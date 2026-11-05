El dueño de ChangoMás se queda con Día: qué cambia en Santa Fe y cómo queda parado frente a Rosario

El ex Walmart de la ruta 168 y los supermercados Día del sur santafesino pasan a formar parte de una misma historia empresarial. La compra de la operación argentina de Día por GDN, el grupo de Francisco de Narváez que controla ChangoMás, modifica el alcance de su negocio en la provincia: a la gran superficie comercial de Santa Fe capital se incorpora una cadena que construyó su presencia con locales de cercanía.

GDN se quedó con el negocio argentino de la compañía española en una transacción que rondaría los US$55 millones. Aún restan definiciones contractuales y un anuncio oficial. La red involucrada ronda las mil tiendas entre establecimientos propios y franquiciados. Se trata de un proceso que llevaba tres años y de una nueva nacionalización de una empresa que estaba en manos de capitales extranjeros.

Para Santa Fe, el cambio más relevante es la combinación de formatos y geografías. GDN ya tiene el Hiper ChangoMás de la ruta nacional 168, en el acceso este a la capital provincial. Día aporta una trayectoria comercial que se extendió por el sur santafesino y alcanzó localidades próximas a Rosario, entre ellas Funes y Arroyo Seco.

Esa combinación abre la posibilidad de disputar distintas compras de un mismo consumidor: el abastecimiento grande del hipermercado y la reposición cotidiana del supermercado de barrio. También ofrece una base más amplia para negociar con proveedores, desarrollar marcas propias y coordinar promociones, aunque el efecto concreto dependerá de cómo se integren ambas operaciones.

La base que ya tenía en Santa Fe

El establecimiento de ruta 168 funciona bajo la marca Hiper ChangoMás. En esa misma ubicación, la empresa también registra su servicio Mâs Autocenter.

Walmart es el antecedente de ese negocio. GDN adquirió la operación argentina de la compañía estadounidense en noviembre de 2020 y luego inició la reconversión de sus hipermercados bajo la marca Hiper ChangoMás. Por eso, Walmart y ChangoMás no representan dos redes que deban sumarse al calcular la presencia actual del grupo.

La estructura nacional que recibe a Día ya reúne distintos formatos. Al cierre de 2025, GDN informaba 55 ChangoMás, 27 Hiper ChangoMás, nueve Super ChangoMás y dos Punto Mayorista en Argentina. A ellos agregaba sus unidades de farmacias y servicios para automóviles. Son cifras nacionales, que muestran la escala del comprador antes de esta adquisición.

El sur santafesino, en el recorrido de Día

Santa Fe tiene un lugar particular en la expansión de Día: Villa Constitución fue, en 2001, la primera localidad elegida por la compañía para abrir fuera de Buenos Aires. Su vínculo con la provincia lleva, por lo tanto, un cuarto de siglo.

La red fue extendiéndose. En mayo de 2014, ya registraba establecimientos en Firmat, Venado Tuerto, Villa Constitución, Santo Tomé, Arroyo Seco y Santa Fe, mientras surgía el proyecto para llegar a Funes. Esa distribución muestra cómo Día fue construyendo una presencia territorial diferente de la que hoy tiene ChangoMás en la provincia.

Funes, la posición cercana a Rosario

Para el mercado del Gran Rosario, Funes es uno de los puntos más interesantes. El desembarco de Día se anunció en 2014 con un proyecto de 500 metros cuadrados sobre la ruta 9, entre Angelomé y San José.

Ese local ubica a la cadena en el corredor oeste metropolitano. Para GDN, la incorporación ofrece una plataforma desde la cual podría profundizar su presencia alrededor de Rosario, aunque la operación no implica por sí misma un anuncio de nuevas aperturas.

La relación de Día con Rosario tuvo, además, un antecedente accidentado. En 2007 abrió un local en Mendoza y Cafferata que luego cerró tras un conflicto con comerciantes. También ensayó una alianza de abastecimiento con la entonces cadena Lorena que no prosperó.

Una compra que también incorpora franquicias

El negocio adquirido combina locales propios y franquiciados. Esa característica importa al evaluar qué pasa a controlar De Narváez: la compra de la cadena incorpora la marca, su organización comercial y sus relaciones con franquiciados, pero no convierte automáticamente a cada comerciante de la red en una sucursal operada directamente por GDN.

El mapa santafesino también tuvo cambios que impiden sumar todas las direcciones históricas como si siguieran abiertas. En Venado Tuerto, por ejemplo, el Día de Estrugamou y Agüero cerró en noviembre de 2022. En la capital provincial, el establecimiento de Salta al 2800 había sido inaugurado en 2009, pero posteriormente se registró una interrupción de actividad junto con la franquicia de Santo Tomé.

Por ahora, el movimiento permite identificar una ampliación del alcance comercial de GDN en Santa Fe. El próximo dato a seguir será qué hace el grupo con esa red: cuáles conserva, cuáles renueva y en qué localidades decide crecer.