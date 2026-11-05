Tsunamis: la ONU recuerda hoy el riesgo que ya mueve miles de millones en seguros y bonos de catástrofe

Hoy el calendario de Naciones Unidas marca el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, una fecha que Japón propuso hace poco más de una década. Detrás de la efeméride hay una historia que interesa de lleno al mundo de los negocios.

La elección del 5 de noviembre no es casual. Recuerda la leyenda del Inamura-no-hi, de 1854, cuando un granjero japonés quemó sus fajos de arroz para guiar a los vecinos hacia tierras altas antes de que llegara la ola.

Esa chispa de alerta temprana sigue siendo la base de un negocio que creció muchísimo alrededor de la gestión del riesgo.

Porque un tsunami, visto con frialdad empresarial, es ante todo un evento de pérdida económica concentrada en minutos.

El del Océano Índico de 2004 provocó daños que, actualizados a los valores de hoy, equivaldrían a unos 20.000 millones de dólares, según estimaciones de la reaseguradora Swiss Re.

Pero el impacto más duradero no siempre está en la ola misma. El terremoto y tsunami que golpeó Japón en 2011 paralizó durante meses fábricas de autopartes y de semiconductores.

Esa interrupción se sintió en líneas de producción de todo el planeta, incluida la industria automotriz occidental.

La lección quedó grabada: una cadena de suministro global, aunque esté a miles de kilómetros del epicentro, puede frenarse por completo si depende de pocos proveedores concentrados en una sola región costera.

Eso explica por qué hoy la gestión de riesgo dejó de ser un capítulo secundario en cualquier planificación empresarial.

Ese cambio de mentalidad transformó al riesgo de catástrofe en un activo financiero por derecho propio. El mercado de los llamados bonos de catástrofe tuvo en 2025 su año de mayor emisión histórica.

El capital alternativo destinado a cubrir catástrofes naturales llegó a unos 136.000 millones de dólares hacia fines de 2025, un salto del 18% respecto del año anterior, según datos del corredor de seguros Aon.

El impulso siguió firme durante los primeros meses de este 2026.

Para quien administra una cartera de inversiones, esos números cuentan una historia atractiva: un activo que paga rendimientos ligados a terremotos, huracanes o tsunamis, y no al humor de las bolsas, puede sumar diversificación genuina en épocas de mercados nerviosos.

Naciones Unidas aprovecha esta fecha para insistir en otro frente de inversión: los sistemas de alerta temprana y la infraestructura resiliente.

La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres remarca que cada dólar puesto en prevención ahorra varios dólares en reconstrucción futura.

Esa ecuación también empieza a sonarle lógica a gobiernos y empresas de nuestra región, aunque el Paraná no tenga tsunamis. La demanda empresaria de más infraestructura resiliente crece al ritmo de cada corte de ruta o de cada parate logístico.

El Gran Rosario, sin ser puerto oceánico, vive de una cadena marítima que empieza muy lejos de la ciudad.

Cualquier sacudida en los puertos asiáticos o en las rutas que conectan con el negocio naviero global que mueve la Hidrovía repercute en los costos del agro local.

Las aseguradoras de la región también leen esa señal. Compañías que históricamente vivían de pólizas tradicionales buscan hoy diversificarse hacia fondos e inversiones más amplias, como viene mostrando el desembarco de una aseguradora santafesina en nuevos negocios financieros.

El mercado de tecnología para detección temprana también crece como nicho dentro del rubro climático: boyas, satélites y sensores con inteligencia artificial que acortan los minutos entre la detección de una ola y la evacuación de una costa.

Para cualquier empresa, la pregunta de fondo que plantea esta efeméride no es geográfica sino cultural: cuánto cuesta anticiparse a un riesgo de baja probabilidad y alto impacto, frente a cuánto termina costando no haberlo hecho a tiempo.

La misma lógica aplica a decisiones mucho más cotidianas que un tsunami: diversificar proveedores, cubrirse ante el tipo de cambio o planificar con escenarios alternativos son versiones domésticas de la misma pregunta que la ONU plantea hoy a escala planetaria.