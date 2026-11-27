Resumen Ejecutivo La multinacional alemana Puma cerró su planta en Chamical (La Rioja) , desvinculando a 50 trabajadores con indemnizaciones del 120% para sustituir producción local de botines por insumos importados.

cerró su planta en , desvinculando a con indemnizaciones del para sustituir producción local de botines por insumos importados. La firma redujo su dotación riojana desde 978 empleados en 2023 a 490 operarios en un turno único, revirtiendo inversiones previas por US$ 7 millones .

en 2023 a en un turno único, revirtiendo inversiones previas por . Según el INDEC , la fabricación nacional de calzado cayó un 22,6% interanual en nueve meses, mientras la Cámara de la Industria del Calzado proyecta un retroceso trienal del 44% .

, la fabricación nacional de calzado cayó un en nueve meses, mientras la proyecta un retroceso trienal del . La apertura importadora y el menor consumo también forzaron a Arluchi (IDS Suelas) a cerrar su fábrica en Chivilcoy para trasladar su operación industrial hacia Brasil.

La multinacional alemana Puma cerró una de sus dos fábricas en Argentina y decidió reemplazar parte de su producción local por productos importados. La planta de Chamical, en La Rioja, dejó de funcionar esta semana y la medida alcanzó a los últimos 50 trabajadores que todavía se desempeñaban en el establecimiento.

La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso de reestructuración que atraviesa la compañía en el país, luego de dos años de despidos, retiros voluntarios y reducción de la actividad industrial. En paralelo, Puma mantendrá operativa su fábrica del Parque Industrial de la capital riojana, aunque con una estructura considerablemente menor a la que supo tener.

En la planta de Chamical se fabricaba un insumo utilizado en la elaboración de botines. A partir de ahora, ese componente será importado, en un cambio que refleja la modificación del esquema productivo de la empresa.

Desde la compañía justificaron la decisión como parte de un proceso de consolidación productiva y adaptación a las nuevas condiciones del mercado. Sin embargo, el cierre se produce en un escenario marcado por la retracción del consumo, la caída de las ventas y el avance de las importaciones.

Trabajadores despedidos y una indemnización del 120%

El cierre de la fábrica impactó sobre 50 operarios, varios de los cuales acumulaban entre 20 y 30 años de antigüedad en la compañía.

Según confirmó Myriam Espinosa, secretaria de Trabajo de La Rioja, los trabajadores recibirán el 100% de la indemnización legal correspondiente, más una gratificación extraordinaria del 20%. La propuesta fue aceptada por los empleados afectados.

La funcionaria explicó que la empresa venía desarrollando un proceso de reestructuración desde hacía tiempo, con desvinculaciones y retiros voluntarios tanto en Chamical como en la planta de la capital provincial.

"Puma viene haciendo una reestructuración profunda, como consecuencia de la apertura de las importaciones y la retracción en el consumo, la estrepitosa caída de ventas", señaló Espinosa.

En la fábrica que continuará funcionando actualmente trabajan alrededor de 490 personas y la producción se realiza en un solo turno. Tres años atrás, la estructura operaba con tres turnos.

De una inversión de US$ 7 millones al cierre de una planta

La decisión contrasta con el proceso de expansión industrial que Puma había impulsado en La Rioja durante los últimos años.

La compañía tiene presencia productiva en la provincia desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos industriales. Entre 2018 y 2019 cerró sus plantas de Chilecito y Sanagasta, pero posteriormente retomó las inversiones para ampliar su capacidad de fabricación.

En 2020 anunció una inversión de $240 millones para incorporar dos líneas de producción y sumar 100 trabajadores. En noviembre de 2021 destinó otros $420 millones para ampliar su capacidad industrial hasta los 2,5 millones de pares anuales.

El proceso de expansión tuvo otro capítulo en abril de 2023, cuando inauguró dos nuevas líneas de producción luego de desembolsar US$ 7 millones.

Por entonces, Puma contaba con aproximadamente 978 trabajadores en La Rioja y alcanzaba una producción de 3,5 millones de pares anuales.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar. En febrero de 2025, la compañía desvinculó a 25 operarios de sus establecimientos riojanos y acordó con el gremio una reducción de una hora diaria de trabajo para evitar nuevos despidos durante ese año.

La medida permitió sostener temporalmente los puestos de trabajo, pero la caída de las ventas continuó y finalmente derivó en el cierre de Chamical.

La industria del calzado, cada vez más golpeada

El repliegue de Puma se produce en un momento complejo para la industria argentina del calzado.

Según los últimos datos del INDEC citados por Ámbito, la producción de calzado y sus partes acumuló una caída interanual del 22,6% durante los primeros nueve meses de 2026.

A su vez, las estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) proyectan que durante este año podrían fabricarse alrededor de 60 millones de pares en el país, frente a los 80,4 millones de 2025 y los 108 millones de 2023.

De concretarse esa proyección, la producción nacional habrá retrocedido un 44% en apenas tres años.

En cuanto a las importaciones, entre enero y septiembre ingresaron al país 22,7 millones de kilos de calzado y sus partes. Aunque el volumen fue inferior al registrado durante 2025, superó los niveles de 2024.

Además, el valor promedio por kilo importado pasó de US$ 25,47 en 2024 a US$ 20,02 en 2026, lo que refleja una mayor presión competitiva sobre los fabricantes locales.

Otro fabricante también abandona la producción nacional

El caso de Puma no es un hecho aislado. En los próximos días también dejará de producir en Argentina Arluchi, fabricante de suelas que opera bajo la marca IDS Suelas y que durante más de 15 años desarrolló su actividad industrial en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

La empresa trasladará su fabricación a Brasil y conservará en Argentina solamente tres empleados dedicados a la comercialización de productos importados.

Así, el cierre de Chamical se suma a una serie de decisiones empresariales que evidencian las dificultades que atraviesa la industria nacional del calzado: menos producción local, reducción de estructuras fabriles y una creciente participación de productos provenientes del exterior.