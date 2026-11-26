Resumen Ejecutivo Un informe de J.P. Morgan advierte que los bonos argentinos incorporan un 50% de probabilidad de cambio de régimen en 2027 , elevando el riesgo país sobre 1.100 puntos .

advierte que los bonos argentinos incorporan un de probabilidad de cambio de régimen en , elevando el sobre . La entidad proyecta un crecimiento del PBI del 0,8% con inflación del 31% en 2026, mientras el producto avanzaría 1,8% y los precios 23% durante 2027.

con inflación del en 2026, mientras el producto avanzaría y los precios durante 2027. Las exportaciones alcanzarían US$ 100.800 millones en 2026 y US$ 106.800 millones en 2027, impulsadas por Vaca Muerta (+US$ 5.000 millones) , la minería y la recuperación agropecuaria.

en 2026 y en 2027, impulsadas por , la minería y la recuperación agropecuaria. Pese a prever superávits primarios del 1,5% en 2026 y 1,3% en 2027, el banco alerta por la dolarización privada anualizada equivalente al 4,3% del PBI.

La incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a reflejarse con mayor intensidad en los mercados financieros argentinos. Según un informe de J.P. Morgan, los precios de los bonos soberanos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de régimen económico, una percepción que explica buena parte de la prima de riesgo que exigen los inversores para mantener activos argentinos.

El diagnóstico forma parte del documento Argentina 2027 Economic Outlook, elaborado por los analistas Diego Pereira y Lucila Barbeito. Allí, la entidad financiera plantea que el próximo proceso electoral será determinante para establecer si se mantienen el ajuste fiscal y el marco de políticas económicas orientado a atraer inversiones.

Si bien el escenario central del banco contempla la continuidad del programa económico del Gobierno de Javier Milei, advierte que la competencia electoral podría ser ajustada y generar episodios de volatilidad financiera. Un eventual cambio de orientación económica, con un regreso a políticas fiscales más expansivas, podría modificar las expectativas de los inversores.

Riesgo país y presión sobre el dólar

Uno de los principales indicadores de esa incertidumbre es la evolución del riesgo país. Según el informe, el indicador elaborado por J.P. Morgan había superado los 1.100 puntos básicos al momento de difundirse el análisis, frente a los aproximadamente 400 puntos registrados en junio.

La presión financiera también se trasladó al mercado cambiario, con un incremento de la demanda privada de dólares y una reapertura de la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones paralelas.

El banco estima que las compras privadas de divisas avanzaban a un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del Producto Bruto Interno (PBI). En ese contexto, las bandas cambiarias funcionan como un mecanismo de contención frente a una mayor demanda de dólares, aunque una depreciación del peso podría trasladarse a los precios y dificultar el proceso de desaceleración inflacionaria.

Inflación por encima de las metas oficiales

En sus proyecciones macroeconómicas, J.P. Morgan estima que la economía argentina crecerá un 1,8% durante 2027, mientras que la inflación podría ubicarse en torno al 23% interanual hacia diciembre de ese año.

Para 2026, la entidad proyecta una expansión del PBI del 0,8% y una inflación anual cercana al 31%, por encima de las previsiones contempladas en el Presupuesto.

El informe también advierte sobre la pérdida de dinamismo de la actividad económica. Según el banco, la economía habría registrado dos trimestres consecutivos de retroceso, una situación compatible con una recesión técnica.

Para el primer semestre de 2027, la proyección contempla una expansión anualizada de entre el 3% y el 4%, impulsada principalmente por las exportaciones. Sin embargo, hacia la segunda mitad del año, el crecimiento podría frenarse hasta niveles cercanos a cero, en un escenario condicionado por la incertidumbre electoral y una política monetaria más restrictiva.

Energía, minería y agro: los motores de las exportaciones

El frente externo aparece como uno de los principales factores de respaldo para la economía argentina. J.P. Morgan proyecta que las exportaciones alcanzarán los u$s100.800 millones durante 2026, con un saldo comercial positivo de u$s35.300 millones.

Para 2027, estima ventas externas por u$s106.800 millones, lo que representaría un crecimiento del 21,6%.

En ese escenario, la energía y la minería tendrían un papel destacado. El desarrollo de Vaca Muerta aportaría aproximadamente u$s5.000 millones adicionales a las exportaciones, mientras que los nuevos proyectos mineros sumarían cerca de u$s1.000 millones.

El sector agropecuario, por su parte, mantendría un aporte cercano al de 2026, con mejores rendimientos productivos luego del impacto climático de El Niño.

La evolución de estos sectores será determinante para sostener la generación de divisas y fortalecer la posición externa del país, especialmente en un contexto de mayor demanda de dólares y sensibilidad de los mercados frente al escenario político.

El equilibrio fiscal, una de las variables bajo seguimiento

En materia de cuentas públicas, J.P. Morgan proyecta para 2026 un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un resultado fiscal total positivo del 0,2%.

Para 2027, la entidad estima un superávit primario del 1,3% del producto, suficiente para compensar los intereses de la deuda y mantener el equilibrio fiscal.

No obstante, el banco advierte que la sostenibilidad de ese esquema dependerá de la evolución de la recaudación y de la capacidad del Gobierno para ajustar el gasto ante eventuales desvíos.

La elección de 2027, en el centro de las expectativas financieras

Para J.P. Morgan, el desafío de la Argentina será atravesar el próximo calendario electoral sin que la incertidumbre política provoque una nueva ola de inestabilidad financiera.

La entidad reconoce que el país llega a ese período con una posición externa más sólida que en ciclos anteriores, apoyada en el superávit de cuenta corriente, el equilibrio fiscal y una mayor capacidad de generación de divisas.

Sin embargo, advierte que esos fundamentos no eliminan los riesgos asociados a un escenario electoral competitivo.

La lectura del banco es que los mercados ya incorporaron una parte significativa de la posibilidad de un cambio de rumbo económico en 2027. En consecuencia, la evolución de los bonos, el riesgo país, el tipo de cambio y las reservas estará condicionada no solamente por los resultados económicos, sino también por las expectativas sobre la continuidad del programa económico.