Mercado Libre no afloja: cuánto facturó, cuántos usuarios tiene y cómo está el negocio

Resumen Ejecutivo Mercado Libre registró ingresos netos por US$ 10.750 millones en el tercer trimestre de 2026, acumulando 31 trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 30%.

en el tercer trimestre de 2026, acumulando con crecimientos superiores al 30%. El volumen bruto de mercadería comercializada (GMV) alcanzó los US$ 23.000 millones a nivel global, con un incremento interanual del 38% en dólares.

a nivel global, con un incremento interanual del en dólares. En el mercado argentino, el GMV creció un 40% en moneda constante y los artículos vendidos registraron una suba interanual del 19% .

y los artículos vendidos registraron una suba interanual del . Mercado Pago consolidó su expansión con 93 millones de usuarios activos mensuales y una cartera de crédito que trepó a los US$ 18.000 millones.

Mercado Libre continúa ampliando su escala en América Latina y los números de su tercer trimestre de 2026 reflejan la dimensión que alcanzó su negocio. La compañía registró ingresos netos por US$ 10.750 millones entre julio y septiembre, lo que representa un crecimiento del 45% en dólares respecto del mismo período del año anterior.

El dato más significativo es la continuidad de esa expansión: según destacó Juan Martín de la Serna en una publicación en sus redes sociales, la empresa acumula 31 trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 30%. En otras palabras, casi ocho años sosteniendo un ritmo de crecimiento de esa magnitud.

Los resultados muestran, además, que el avance no se limita al comercio electrónico. Mercado Libre continúa desarrollando su ecosistema de servicios financieros, publicidad y soluciones de pago, con indicadores de crecimiento en todos esos segmentos.

Comercio electrónico: US$ 23.000 millones en mercadería vendida

El negocio de comercio electrónico alcanzó un volumen bruto de mercadería comercializada (GMV, por sus siglas en inglés) de US$ 23.000 millones durante el tercer trimestre, un incremento interanual del 38% medido en dólares.

La plataforma llegó a los 94 millones de compradores únicos, un 22% más que en el mismo período de 2025.

Otro indicador que refleja la expansión del negocio es el crecimiento de los ingresos por publicidad, que aumentaron un 58% interanual en dólares. Se trata de una unidad que permite monetizar el tráfico y la actividad comercial de las marcas y vendedores dentro del marketplace.

La combinación de más compradores, mayor volumen de operaciones y nuevas fuentes de ingresos fortalece el modelo de negocios de la compañía.

Argentina: el GMV creció un 40% en moneda constante

El mercado argentino también mostró indicadores positivos. De acuerdo con los datos compartidos por De la Serna, el volumen bruto de mercadería comercializada en el país creció un 40% en moneda constante durante el tercer trimestre.

En tanto, la cantidad de artículos vendidos registró una suba interanual del 19%.

La compañía también destacó la ampliación de su capacidad logística, con el objetivo de reducir los tiempos de entrega y llegar a más localidades. La estrategia apunta a facilitar las operaciones de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y vendedores que utilizan la plataforma para comercializar sus productos en distintos puntos del país.

Este componente resulta central para el desarrollo del comercio electrónico, especialmente en mercados donde la cobertura logística y los costos de distribución condicionan las posibilidades de crecimiento de los vendedores.

Mercado Pago: una cartera de crédito de US$ 18.000 millones

El negocio financiero continúa ganando participación dentro del ecosistema de Mercado Libre.

Mercado Pago alcanzó los 93 millones de usuarios activos únicos mensuales (MAUs), con un crecimiento interanual del 29%.

Por su parte, los activos bajo gestión (AUM) llegaron a los US$ 25.000 millones, un incremento del 67% en dólares respecto del tercer trimestre del año pasado.

Otro de los indicadores destacados es la cartera de crédito, que alcanzó los US$ 18.000 millones, con una expansión interanual del 62%.

Las cifras muestran el crecimiento de Mercado Pago más allá de su función original como herramienta para procesar pagos, con una oferta que incluye servicios financieros y soluciones de crédito.

El negocio de pagos ya mueve US$ 109.000 millones

El volumen total de pagos procesados (TPV) alcanzó los US$ 109.000 millones durante el trimestre, un 53% más que un año atrás, medido en dólares.

A su vez, el volumen de pagos correspondiente al negocio de adquirencia llegó a los US$ 68.000 millones, con un crecimiento interanual del 43%.

Este último indicador refleja la escala que está adquiriendo la infraestructura de Mercado Pago para procesar transacciones de comercios y vendedores, más allá de las operaciones realizadas dentro de su propio marketplace.

Una plataforma que amplía sus negocios

Los resultados del tercer trimestre muestran una compañía que combina el crecimiento del comercio electrónico con una expansión sostenida de sus servicios financieros, publicidad y soluciones de pago.

Los US$ 10.750 millones de ingresos netos, los US$ 23.000 millones de GMV y los US$ 109.000 millones de volumen total de pagos reflejan distintas dimensiones de un mismo ecosistema, cuyos negocios continúan ganando escala.

En Argentina, el crecimiento del 40% del GMV en moneda constante y el aumento del 19% en los artículos vendidos muestran que el avance también se refleja en la actividad comercial local.

La apuesta por ampliar la infraestructura logística y mejorar los tiempos de entrega aparece como otro de los ejes estratégicos para sostener esa expansión y sumar nuevos vendedores y localidades a la plataforma.

Mercado Libre continúa ampliando su escala en América Latina y los números de su tercer trimestre de 2026 reflejan la dimensión que alcanzó su negocio. La compañía registró ingresos netos por US$ 10.750 millones entre julio y septiembre, lo que representa un crecimiento del 45% en dólares respecto del mismo período del año anterior.

El dato más significativo es la continuidad de esa expansión: según destacó Juan Martín de la Serna en una publicación en sus redes sociales, la empresa acumula 31 trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 30%. En otras palabras, casi ocho años sosteniendo un ritmo de crecimiento de esa magnitud.

Los resultados muestran, además, que el avance no se limita al comercio electrónico. Mercado Libre continúa desarrollando su ecosistema de servicios financieros, publicidad y soluciones de pago, con indicadores de crecimiento en todos esos segmentos.

Comercio electrónico: US$ 23.000 millones en mercadería vendida

El negocio de comercio electrónico alcanzó un volumen bruto de mercadería comercializada (GMV, por sus siglas en inglés) de US$ 23.000 millones durante el tercer trimestre, un incremento interanual del 38% medido en dólares.

La plataforma llegó a los 94 millones de compradores únicos, un 22% más que en el mismo período de 2025.

Otro indicador que refleja la expansión del negocio es el crecimiento de los ingresos por publicidad, que aumentaron un 58% interanual en dólares. Se trata de una unidad que permite monetizar el tráfico y la actividad comercial de las marcas y vendedores dentro del marketplace.

La combinación de más compradores, mayor volumen de operaciones y nuevas fuentes de ingresos fortalece el modelo de negocios de la compañía.

Argentina: el GMV creció un 40% en moneda constante

El mercado argentino también mostró indicadores positivos. De acuerdo con los datos compartidos por De la Serna, el volumen bruto de mercadería comercializada en el país creció un 40% en moneda constante durante el tercer trimestre.

En tanto, la cantidad de artículos vendidos registró una suba interanual del 19%.

La compañía también destacó la ampliación de su capacidad logística, con el objetivo de reducir los tiempos de entrega y llegar a más localidades. La estrategia apunta a facilitar las operaciones de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y vendedores que utilizan la plataforma para comercializar sus productos en distintos puntos del país.

Este componente resulta central para el desarrollo del comercio electrónico, especialmente en mercados donde la cobertura logística y los costos de distribución condicionan las posibilidades de crecimiento de los vendedores.

Mercado Pago: una cartera de crédito de US$ 18.000 millones

El negocio financiero continúa ganando participación dentro del ecosistema de Mercado Libre.

Mercado Pago alcanzó los 93 millones de usuarios activos únicos mensuales (MAUs), con un crecimiento interanual del 29%.

Por su parte, los activos bajo gestión (AUM) llegaron a los US$ 25.000 millones, un incremento del 67% en dólares respecto del tercer trimestre del año pasado.

Otro de los indicadores destacados es la cartera de crédito, que alcanzó los US$ 18.000 millones, con una expansión interanual del 62%.

Las cifras muestran el crecimiento de Mercado Pago más allá de su función original como herramienta para procesar pagos, con una oferta que incluye servicios financieros y soluciones de crédito.

El negocio de pagos ya mueve US$ 109.000 millones

El volumen total de pagos procesados (TPV) alcanzó los US$ 109.000 millones durante el trimestre, un 53% más que un año atrás, medido en dólares.

A su vez, el volumen de pagos correspondiente al negocio de adquirencia llegó a los US$ 68.000 millones, con un crecimiento interanual del 43%.

Este último indicador refleja la escala que está adquiriendo la infraestructura de Mercado Pago para procesar transacciones de comercios y vendedores, más allá de las operaciones realizadas dentro de su propio marketplace.

Una plataforma que amplía sus negocios

Los resultados del tercer trimestre muestran una compañía que combina el crecimiento del comercio electrónico con una expansión sostenida de sus servicios financieros, publicidad y soluciones de pago.

Los US$ 10.750 millones de ingresos netos, los US$ 23.000 millones de GMV y los US$ 109.000 millones de volumen total de pagos reflejan distintas dimensiones de un mismo ecosistema, cuyos negocios continúan ganando escala.

En Argentina, el crecimiento del 40% del GMV en moneda constante y el aumento del 19% en los artículos vendidos muestran que el avance también se refleja en la actividad comercial local.

La apuesta por ampliar la infraestructura logística y mejorar los tiempos de entrega aparece como otro de los ejes estratégicos para sostener esa expansión y sumar nuevos vendedores y localidades a la plataforma.