Resumen Ejecutivo El Gobierno afrontará en enero 2027 un vencimiento de deuda en dólares de U$S4.400 millones con fondos del FMI, CAF, Fonplata, la venta de AySA y reservas del Banco Central.

afrontará en enero 2027 un vencimiento de con fondos del FMI, CAF, Fonplata, la venta de AySA y reservas del Banco Central. El salto del riesgo país , cerca de los 1.000 puntos, encareció el financiamiento externo y cerró el canal de emisión de deuda que usaban empresas y provincias como Santa Fe.

, cerca de los 1.000 puntos, encareció el financiamiento externo y cerró el canal de emisión de deuda que usaban empresas y provincias como El Tesoro comprará dólares al BCRA con pesos del superávit fiscal para cubrir U$S1.800 millones de intereses, lo que reduce el colchón de reservas antes de las elecciones de 2027.

comprará dólares al con pesos del superávit fiscal para cubrir U$S1.800 millones de intereses, lo que reduce el colchón de antes de las elecciones de 2027. El swap con China, por hasta U$S5.000 millones, queda como respaldo si el mercado no renueva los vencimientos, según indicó el ministro Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló cómo el Gobierno nacional afrontará en enero de 2027 un vencimiento de deuda en moneda extranjera por U$S4.400 millones. Una parte llegará desde organismos internacionales y la venta de un activo público; la otra, desde las reservas del Banco Central.

La definición se conoció en una semana en la que el riesgo país rozó los 1.000 puntos y encareció el acceso al crédito externo, tanto para el Estado como para las empresas y provincias que buscan financiarse en dólares.

Los cuatro frentes que financian el pago de enero

Para cubrir el vencimiento, el equipo económico detalló cuatro fuentes. La primera combina organismos multilaterales: cerca de U$S1.200 millones llegarían del FMI y otros organismos, y unos U$S1.000 millones de financiamiento garantizado por CAF y Fonplata.

A eso se suman unos U$S300 millones por la venta de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento. El resto, cerca de U$S1.800 millones en intereses, se cubre como siempre: con pesos del superávit fiscal que el Tesoro usa para comprarle dólares al Banco Central.

Esa compra reduce el margen de reservas disponible justo antes de un año electoral, por lo que el Gobierno pidió a China activar hasta U$S5.000 millones del swap cambiario vigente, como respaldo si el mercado no renueva todos los vencimientos.

El esquema demuestra que Luis Caputo busca llegar al año electoral de 2027 con el financiamiento resuelto, sin depender de una colocación inmediata en el mercado. El propio ministro remarcó que la estrategia prioriza previsibilidad por sobre apostar a una ventana de tasas más baratas.

Por qué el riesgo país le complica el financiamiento a empresas y provincias

El riesgo país funciona como la tasa extra que el mundo le cobra a la Argentina para prestarle dólares. Cuanto más alto está el número, más caro sale pedir plata afuera, ya sea el Estado, una provincia o una empresa que necesita financiar una planta o una cosecha.

Ese indicador subió unos 600 puntos básicos desde su piso de julio, impulsado por la guerra en Medio Oriente, tasas internacionales más altas, la caída de bonos emergentes y la incertidumbre propia de un año con elecciones legislativas en 2027.

La lógica es la misma para una pyme que busca un préstamo en pesos atado a tasas de referencia: cuando el riesgo país sube, los bancos locales también encarecen el crédito, porque parte de su fondeo depende de las mismas condiciones internacionales que enfrenta el Estado.

Hasta hace poco, ese costo todavía convenía: desde las elecciones legislativas de 2025, el sector privado había colocado cerca de U$S19.400 millones en el mercado internacional, en lo que fue un boom de endeudamiento corporativo que marcó récords históricos.

Siete provincias aprovecharon la misma ventana: colocaron en conjunto unos U$S4.750 millones en ocho operaciones desde octubre de 2025. Santa Fe consiguió U$S800 millones en diciembre de ese año, en una estrategia de colocación de deuda que la provincia ya venía explorando, y Córdoba obtuvo otros U$S800 millones en enero.

Con el riesgo país otra vez arriba de los 900 puntos, esa puerta se encareció justo cuando más empresas y gobiernos provinciales la necesitaban, en línea con las alertas que distintos análisis vienen marcando sobre el crédito externo de la Argentina.

El propio Banco Central sintió el parate: estuvo cuatro ruedas seguidas sin comprar dólares, la racha más larga en lo que va de la gestión, y en noviembre apenas sumó U$S405 millones, el mes con menor acumulación de reservas del año.

El término "bazuca" remite a una promesa de campaña del presidente Javier Milei: un fondo de hasta U$S125.000 millones para contener cualquier corrida cambiaria antes de las elecciones. Cada dólar que el Tesoro le compra al Central para pagar deuda achica ese colchón.

Para una empresa de Rosario o una provincia como Santa Fe que evalúe salir a buscar dólares afuera, la lectura es directa: mientras el riesgo país no baje de forma sostenida, financiarse en moneda extranjera seguirá siendo una opción más cara que meses atrás.

Los analistas matizan el panorama: esperan una depreciación gradual del peso dentro del esquema de bandas vigente, sin saltos bruscos, y ven en la demanda estacional de diciembre un alivio transitorio más que un cambio de tendencia.

La cosecha de trigo, que el mercado proyecta como récord, es otra pieza del rompecabezas: los dólares que ingresen por exportaciones agrícolas en los primeros meses de 2027 pueden aliviar la necesidad del Banco Central de recurrir a sus propias reservas.

¿Cuánta deuda en dólares vence en enero de 2027?

El vencimiento es de U$S4.400 millones. El Gobierno cubrirá unos U$S2.500 millones con fondos del FMI, otros organismos multilaterales y la venta de AySA, y el resto con dólares comprados al Banco Central usando pesos del superávit fiscal.

¿Por qué subió tanto el riesgo país en noviembre de 2026?

La suba combina factores externos (la guerra en Medio Oriente, tasas internacionales más altas y la caída de bonos emergentes) con la incertidumbre propia de un año con elecciones legislativas en 2027.

¿Para qué sirve el swap con China en este contexto?

Funciona como un respaldo adicional de hasta U$S5.000 millones al que el Gobierno puede recurrir si el mercado internacional no le renueva la totalidad de los vencimientos de deuda.