Alerta en los mercados: ¿qué efectos tendría un riesgo país por encima de 1.000 puntos?

Resumen Ejecutivo El riesgo país elaborado por JP Morgan trepó a 852 puntos básicos el 4 de noviembre, encendiendo alertas ante un posible salto por encima de los 1.000 puntos .

elaborado por trepó a el 4 de noviembre, encendiendo alertas ante un posible salto por encima de los . Con un riesgo superior a 850 puntos y tasas en EE. UU. cercanas al 5% , el costo de financiamiento externo para Argentina ascendería al 13,5% anual .

, el costo de financiamiento externo para ascendería al . La escalada amenaza con restringir el acceso al crédito para empresas y provincias , encareciendo las inversiones productivas y presionando sobre el mercado cambiario.

, encareciendo las inversiones productivas y presionando sobre el mercado cambiario. Pese a la tensión financiera, el superávit fiscal y las renovaciones de deuda en pesos actúan como fundamentos de respaldo frente al contexto internacional y electoral.

La evolución del riesgo país volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención del mercado financiero argentino. El indicador alcanzó los 852 puntos básicos el 4 de noviembre, muy por encima de los 402 puntos registrados el pasado 10 de julio, y crecen las advertencias sobre la posibilidad de que supere la barrera de los 1.000 puntos.

La suba refleja el deterioro de los bonos soberanos argentinos en dólares y una mayor cautela de los inversores frente al panorama político y económico. A esto se suma un contexto internacional menos favorable, marcado por una mayor aversión al riesgo en Wall Street y cambios en el escenario político de Estados Unidos y Brasil.

En este contexto, las expectativas electorales comienzan a ocupar un lugar central en las decisiones financieras. La incertidumbre sobre el rumbo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 podría mantener la presión sobre los activos argentinos, especialmente si las encuestas no ofrecen señales de continuidad económica que convenzan al mercado.

¿Por qué preocupa que el riesgo país supere los 1.000 puntos?

El riesgo país mide la sobretasa que debe pagar un Estado para endeudarse en los mercados internacionales respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Cuanto más alto es el indicador, mayor es la percepción de riesgo de los inversores y más costoso resulta conseguir financiamiento externo.

Según un análisis, con un riesgo país de aproximadamente 850 puntos y tasas estadounidenses cercanas a los 500 puntos básicos en los bonos largos, Argentina enfrentaría un costo de financiamiento del orden del 13,5% anual si intentara emitir deuda en el exterior.

Ese nivel prácticamente deja al país fuera de los mercados internacionales de crédito, obligándolo a buscar otras alternativas para afrontar sus compromisos financieros y refinanciar vencimientos.

El problema no se limita al Estado nacional. Las provincias y las empresas también sienten las consecuencias, porque el riesgo soberano funciona como una referencia para determinar cuánto deben pagar por conseguir financiamiento.

Dólar bajo presión: ¿cómo puede impactar la escalada?

Uno de los efectos que más atención genera es la posible repercusión sobre el mercado cambiario.

Un aumento del riesgo país puede incentivar la salida de inversores de los activos argentinos, reducir el ingreso de dólares provenientes del financiamiento externo y debilitar las expectativas de estabilidad.

Además, si las empresas y las provincias encuentran mayores dificultades para emitir deuda, se reduce una fuente de ingreso de divisas que en los últimos meses había contribuido a ampliar la oferta de dólares en el mercado local.

Desde octubre de 2025, empresas y provincias emitieron más de US$22.000 millones en los mercados local e internacional. Esos fondos, junto con las liquidaciones del sector exportador, contribuyeron a sostener la oferta de divisas y a favorecer las compras de reservas del Banco Central.

Por eso, una interrupción o desaceleración de ese flujo podría agregar presión sobre el tipo de cambio, aunque la evolución del dólar también dependerá de otros factores, como la política monetaria, las reservas y la liquidación de exportaciones.

Empresas y inversiones: el otro efecto de un riesgo país elevado

Más allá de las variables financieras, una suba del riesgo país puede trasladarse progresivamente a la economía real.

Las compañías necesitan financiamiento para ampliar instalaciones, incorporar tecnología, renovar equipamiento y desarrollar nuevos proyectos. Cuando las tasas de interés aumentan y el acceso al crédito se restringe, muchas inversiones pueden postergarse.

El impacto sería especialmente importante para las empresas medianas y las provincias, que encuentran mayores dificultades para acceder a los mercados de capitales.

Por debajo de los 500 puntos Argentina podría refinanciar sus vencimientos a tasas más razonables, cercanas al 10%. Entre los 500 y los 800 puntos, el financiamiento comienza a encarecerse y se vuelve más selectivo.

Por encima de los 800 puntos, la experiencia de 2018 y 2019 muestra que el deterioro puede comenzar a afectar las expectativas, el tipo de cambio y la actividad económica.

¿Hay fundamentos para evitar un escenario más complicado?

Pese al deterioro de los indicadores financieros, el panorama no está exento de elementos positivos.

Entre los factores que pueden funcionar como respaldo aparecen el superávit fiscal, las compras de reservas por parte del Banco Central y la capacidad del Tesoro de renovar más del 100% de sus vencimientos en pesos.

Estos fundamentos representan una diferencia respecto de otros episodios de tensión financiera y podrían contribuir a una recuperación de la confianza si mejora el contexto internacional y se despejan las dudas políticas.

La mirada hacia 2027: la política también juega

La evolución del indicador durante los próximos meses estará fuertemente condicionada por las expectativas electorales.

El antecedente de 2025 funciona como referencia: en aquel período, la incertidumbre política llevó al riesgo país a aproximarse a los 1.500 puntos antes de las elecciones legislativas.

Ahora, con las presidenciales de 2027 en el horizonte, los inversores comienzan a evaluar distintos escenarios y posibles cambios en el rumbo económico.

La preocupación del mercado es que una mayor incertidumbre política acelere la venta de bonos argentinos y mantenga elevado el costo de financiamiento.

En definitiva, superar los 1.000 puntos no implicaría automáticamente una crisis cambiaria o económica, pero sí representaría una señal de mayor desconfianza y un obstáculo adicional para la recuperación del crédito, la inversión y la actividad productiva.

El desafío para el Gobierno será recuperar la confianza de los inversores, sostener los fundamentos fiscales y generar condiciones que permitan reducir el costo del financiamiento. De lo contrario, la tensión financiera podría terminar trasladándose cada vez más a la economía real.

La evolución del riesgo país volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención del mercado financiero argentino. El indicador alcanzó los 852 puntos básicos el 4 de noviembre, muy por encima de los 402 puntos registrados el pasado 10 de julio, y crecen las advertencias sobre la posibilidad de que supere la barrera de los 1.000 puntos.

La suba refleja el deterioro de los bonos soberanos argentinos en dólares y una mayor cautela de los inversores frente al panorama político y económico. A esto se suma un contexto internacional menos favorable, marcado por una mayor aversión al riesgo en Wall Street y cambios en el escenario político de Estados Unidos y Brasil.

En este contexto, las expectativas electorales comienzan a ocupar un lugar central en las decisiones financieras. La incertidumbre sobre el rumbo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 podría mantener la presión sobre los activos argentinos, especialmente si las encuestas no ofrecen señales de continuidad económica que convenzan al mercado.

¿Por qué preocupa que el riesgo país supere los 1.000 puntos?

El riesgo país mide la sobretasa que debe pagar un Estado para endeudarse en los mercados internacionales respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Cuanto más alto es el indicador, mayor es la percepción de riesgo de los inversores y más costoso resulta conseguir financiamiento externo.

Según un análisis, con un riesgo país de aproximadamente 850 puntos y tasas estadounidenses cercanas a los 500 puntos básicos en los bonos largos, Argentina enfrentaría un costo de financiamiento del orden del 13,5% anual si intentara emitir deuda en el exterior.

Ese nivel prácticamente deja al país fuera de los mercados internacionales de crédito, obligándolo a buscar otras alternativas para afrontar sus compromisos financieros y refinanciar vencimientos.

El problema no se limita al Estado nacional. Las provincias y las empresas también sienten las consecuencias, porque el riesgo soberano funciona como una referencia para determinar cuánto deben pagar por conseguir financiamiento.

Dólar bajo presión: ¿cómo puede impactar la escalada?

Uno de los efectos que más atención genera es la posible repercusión sobre el mercado cambiario.

Un aumento del riesgo país puede incentivar la salida de inversores de los activos argentinos, reducir el ingreso de dólares provenientes del financiamiento externo y debilitar las expectativas de estabilidad.

Además, si las empresas y las provincias encuentran mayores dificultades para emitir deuda, se reduce una fuente de ingreso de divisas que en los últimos meses había contribuido a ampliar la oferta de dólares en el mercado local.

Desde octubre de 2025, empresas y provincias emitieron más de US$22.000 millones en los mercados local e internacional. Esos fondos, junto con las liquidaciones del sector exportador, contribuyeron a sostener la oferta de divisas y a favorecer las compras de reservas del Banco Central.

Por eso, una interrupción o desaceleración de ese flujo podría agregar presión sobre el tipo de cambio, aunque la evolución del dólar también dependerá de otros factores, como la política monetaria, las reservas y la liquidación de exportaciones.

Empresas y inversiones: el otro efecto de un riesgo país elevado

Más allá de las variables financieras, una suba del riesgo país puede trasladarse progresivamente a la economía real.

Las compañías necesitan financiamiento para ampliar instalaciones, incorporar tecnología, renovar equipamiento y desarrollar nuevos proyectos. Cuando las tasas de interés aumentan y el acceso al crédito se restringe, muchas inversiones pueden postergarse.

El impacto sería especialmente importante para las empresas medianas y las provincias, que encuentran mayores dificultades para acceder a los mercados de capitales.

Por debajo de los 500 puntos Argentina podría refinanciar sus vencimientos a tasas más razonables, cercanas al 10%. Entre los 500 y los 800 puntos, el financiamiento comienza a encarecerse y se vuelve más selectivo.

Por encima de los 800 puntos, la experiencia de 2018 y 2019 muestra que el deterioro puede comenzar a afectar las expectativas, el tipo de cambio y la actividad económica.

¿Hay fundamentos para evitar un escenario más complicado?

Pese al deterioro de los indicadores financieros, el panorama no está exento de elementos positivos.

Entre los factores que pueden funcionar como respaldo aparecen el superávit fiscal, las compras de reservas por parte del Banco Central y la capacidad del Tesoro de renovar más del 100% de sus vencimientos en pesos.

Estos fundamentos representan una diferencia respecto de otros episodios de tensión financiera y podrían contribuir a una recuperación de la confianza si mejora el contexto internacional y se despejan las dudas políticas.

La mirada hacia 2027: la política también juega

La evolución del indicador durante los próximos meses estará fuertemente condicionada por las expectativas electorales.

El antecedente de 2025 funciona como referencia: en aquel período, la incertidumbre política llevó al riesgo país a aproximarse a los 1.500 puntos antes de las elecciones legislativas.

Ahora, con las presidenciales de 2027 en el horizonte, los inversores comienzan a evaluar distintos escenarios y posibles cambios en el rumbo económico.

La preocupación del mercado es que una mayor incertidumbre política acelere la venta de bonos argentinos y mantenga elevado el costo de financiamiento.

En definitiva, superar los 1.000 puntos no implicaría automáticamente una crisis cambiaria o económica, pero sí representaría una señal de mayor desconfianza y un obstáculo adicional para la recuperación del crédito, la inversión y la actividad productiva.

El desafío para el Gobierno será recuperar la confianza de los inversores, sostener los fundamentos fiscales y generar condiciones que permitan reducir el costo del financiamiento. De lo contrario, la tensión financiera podría terminar trasladándose cada vez más a la economía real.