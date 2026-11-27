Resumen Ejecutivo El gobierno de Santa Fe creó la plataforma pública Santa Fe Produce Sustentable para certificar el cumplimiento del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) .

creó la plataforma pública para certificar el cumplimiento del . Según el secretario Ignacio Mántaras , el 99,6% de las parcelas catastrales santafesinas cumplen la normativa europea, permitiendo emitir certificaciones oficiales sin exponer datos privados productivos.

, el santafesinas cumplen la normativa europea, permitiendo emitir certificaciones oficiales sin exponer datos privados productivos. La provincia trabaja junto a Cancillería , Agricultura de la Nación y Senasa para garantizar la interoperabilidad y equivalencia legal entre sistemas públicos y plataformas como VISEC .

, y para garantizar la interoperabilidad y equivalencia legal entre sistemas públicos y plataformas como . El objetivo oficial es evitar monopolios privados de validación ambiental, permitiendo que exportadores y productores elijan libremente la herramienta de trazabilidad sin sumar costos operativos.

La implementación de las exigencias ambientales de la Unión Europea para el ingreso de productos agropecuarios abre un nuevo escenario para las cadenas productivas argentinas. En Santa Fe, el gobierno provincial busca posicionarse en esa discusión con una herramienta propia de certificación y trazabilidad, al tiempo que reclama que los distintos sistemas disponibles puedan convivir y ofrecer las mismas garantías para los productores y exportadores.

Así lo planteó el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, al referirse a VISEC y a la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), en el marco de la Resolución 1115. Para el funcionario, el debate no debe quedar limitado a una plataforma específica, sino centrarse en cómo cumplir con las exigencias internacionales sin generar mayores costos, burocracia ni dificultades operativas para el sector productivo.

"Para nosotros, como gobierno, consideramos que es una oportunidad, más allá de que no estamos de acuerdo con la resolución tal cual está pensada y mucho menos con su formato de implementación", afirmó Mántaras.

El funcionario explicó que VISEC es una de las herramientas disponibles para acreditar los requisitos que exige Europa, pero remarcó que Santa Fe desarrolló un sistema propio: Santa Fe Produce Sustentable.

"VISEC es una de las plataformas, una de las herramientas para acreditar lo que Europa te exige. Nosotros, como provincia, generamos otra herramienta", señaló.

Santa Fe Produce Sustentable: una herramienta pública

Uno de los aspectos que Mántaras destacó es que Santa Fe decidió desarrollar una plataforma propia utilizando información que ya se encuentra en poder del Estado provincial.

Según explicó, se trata de una iniciativa que distingue a la provincia dentro de América, ya que permite emitir documentación oficial para acreditar ante los actores comerciales o institucionales de la Unión Europea si un productor cumple o no con la legislación de bosques.

"Somos la única provincia, el único Estado subnacional a nivel América, y no sé si a nivel global, que tiene una plataforma propia. La tiene Uruguay como Estado", sostuvo.

La propuesta tiene una particularidad: el Estado utiliza la información pública disponible, pero preserva los datos sensibles de los productores. Mántaras explicó que la legislación provincial sobre gestión y gobernanza de datos y acceso a la información pública establece límites para transferir información privada que se encuentra bajo custodia estatal.

"Nosotros generamos una herramienta pública con información que tiene el Estado, pública en manos del Estado, pero cuidando la información de los privados, de los datos", explicó.

En ese sentido, detalló que el sistema permite emitir un documento oficial que puede ser presentado ante cualquier actor de la Unión Europea, ya sea comercial o institucional.

"Lo que hacemos con esta herramienta es emitir un documento oficial. Le estamos diciendo a cualquier actor de la Unión Europea, sea comercial o el propio Estado, que nosotros emitimos un documento oficial donde la provincia de Santa Fe acredita que un productor cumple o no cumple con la ley de bosques", precisó.

Para el secretario, esa es una de las principales fortalezas del sistema: generar una certificación respaldada por el Estado sin invadir la esfera privada ni obligar a los productores a exponer información sensible.

El 99,6% de parcelas santafesinas está en condiciones de cumplir

Uno de los datos más significativos que aportó Mántaras durante la entrevista fue el diagnóstico realizado por la provincia sobre el impacto de la normativa europea en el territorio santafesino.

Según indicó, solamente el 0,4% de las parcelas catastrales de Santa Fe estaría en condiciones de incumplir las exigencias, mientras que el 99,6% restante estaría en condiciones de cumplirlas.

"Tenemos un diagnóstico: el 0,4% de las parcelas catastrales de la provincia de Santa Fe son las que estarían incumpliendo esa normativa, o sea que el 99,6% está en condición de cumplirla", afirmó.

Para el funcionario, esta situación representa una característica diferencial de Santa Fe frente a otras provincias y constituye uno de los fundamentos para desarrollar una herramienta pública que permita demostrar ese cumplimiento.

El dato también resulta relevante para las cadenas agroindustriales que tienen como destino los mercados internacionales, ya que la acreditación del cumplimiento de las exigencias ambientales se convierte en una condición para sostener las operaciones comerciales con Europa.

No obstante, Mántaras aclaró que la provincia mantiene diferencias con el esquema de implementación de la normativa.

"Lo que no nos gusta es en quién recae, que no hay claridad y que quede librado por ahí a los privados que generen los distintos formatos y herramientas para acreditar lo que Europa exige", cuestionó.

En ese sentido, indicó que Cancillería está llevando adelante las discusiones correspondientes y que Santa Fe trabaja en la elaboración de argumentos para acompañar la estrategia nacional.

¿VISEC y las demás plataformas puedan convivir?

Más allá del desarrollo de Santa Fe Produce Sustentable, uno de los principales objetivos de la provincia es conseguir que las distintas plataformas de certificación y trazabilidad puedan interoperar.

Esto significa que los sistemas puedan dialogar entre sí, compartir las validaciones necesarias y ofrecer garantías equivalentes para acreditar el cumplimiento de las exigencias europeas.

Mántaras explicó que existe un trabajo coordinado con Cancillería, la Secretaría de Agricultura de la Nación y el Senasa para avanzar en esa dirección.

"Estamos con Cancillería, con reuniones, te diría diarias, y con Senasa para destrabar esto de la interoperabilidad de las plataformas, que todas las plataformas dialoguen", indicó.

La posición santafesina es que no debe existir un sistema que se imponga sobre los demás, sino que los productores y las empresas puedan elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades, siempre que tenga la misma aptitud para demostrar el cumplimiento de la normativa.

"Que no haya ninguna que se imponga sobre la otra, sino que quede librado a la decisión del sector privado. Debemos tener todas las herramientas, que el privado elija cuál y que todas tengan la misma aptitud", remarcó.

Esta definición es central para el futuro de VISEC y de Santa Fe Produce Sustentable. La provincia no plantea reemplazar una plataforma por otra, sino conseguir que su herramienta pública tenga reconocimiento y pueda funcionar de manera complementaria con los sistemas existentes.

Una oportunidad, pero con reglas claras para el productor

La discusión sobre VISEC y las exigencias europeas tiene implicancias que van más allá de la certificación ambiental. Para los productores y las empresas exportadoras, la posibilidad de elegir entre distintas plataformas, evitar duplicaciones de trámites y proteger la información productiva puede incidir directamente en los costos y en la competitividad.

La preocupación de Santa Fe pasa por evitar que la implementación de los requisitos europeos se convierta en una carga adicional para quienes producen y exportan, especialmente si existen herramientas públicas capaces de acreditar el cumplimiento de manera oficial.

En ese escenario, Santa Fe Produce Sustentable aparece como la apuesta provincial para aportar una solución propia, respaldada por información estatal y con resguardo de los datos privados.

"Es lo que aportamos en esto que te decía de no invadir la esfera privada, pero sí generar herramientas para mejorar la competitividad del sector", sintetizó Mántaras.

La provincia considera que el desafío inmediato es avanzar en la compatibilidad de los sistemas y garantizar que todas las plataformas tengan la misma validez para demostrar el cumplimiento de las exigencias internacionales.

"Eso es un poco lo que estamos trabajando y creo que estamos por un buen camino", concluyó el secretario.

La discusión de fondo es cómo cumplir con las nuevas reglas del comercio internacional sin trasladar al productor una carga administrativa y económica innecesaria. Para Santa Fe, la respuesta pasa por fortalecer las herramientas públicas, preservar la información privada y garantizar que VISEC y los demás sistemas puedan convivir, dejando en manos del sector productivo la elección de cómo acreditar el cumplimiento ambiental.