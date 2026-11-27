Resumen Ejecutivo El Gobierno negocia con ADEFA créditos prendarios a 60 meses para dinamizar la venta de vehículos de producción nacional.

créditos prendarios a 60 meses para dinamizar la venta de vehículos de producción nacional. El Banco Nación fondeará a las financieras de las terminales al 20% anual, buscando ofrecer tasas finales menores al 18%.

fondeará a las financieras de las terminales al 20% anual, buscando ofrecer tasas finales menores al 18%. El esquema otorgará hasta $50 millones y busca superar la baja participación bancaria directa en el financiamiento automotor actual.

y busca superar la baja participación bancaria directa en el financiamiento automotor actual. La iniciativa impactará directamente en el entramado industrial de Santa Fe, polo clave de ensamblaje y autopartismo en el país.

El mercado automotor argentino transita un período de contracción interanual en sus patentamientos, escenario que llevó al equipo económico nacional a rediseñar sus herramientas de estímulo. La estrategia oficial apunta ahora a articular directamente con las terminales radicadas en el país y sus compañías financieras para lanzar una línea de créditos prendarios a cinco años con tasas subsidiadas.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en regiones con fuerte peso metalmecánico y de ensamblaje, como el cordón industrial de nuesta ciudad. Para las empresas locales vinculadas a la cadena de valor automotriz y las redes de concesionarios, la reactivación del financiamiento resulta determinante para sostener el nivel de actividad.

Hace apenas dos semanas, el Banco Nación puso en marcha la línea +Autos con BNA, un préstamo personal de hasta $50 millones y 72 meses de plazo. Si bien ofrece una tasa nominal anual del 25% para clientes con paquete completo en la entidad y Nación Seguros, su alcance comercial resultó acotado frente a las necesidades del sector.

Las estadísticas del mercado explican esta limitación estructural. Actualmente, la participación directa del banco público representa apenas el 1,2% de las operaciones financiadas en el rubro automotor. En contraste, las compañías financieras propias de las marcas canalizan aproximadamente la mitad de todas las ventas de unidades cero kilómetro a nivel nacional.

Frente a este diagnóstico, el Ministerio de Economía inició negociaciones con la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) para modificar el canal de distribución del crédito. En lugar de que el banco opere en ventanilla frente al comprador final, funcionará como un proveedor mayorista de liquidez para las estructuras comerciales de las automotrices.

Ingeniería financiera y tasa subsidiada

El mecanismo en estudio funciona de manera similar a una red de distribución mayorista. El Banco Nación cuenta con el capital, pero las terminales poseen los puntos de venta y la capilaridad comercial. Al asociarse, el banco evita el costo de captar clientes uno por uno y las marcas obtienen fondeo barato para mover su inventario.

Bajo este esquema, la entidad financiera oficial derivará los fondos a las financieras de las marcas a una tasa de referencia cercana al 20% anual. El destino exclusivo de este capital será la adquisición de vehículos de fabricación nacional, buscando traccionar la producción en las plantas locales y sus respectivos proveedores de piezas.

El diferencial competitivo surgirá del esfuerzo compartido entre el sector público y el privado. La meta oficial es que las terminales aporten una bonificación adicional sobre ese piso del 20%. De concretarse este acuerdo, la tasa final ofrecida al comprador en el salón de ventas se ubicará por debajo del 18% nominal anual.

A diferencia del producto lanzado previamente por el banco estatal, que opera bajo la modalidad de préstamo personal sin garantías reales, esta nueva herramienta tendrá carácter prendario. Esto significa que el propio vehículo adquirido funcionará como respaldo de la operación crediticia, reduciendo el riesgo de incobrabilidad para las entidades otorgantes.

Los parámetros financieros proyectados establecen un monto máximo de $50 millones por operación, con un plazo de amortización de hasta 60 meses. Este horizonte temporal permite licuar el valor de la cuota inicial, facilitando el acceso tanto a consumidores particulares como a pequeñas empresas que requieren renovar sus flotas utilitarias.

La celeridad en el cierre de este acuerdo resulta vital para el entramado productivo. Un esquema de financiamiento previsible y con tasas reales competitivas permite despejar el horizonte de ventas de las concesionarias y garantiza previsibilidad en las líneas de montaje de las terminales nacionales durante los próximos trimestres.