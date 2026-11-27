Hoy es Black Friday, la fecha de descuentos que nació en Estados Unidos a mediados del siglo pasado y que, en apenas una década, se volvió un clásico también en el comercio de Rosario y la región.

El nombre tiene un origen contable: describía el día en que los comercios minoristas pasaban de los números rojos a los negros gracias a la avalancha de ventas que seguía al Día de Acción de Gracias.

Ese mismo viernes convive, desde 1992, con el llamado Buy Nothing Day, una contracampaña nacida en Canadá que invita a no comprar nada como forma de cuestionar el consumismo desenfrenado de esta época del año.

La tensión entre esas dos lecturas sirve de espejo para lo que pasa puertas adentro del comercio: las ofertas de hoy ya no se deciden solo frente a una vidriera o un buscador, sino dentro de una charla con inteligencia artificial.

Según un relevamiento de Adobe, el tráfico que la inteligencia artificial generó hacia los minoristas de Estados Unidos creció casi un 700% durante la temporada de fin de año de 2025, frente al año anterior.

Salesforce calcula que hasta el 20% del tráfico de comercio electrónico navideño de este año en ese país va a nacer en una charla con un asistente conversacional, y no en una búsqueda tradicional.

Google ya sumó funciones a su plataforma para comercios, Merchant Center, para que los productores respondan preguntas de compradores, y conviven protocolos como el Universal Commerce Protocol de Google y el Agentic Commerce Protocol de OpenAI.

En la Argentina ya hay pasos concretos en esa dirección: la billetera MODO, impulsada por bancos locales, empezó a permitir comprar directamente dentro de ChatGPT, con Frávega como primer socio comercial.

Mercado Libre también redefine su estrategia: además de apostar a la inteligencia artificial para plantarle cara a Shein, lanzó su propia marca de ropa para no perder terreno frente a la competencia asiática.

Un dato de True Fit explica por qué todavía hace falta un vendedor humano en el medio: hasta el 70% de las preguntas en experiencias de moda conversacionales con inteligencia artificial son sobre talle y calce.

Pero conviene mirar los números con cuidado antes de creer que la revolución ya ocurrió: en la Argentina, según Tiendanube, las visitas que llegan desde asistentes de inteligencia artificial se multiplicaron por 4,1 veces.

El detalle que cambia la lectura es otro: esas visitas explican apenas el 0,20% de las ventas reales. La curiosidad por la tecnología todavía no se traduce, ni de cerca, en el carrito de compras.

Esa brecha entre expectativa y conversión importa especialmente para el comercio de la región, que llega a este Black Friday con un consumo que todavía no despega.

Los datos oficiales lo confirman: en agosto, las ventas de los supermercados cayeron 3,7% interanual y las de los mayoristas bajaron 3,6%, según el INDEC, mientras el acumulado del año sigue en terreno negativo.

El comercio electrónico, en cambio, sigue creciendo: la Cámara Argentina de Comercio Electrónico contabilizó 181,5 millones de órdenes en el primer semestre, un 21% más que un año atrás, con una facturación de $19,53 billones.

En el CyberMonday de este año participaron casi 800 empresas, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y un 47% eran pequeñas y medianas empresas que compiten codo a codo con las grandes cadenas.

Ese contraste entre un consumo físico débil y un comercio digital en expansión explica por qué tantas marcas vuelcan sus esfuerzos de Black Friday al canal online y a las cuotas sin interés para sostener el ticket.

También crecen los riesgos: durante las fechas de alto volumen de ventas como esta, suelen multiplicarse las estafas en el comercio electrónico, con modalidades que van del phishing al robo de identidad digital.

Para una pyme de Rosario, el desafío ya no se agota en bajar precios o sumar cuotas: empieza a incluir que su catálogo sea legible también para un agente de inteligencia artificial que compara y recomienda productos.

Eso implica fichas de producto completas, talles y stock actualizados, y una presencia digital prolija, porque cada vez más esa primera consulta del cliente arranca con una pregunta a un chatbot y no con una caminata por el centro.

El comercio físico todavía concentra la enorme mayoría de las ventas de este Black Friday, pero la proporción que nace en una conversación con una máquina crece mes a mes, tanto en Rosario como en cualquier otra plaza.