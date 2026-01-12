El año arrancó con el oro como protagonista: récords, causas y efectos globales

En los primeros días de 2026, el precio del oro superó los 4.600 dólares por onza, marcando un máximo histórico en los mercados globales. La cotización ha estado subiendo con fuerza desde 2025, cuando el metal experimentó una de sus mejores temporadas en décadas, con aumentos anuales de más del 60 % debido a múltiples factores macroeconómicos y de riesgo global.

Motivos del boom en 2026

Incertidumbre geopolítica: El oro actúa tradicionalmente como activo refugio. Las tensiones en Oriente Medio, conflictos persistentes y el aumento de incertidumbre política global han llevado a inversores a buscar protección en metales preciosos.

Expectativas de política monetaria: Los mercados anticipan recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y otras autoridades —lo que reduce el rendimiento de activos financieros tradicionales y favorece activos sin rendimiento como el oro.

Demanda de bancos centrales: Países de Asia, Medio Oriente y mercados emergentes han incrementado sus reservas de oro para diversificar carteras y reducir la dependencia del dólar. Estas compras oficiales han sostenido el precio del metal.

Debilidad del dólar: Un dólar más débil frente a otras monedas hace que el oro sea más atractivo para inversores internacionales, ampliando la demanda global.

Efectos económicos y financieros

Mercados financieros: La fortaleza del oro refleja temor y aversión al riesgo entre inversores globales; cuando sube, suele indicar dudas sobre acciones y bonos.

Portfolios e inversión institucional: Fondos cotizados (ETFs) respaldados en oro y otros instrumentos han visto entradas históricas de capital, reforzando la tendencia alcista.

Inflación y divisas: Con la inflación aún presente en varias economías y dudas sobre la independencia de los bancos centrales, el oro es visto como un seguro contra la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias.

Aspectos de producción: Aunque la minería sigue aumentando la extracción en diversas regiones, la fuerte demanda supera la oferta física disponible, presionando aún más los precios.

Perspectivas para 2026

Los analistas mantienen pronósticos optimistas. Varias instituciones financieras proyectan que el oro podría incluso superar los 5.000 dólares por onza a fines de 2026, impulsado por la persistencia de las tendencias actuales de acumulación de reservas y volatilidad global.