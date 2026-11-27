Luis Caputo consiguió renovar todos los vencimientos de una de las licitaciones más exigentes del año. Javier Milei obtuvo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027 logró media sanción, aunque con modificaciones que el oficialismo intentará revertir en el Senado. Fuera del Congreso, el registro de empresas que iniciaron procedimientos preventivos de crisis alcanzó el mayor nivel de la última década.

El jueves combinó financiamiento para el Tesoro, acuerdos parlamentarios y una recuperación de los activos argentinos en una rueda condicionada por el feriado estadounidense. Santa Fe, por su parte, prepara sesiones extraordinarias para discutir el Presupuesto y la Ley Tributaria 2027.

Caputo consiguió los pesos, pero la deuda sigue mirando las elecciones

La Secretaría de Finanzas adjudicó $26,71 billones, después de recibir ofertas por $29,16 billones, y alcanzó una renovación del 104,87% de los vencimientos. El resultado permitió cubrir los compromisos y captar financiamiento adicional.

Las tasas se ubicaron mayormente cerca de las negociadas en el mercado secundario. El plazo promedio de emisión llegó a 253 días, unos 90 días más que en la subasta anterior. La demanda, de todos modos, mantuvo una preferencia marcada por instrumentos cortos.

La distribución de los nuevos compromisos muestra el límite de esa extensión. Solo el 27,22% del monto adjudicado vence después de octubre de 2027. Casi tres cuartas partes quedaron concentradas antes de las elecciones presidenciales.

Los instrumentos posteriores a esa fecha captaron $7,27 billones: $5,72 billones en el bono ajustado por inflación con vencimiento en junio de 2028 y $1,55 billones en el título dual TAMAR/dólar linked de enero de ese año. El primero cortó con un rendimiento efectivo anual de CER más 12,41%; el segundo, con un margen de 8,29% sobre TAMAR, según el detalle publicado por Ámbito.

El Presupuesto avanzó, pero las universidades cambiaron la cuenta

Las negociaciones que atravesaron la sesión de Diputados terminaron durante la madrugada del viernes con la media sanción del Presupuesto 2027: 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. El proyecto pasó al Senado.

El oficialismo sufrió una derrota en el financiamiento universitario. La oposición consiguió elevar las partidas de $7,3 billones a $11 billones, con 138 votos a favor y 109 en contra. También se aprobaron refuerzos para INTA, INTI, Senasa y Conicet.

Durante las conversaciones, Diego Santilli había ofrecido agregar $1,5 billones al presupuesto universitario, pero la propuesta no alcanzó para cerrar un acuerdo. En discapacidad también hubo cuestionamientos opositores, aunque el Gobierno logró sostener su versión del texto.

Las proyecciones oficiales contemplan crecimiento del 4%, inflación del 18% y dólar de $1.847,60 para diciembre de 2027. La próxima negociación será en el Senado, donde el Gobierno buscará modificar las partidas incorporadas por Diputados.

Milei consiguió la reforma del Banco Central

Antes de la definición presupuestaria, Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con 141 votos afirmativos, 99 abstenciones y ninguno negativo. La Cámara aceptó las modificaciones introducidas por el Senado.

El eje de la reforma es la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. El Gobierno presentó la sanción como una garantía de continuidad para su política fiscal y monetaria.

Uno de los cambios negociados alcanzó al mecanismo de remoción de las autoridades del Central. El proyecto original exigía la intervención de ambas cámaras y una mayoría de dos tercios. El texto aprobado establece la intervención del Senado con mayoría absoluta de 37 votos, tanto para la designación como para la remoción.

La iniciativa había sido aprobada inicialmente por Diputados en agosto y modificada por el Senado en septiembre. La aceptación de esas modificaciones completó su trámite parlamentario.

Récord de empresas que abren procedimientos de crisis

Entre el 1° de enero y el 4 de noviembre, 232 empresas iniciaron procedimientos preventivos de crisis, según la información de Capital Humano citada en el informe de gestión presentado ante el Senado.

El registro supera en 46,8% los 158 expedientes de todo 2025. La secuencia muestra 42 procedimientos en 2023, 131 en 2024 y 158 el año pasado. También quedó por encima de los 184 contabilizados en 2019.

Estos expedientes permiten negociar con sindicatos y autoridades laborales antes de aplicar despidos o suspensiones por motivos económicos, tecnológicos o de fuerza mayor. No equivalen a concursos de acreedores ni a cierres de empresas.

Al momento del relevamiento, 22 procedimientos tenían acuerdos homologados, que involucraban a 7.905 trabajadores. Otros expedientes seguían en negociación, presentaban observaciones o habían pasado a guarda temporal por incumplimientos de requisitos. El informe también consignó que el programa Repro no tuvo financiamiento durante 2026.

Más controles para las billeteras y fintech que prestan

El Banco Central modificó el régimen de inscripción de los proveedores no financieros de crédito. La regulación alcanza a empresas que otorgan préstamos fuera del sistema bancario tradicional, incluidas fintech, emisoras de tarjetas, mutuales y cooperativas.

Para parte de estos operadores, el umbral de inscripción se elevó al equivalente en pesos de 7 millones de UVA, según el último balance anual. El BCRA sostiene que el registro seguirá cubriendo más del 95% del volumen de financiaciones actualmente informado a la Central de Deudores.

Las exigencias incluyen más información y antecedentes sobre las empresas, sus accionistas, autoridades y administradores. También se incorporan financiaciones que estaban excluidas por su forma de instrumentación comercial.

Los prestamistas alcanzados tendrán 90 días corridos desde la disponibilidad del aplicativo actualizado para presentar la documentación o completar su inscripción. La transición se realizará gradualmente durante 2027. La medida se concentra en los proveedores de crédito; no supone que todas las billeteras, por el solo hecho de permitir pagos o transferencias, queden comprendidas en ese mismo régimen.

Santa Fe lleva el Presupuesto y los impuestos a extraordinarias

En la provincia, el Ejecutivo prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias. Según fuentes parlamentarias citadas por Aire de Santa Fe, las fechas previstas son el 9 y el 17 de diciembre, con el Presupuesto y la Ley Tributaria 2027 como asuntos centrales. El resto del temario será definido por el Gobierno.

El proyecto presupuestario contempla recursos por $18,88 billones y gastos por $18,87 billones, con un resultado financiero positivo informado de $919 millones. Seguridad, educación, salud y obras figuran entre las prioridades.

Para su elaboración se utilizaron proyecciones de crecimiento del 4%, inflación promedio anual del 21,1%, inflación de diciembre contra diciembre del 18% y un dólar de $1.847,60 al cierre de 2027.

La convocatoria marcará además la aplicación del calendario establecido por la reforma constitucional de 2025: las sesiones ordinarias se extienden del 15 de febrero al 30 de noviembre.

Los activos rebotaron, con Wall Street cerrado

La licitación y los avances legislativos acompañaron una recuperación de bonos y acciones locales. El movimiento ocurrió con Wall Street cerrado por Acción de Gracias, sin negociación de ADR argentinos y con escaso volumen.

La Bolsa porteña subió 3,3% en pesos y del 3,8% en dólares, junto con mejoras en los bonos. El riesgo país no tuvo una nueva referencia por el feriado.

En el mercado cambiario, el medio informó bajas del blue y del MEP, mientras el CCL mostró una referencia teórica elevada, condicionada por la falta de operaciones normales con Estados Unidos.

Chicago tampoco operó. En Rosario, el balance mostró firmeza del trigo, una mejora de la soja y bajas del maíz. Wall Street retoma este viernes con una sesión reducida; la negociación habitual vuelve el lunes.