El año se despidió con un fuerte aumento de la carne vacuna en Rosario

Los precios de la carne vacuna continúan en alza en Rosario y consolidan una tendencia de fuerte ajuste durante 2025. De acuerdo con el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el valor promedio minorista de los cortes vacunos registró en diciembre una suba del 12% respecto del mes anterior.

El incremento acumulado desde el inicio de 2025 alcanza el 61,3%, mientras que la comparación interanual —frente a diciembre de 2024— muestra un aumento del 69,8%. Estos valores reflejan una aceleración significativa del precio de la carne vacuna en el mostrador, en un contexto de recomposición de costos y cambios en la dinámica del consumo.

Dentro del relevamiento, la media res también evidenció un aumento considerable. En Rosario, su precio subió 7,7% mensual, acumula un alza del 56,3% en lo que va del año y se ubica un 64% por encima de los valores registrados en diciembre del año pasado.

Entre los cortes, las mayores subas mensuales se dieron en productos de alto consumo. La falda lideró los incrementos con un 19,1%, seguida por el asado, que aumentó 14,3%, y la colita de cuadril, con una suba del 14,1%. En contraste, los aumentos más moderados se observaron en el roast beef (8,7%), la picada especial (9,2%) y la tortuguita (9,3%).

En cuanto a las proteínas sustitutas, el informe del IPCVA muestra un comportamiento más estable. El pollo fresco presentó una leve baja mensual del 0,3%, aunque acumula una suba del 13,5% en 2025 y un incremento interanual del 12,8%. Por su parte, el pechito de cerdo aumentó 1,4% mensual, con un alza del 14,6% en lo que va del año y del 19% frente a los valores de un año atrás.

Los datos confirman que la carne vacuna sigue siendo el producto con mayor presión inflacionaria dentro del rubro cárnico en Rosario, impactando tanto en el consumo como en el bolsillo de los hogares.