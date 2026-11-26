Resumen Ejecutivo El BCRA exige a bancos y billeteras virtuales un programa antifraude único (Comunicación A 8471) para prevenir, detectar y resolver estafas digitales, con responsables y bases de datos compartidas.

exige a bancos y billeteras virtuales un único (Comunicación A 8471) para prevenir, detectar y resolver estafas digitales, con responsables y bases de datos compartidas. Los bancos deben cumplir desde el 1 de diciembre de 2026 ; las billeteras con cuentas de pago tienen plazo escalonado hasta septiembre de 2027 para su implementación total.

; las billeteras con cuentas de pago tienen plazo escalonado hasta para su implementación total. La norma exige canales de denuncia, coordinación con compliance y ciberseguridad, y reportes a la Central de Prevención de Fraude , pero no define si las víctimas recuperarán su dinero.

, pero no define si las víctimas recuperarán su dinero. Especialistas advierten que, a diferencia del Reino Unido, Argentina no obliga a reintegrar a las víctimas de estafas, y que el cambio es más profundo para las fintech chicas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) les puso fecha límite a los bancos y a las billeteras virtuales para que tengan un programa contra las estafas bancarias. La Comunicación A 8471 obliga a toda la banca y a buena parte de las fintech a prevenir, detectar y resolver fraudes digitales, justo cuando la inteligencia artificial multiplica la velocidad de los ataques.

Qué exige la nueva normativa del Banco Central

La norma exige un área o una persona responsable del programa antifraude en cada entidad. También pide una base de datos única y trazable de reclamos, que registre los montos que se reconocen a los clientes y separe los incidentes según su origen. A eso se suma la obligación de abrir canales para que usuarios, empleados y terceros puedan denunciar hechos ilícitos.

El cronograma es escalonado. Los bancos deben cumplir desde el 1 de diciembre de 2026. Las billeteras con cuentas de pago, como las que usan a diario miles de comercios para cobrar con QR, tienen un camino más largo.

Arrancan con un diagnóstico de riesgos a fin de este año, documentan sus controles entre enero y mayo de 2027, se autoevalúan a mitad de año y recién en septiembre de 2027 deben aplicar el esquema completo.

Los proveedores de pago más chicos, que no manejan cuentas propias, tienen un régimen más liviano desde enero: deben asignar la prevención a un responsable, medir su exposición al fraude y armar un plan de mitigación, sin el paquete completo que sí deben tener los bancos y las billeteras grandes.

La exigencia llega después de que bancos y billeteras empezaran a cruzar datos de fraude a través de la inteligencia artificial que ya se usa para frenar estafas bancarias en tiempo casi real. La nueva norma formaliza esa tendencia y obliga a coordinar el área antifraude con compliance, legales y ciberseguridad.

No es la primera vuelta de tuerca del año. En abril, el BCRA ya había endurecido las sanciones a bancos y billeteras virtuales por fallas de control, y en septiembre sumó un puntaje de riesgo por persona que los administradores de transferencias deben consultar antes de habilitar una operación.

Lo que la norma contra las estafas bancarias no resuelve

En definitiva, la norma en los hechos formaliza lo que los bancos grandes ya hacían, porque el fraude ya era una categoría dentro del riesgo operacional. Para una fintech chica, en cambio, implica estructura, documentación y costos nuevos.

El punto más discutido es otro. La Comunicación A 8471 exige procesos, no resultados: pide un programa auditado y documentado, sin fijar métricas de efectividad ni decir quién responde ante la víctima.

Al parecer, un programa aprobado y auditado puede convivir con una detección mediocre, porque las cuentas usadas para mover el dinero robado tienden a abrirse donde el alta de un cliente nuevo es más laxa.

A diferencia del Reino Unido, donde desde octubre de 2024 la reglamentación obliga a reintegrar a las víctimas de estafas por transferencia y reparte el costo entre el banco emisor y el receptor, la norma argentina no define qué pasa con el dinero de un cliente estafado.

Para ADEBA, la cámara de bancos privados, el criterio es razonable: a riesgos iguales corresponden exigencias de seguridad iguales entre bancos y billeteras. La misma lógica atraviesa las nuevas reglas que el Banco Central ya les impuso a las billeteras virtuales sobre cómo deben mostrar los rendimientos del dinero que administran.

A todo esto, ahora se suma la inteligencia artificial que también le baja la barrera de entrada a quien quiere estafar, no solo a quien se defiende.

Para los comercios que cobran con QR o link de pago -una porción cada vez mayor del comercio de Rosario y la región-, la billetera que usan todos los días deberá sostener, puertas adentro, una estructura de prevención tan sólida como la de un banco, en línea con el cambio que el Banco Central ya prepara para los cobros con tarjeta en los comercios.

¿Desde cuándo empieza a regir la norma antifraude del BCRA?

Para los bancos, desde el 1 de diciembre de 2026. Las billeteras virtuales con cuentas de pago tienen un cronograma escalonado que llega hasta septiembre de 2027, y los proveedores de pago más chicos arrancan en enero de 2027 con un régimen más simple.

¿La nueva norma garantiza que me devuelvan la plata si me estafan?

No. La Comunicación A 8471 exige que bancos y billeteras tengan un programa de prevención y respuesta ante fraudes, pero no define si la entidad debe reintegrar el dinero a la víctima, a diferencia de lo que ya ocurre en el Reino Unido.

¿Qué deben hacer los bancos y las fintech para cumplir con la norma?

Designar un área responsable del programa antifraude, armar una base única de reclamos, abrir canales de denuncia para clientes y empleados, y coordinar esa área con compliance, legales y ciberseguridad, además de reportar a la Central de Prevención de Fraude.