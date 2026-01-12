El BCRA y una nueva estrategia a través de bonos para moderar el dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estaría adoptando una “intervención solapada” en los mercados financieros mediante operaciones con bonos y otros instrumentos para contener la suba del dólar oficial, ofreciendo al mercado cobertura en pesos que reduce la necesidad de acudir al mercado mayorista de divisas.

Contexto: intervención indirecta del BCRA

Analistas de mercado señalan que, en las últimas semanas, el BCRA ha mostrado una actividad inusual en el segmento de bonos, especialmente en dólar linked y títulos de deuda en futuros, generando incentivos para que los inversores operen en estos instrumentos en lugar de comprar directamente dólares en el mercado mayorista. Esta estrategia contribuiría a que el tipo de cambio oficial no escale rápidamente, manteniéndose en promedio alrededor de un 4 % por debajo del techo de la banda cambiaria.

Según expertos, no se trata de una intervención tradicional, sino de una forma indirecta de ofrecer cobertura cambiaria. Mediante la negociación de bonos que ajustan por el dólar, el mercado puede encontrar alternativas al spot de divisas sin ejercer presión directa sobre el tipo de cambio oficial.

¿Por qué bonos y no dólares?

Esta estrategia tiene dos ventajas para la autoridad monetaria:

* Evita el uso directo de reservas en moneda extranjera, ya que la operación se realiza en pesos, reduciendo la exposición de las reservas internacionales.

* Abarata la cobertura cambiaria para inversores privados, incentivando la demanda de instrumentos financieros en pesos ligados al tipo de cambio, con lo cual se modera la presión alcista sobre el dólar oficial.

* El uso de dólar linked y futuros ha mostrado volúmenes negociados elevados en diciembre y lo que va de enero, lo cual sugiere que esta táctica está teniendo algún impacto en la operatoria de mercado.

Implicancias para el mercado cambiario

Si bien el BCRA continúa definiendo su rol en el mercado cambiario, la estrategia de manejar expectativas a través de los títulos ha generado interpretaciones mixtas:

* Moderación en el tipo de cambio oficial: La intervención “solapada” ayuda a contener aumentos bruscos en el dólar mayorista.

* Mayor papel de los instrumentos financieros: El mercado de bonos y futuros se posiciona como el protagonista para quienes buscan cobertura frente al tipo de cambio.

* Debate sobre coordinación de políticas: Algunos operadores estiman que, para una estabilización más sólida de tasas y tipo de cambio, sería necesaria una mayor coordinación de política monetaria y remonetización de la economía.