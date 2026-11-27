Resumen Ejecutivo El Ministerio de Economía, por la Resolución 2017/2026 , quitó el uso ferroviario a 80.564 m² de Rosario asignados a ADIF , en Puerto Norte y su entorno.

, quitó el uso ferroviario a de Rosario asignados a , en Puerto Norte y su entorno. El predio de calle Madres de Plaza 25 de Mayo suma 52.374 m² , el 65% del total; los otros tres sectores van de 6.737 a 11.865 m².

, el del total; los otros tres sectores van de 6.737 a 11.865 m². Las tierras figuran entre los inmuebles que el Decreto 950/2024 autorizó a vender a la AABE ; todavía no hay subasta convocada, tasación ni precio base.

autorizó a vender a la ; todavía no hay subasta convocada, tasación ni precio base. Puerto Norte es el barrio más caro de Rosario: USD 2.587 por m² en octubre de 2026 según el Index de Zonaprop, contra USD 1.897 del promedio de la ciudad.

Durante años, una franja de tierras vacías quedó encajada entre las torres más cotizadas de la ciudad y los barrios que la renovación urbana dejó a un costado. Un trámite firmado lejos de la ciudad acaba de cambiarles el estatus. Y abrió una pregunta que le interesa a desarrolladores, inversores y vecinos por igual: quién se queda con el valor que ese suelo puede generar.

La decisión está en la Resolución 2017/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 25 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el viernes 27. Desafecta del uso operativo ferroviario cuatro sectores asignados a ADIF, en los cuadros de las estaciones Embarcaderos (línea Belgrano) y Ludueña (línea Mitre), que suman 80.564 m², algo más de ocho hectáreas.

Antes de firmar, Economía consultó a los operadores. Nuevo Central Argentino informó que esos espacios no forman parte de su concesión, Belgrano Cargas y Logística indicó que no le están asignados y ADIF no puso objeciones. Con eso, el ferrocarril dejó de ser un impedimento formal para disponer de las tierras.

Qué se liberó y qué falta para la venta

El sector más grande, de 52.374 m² sobre calle Madres de Plaza 25 de Mayo, concentra el 65% de la superficie. Un proyecto de ley de 2024 lo ubica detrás de las torres Dolfines Guaraní, junto a avenida Francia Bis. Le siguen 11.865 m² sobre avenida Caseros, entre Francia y Junín, y dos sectores ferroviarios de 9.588 m² y 6.737 m².

La resolución no es un llamado a subasta. Es un paso dentro de un proceso que arrancó en octubre de 2024 con el Decreto 950, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender más de 300 inmuebles nacionales en todo el país. Los predios rosarinos estaban en ese listado, pero seguían atados a su destino ferroviario.

Lo que viene está escrito en el propio texto: ante una eventual venta, la mensura y el deslinde del perímetro deberán hacerse con intervención de ADIF. Después, la AABE suele vender por subasta electrónica en el sistema SUBAST.AR, con precio base fijado en dólares. Por ahora no hay tasación pública ni fecha, y tampoco se informaron condiciones de venta.

Hay otro dato que pesa en cualquier cálculo. Parte de estas tierras tiene ocupaciones y estuvo atravesada por reclamos judiciales de propiedad. En 2016, la Municipalidad de Rosario y la AABE firmaron un convenio para definir usos sobre el sector de Francia, entre Caseros y Junín, que incluía relocalizar a unas 70 familias asentadas allí. Diez años después, el sector sigue sin urbanizar.

Por qué el precio final lo termina de definir Rosario

Puerto Norte nació de un plan especial aprobado por el Concejo en 2005, la Ordenanza 7892, que ordenó unas 100 hectáreas de antiguas instalaciones portuarias y ferroviarias en siete unidades de gestión. Según la investigación de los urbanistas Daniel Kozak y Natalia Feld, entre 2005 y 2008 se firmaron convenios urbanísticos para casi todas.

Esos acuerdos dieron origen a desarrollos como Forum, Maui, Dolfines Guaraní, los proyectos de TGLT y Condominios del Alto, de IRSA. Según ese trabajo, las excepciones fueron justamente las unidades en manos del Estado nacional, a través de ADIF: quedaron sin condiciones definidas mientras el resto del barrio se poblaba de torres.

Ese vacío explica buena parte del valor en juego. El proyecto de ley presentado en 2024 por los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón, que propone transferir las tierras gratis al municipio, advierte que no tienen indicadores edilicios definidos. Sin saber cuánto y qué se puede construir, cualquier oferente compra con un descuento por incertidumbre.

El intendente Pablo Javkin celebró en 2024 la decisión de vender y recordó que la ciudad reclamaba esas tierras desde la gestión de Hermes Binner. Su propuesta pública es destinarlas a vivienda para clase media con crédito hipotecario. Ese objetivo y el de la Nación, que busca recaudar, no necesariamente coinciden en la escala de lo que convendría habilitar.

El mercado, mientras tanto, marca el techo de la expectativa. En octubre de 2026, el Index de Zonaprop ubicó el precio medio de los departamentos de Puerto Norte en USD 2.587 por m², el más alto de Rosario, frente a un promedio de la ciudad de USD 1.897, máximo de la serie. Esa diferencia es la renta que el suelo liberado podría capturar.

Para quien desarrolla o invierte en la región, la oportunidad no está en la subasta sino antes. El activo real no son las ocho hectáreas sino la norma que diga qué se levanta sobre ellas. Quien siga de cerca la discusión en el Concejo y los acuerdos entre Nación y municipio va a poder valuar el suelo con información que el resto todavía no tiene.

¿Ya se pueden comprar los terrenos de Puerto Norte?

No. La resolución solo quitó el uso ferroviario. La AABE todavía tiene que completar mensuras, tasar y convocar una subasta pública, que suele hacerse en forma electrónica con precio base en dólares.

¿Cuántos metros cuadrados liberó Nación en Rosario?

Son 80.564 m² repartidos en cuatro sectores. El mayor, de 52.374 m², está sobre calle Madres de Plaza 25 de Mayo, en Puerto Norte.

¿Qué se podrá construir en esas tierras?

Todavía no está definido. Las tierras no tienen indicadores urbanísticos fijados, y la altura y los usos permitidos dependen de las normas que apruebe la Municipalidad de Rosario.