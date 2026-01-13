¿El fin de la persecución? Una SEC republicana y nuevas leyes marcan el rumbo financiero de 2026

¿Te imaginás arrancar el año con el viento a favor después de tanto remar? La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) parece haber recibido un regalón de Navidad con retraso al iniciar este 2026. La noticia es una bomba: la agencia cuenta ahora con una composición netamente republicana, algo que promete un giro radical hacia políticas pro cripto.

¿Es este el fin de la era de la persecución regulatoria que tanto nos preocupaba?

El desplazamiento de la comisionada demócrata Caroline Crenshaw dejó el camino libre. Ella era la última voz reticente al avance de las criptomonedas dentro del organismo. Su salida no es un dato menor para quienes buscamos previsibilidad en los mercados.

Crenshaw fue quien votó en contra de los ETFs de Bitcoin en 2024, alegando riesgos para los inversores. Sin embargo, hoy el panorama es otro. La estructura de la SEC tiene cinco comisionados, pero actualmente sólo tres sillas están ocupadas, todas por republicanos: Paul Atkins, Hester Peirce y Mark Uyeda.

¿Alguna vez viste algo parecido en una democracia moderna? Esta situación es totalmente inusual y no tiene precedentes históricos. Según especialistas legales, no existen ejemplos de una SEC funcionando con comisionados de un solo partido. Es como si en un partido de fútbol todos los jueces de línea fueran del mismo club.

Para el inversor que opera desde Rosario o cualquier rincón del país, esto significa una sola cosa: 2026 será un año de cambios. Se espera que se aprueben exenciones reales y concretas. La burocracia estadounidense suele ser lenta, pero con este "dream team" republicano, los procesos de notificación y comentarios podrían agilizarse.

El amanecer de una regulación clara y el fin del limbo legal

Mientras la SEC se acomoda, el Senado estadounidense no pierde el tiempo y se prepara para debatir la Ley CLARITY. Este proyecto busca, finalmente, proporcionar una estructura de mercado integral. Es algo que venimos pidiendo a gritos: reglas de juego que no cambien a mitad del partido.

¿Te pusiste a pensar cuántas oportunidades perdimos por no tener un marco legal sólido? El senador Tim Scott lidera esta iniciativa que ya tiene media sanción. Si el Senado le da el visto bueno, la ley irá directo al escritorio de Donald Trump para su aprobación final, sellando un nuevo estándar global.

Esta ley es fundamental porque establece un marco integral para las criptomonedas. Ya no se trata de parches o interpretaciones arbitrarias. Para un empresario esta claridad es el combustible necesario para proyectar inversiones a largo plazo sin el miedo a una demanda inesperada.

Sin embargo, no todo es color de rosa en el plano doméstico. Coinbase decidió suspender sus operaciones en pesos en Argentina a partir del 31 de enero. Justo cuando se cumplía un año de su llegada, la firma decidió hacer una pausa temporal. ¿A qué se debe este retroceso justo ahora?

La falta de regulaciones claras a nivel local y las restricciones para bancos y billeteras siguen siendo una piedra en el zapato. Es una lástima, porque mientras el mundo acelera, nosotros a veces parecemos estancados en dificultades para operar con dinero fiat. La solución es obvia: necesitamos nuestra propia versión de claridad regulatoria.

Entre la ofensiva de los grandes bancos y el refugio en el oro digital

A pesar del tropezón local, los números globales nos dejan con la boca abierta. El volumen de transferencias de stablecoins en Ethereum superó los USD 8 billones en el último trimestre de 2025. Es un máximo histórico que demuestra que la gente confía cada vez más en estos activos para mover su capital.

¿Notaste cómo la tecnología se vuelve invisible cuando funciona bien? Desde la actualización Fusaka, las cuentas nuevas en Ethereum crecieron un 110%. Esto no es casualidad; es el resultado de una infraestructura que se vuelve más eficiente y accesible para el usuario común que sólo busca proteger su valor.

Hablando de protección, Tether lanzó Scudo, una herramienta para que todos tengamos un pedacito de oro. Cada unidad representa una milésima parte de una onza de oro y está respaldada físicamente. Es una forma brillante de democratizar el acceso a un activo milenario usando la potencia de la blockchain.

¿Sos de los que sólo buscan no perder contra la inflación? Acá va un facto: defenderse es el primer paso, pero no el objetivo. Muchos logran empatar, pero pocos avanzan. El capital que sólo se protege termina inmóvil. El crecimiento real aparece cuando aprendés a diseñar el riesgo en lugar de simplemente evitarlo.

En el plano internacional, Japón también se está poniendo las pilas. La ministra Satsuki Katayama respaldó que las bolsas tradicionales sean la puerta de entrada para los activos blockchain. Es un movimiento inteligente que busca integrar lo nuevo con lo conocido, brindando una capa extra de confianza institucional.

Por su parte, los gigantes bancarios como Bank of America y Morgan Stanley ya no miran para otro lado. El primero habilitó a sus asesores a sugerir cripto, mientras que el segundo busca lanzar ETFs de Solana y staking de Ethereum. Estamos ante una adopción financiera sin precedentes por parte de las instituciones más tradicionales del planeta.