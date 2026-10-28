El FMI lanzó una advertencia por las tasas y el costo de financiar la deuda: los detalles

Resumen Ejecutivo El FMI advirtió sobre los riesgos fiscales globales derivados del aumento de las tasas de interés y la expansión de la deuda pública .

advirtió sobre los riesgos fiscales globales derivados del aumento de las y la expansión de la . Los rendimientos de los bonos soberanos a diez años en el G7 treparon más de un punto porcentual, encareciendo fuertemente el financiamiento estatal.

treparon más de un punto porcentual, encareciendo fuertemente el financiamiento estatal. El organismo internacional proyecta que la deuda pública mundial superará el 100% del PBI global hacia el año 2030.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió una señal de alerta sobre los riesgos fiscales asociados al aumento de las tasas de interés y al crecimiento de la deuda pública a nivel global. Según un estudio reciente del organismo, el encarecimiento del financiamiento puede deteriorar las cuentas públicas, especialmente en los países que ya presentan elevados niveles de endeudamiento.

El escenario combina mayores rendimientos de los bonos soberanos, presiones inflacionarias, incertidumbre geopolítica y crecientes necesidades de gasto. En ese contexto, los gobiernos enfrentan mayores costos para financiarse y menos margen para sostener la inversión pública y responder ante eventuales crisis económicas.

La deuda, bajo presión por el aumento de las tasas

El informe del FMI señala que el impacto de las tasas de interés sobre las finanzas públicas depende, en buena medida, de la estructura de vencimientos de la deuda. Cuando los gobiernos necesitan refinanciar una proporción importante de sus obligaciones en el corto plazo, los aumentos de las tasas se trasladan con mayor rapidez al costo del endeudamiento.

Por el contrario, una deuda con vencimientos más largos puede amortiguar parte de ese impacto y darles más tiempo a las autoridades para administrar sus compromisos financieros.

El organismo también advierte que el vínculo funciona en ambas direcciones: mientras las tasas más elevadas encarecen la deuda, el deterioro de las cuentas fiscales puede generar nuevas presiones sobre los rendimientos que exigen los inversores.

Un escenario fiscal cada vez más exigente

Entre los datos destacados por el organismo figura el aumento de los rendimientos de los bonos públicos a diez años de las principales economías avanzadas. Según el informe, entre febrero y septiembre estos rendimientos subieron más de un punto porcentual en promedio para los países del Grupo de los Siete, hasta alcanzar niveles elevados en términos históricos.

A su vez, el FMI proyecta que la deuda pública mundial podría superar el 100% del producto bruto interno global para 2030.

El incremento de los pagos de intereses reduce los recursos disponibles para otras prioridades presupuestarias y obliga a los gobiernos a generar resultados fiscales más sólidos para evitar que la relación entre deuda y producto siga aumentando.

La advertencia para las economías emergentes

Aunque las condiciones de financiamiento para varios mercados emergentes se mantuvieron relativamente favorables, el organismo advierte que ese escenario podría cambiar si aumenta la aversión al riesgo de los inversores.

Un deterioro de las condiciones internacionales podría elevar los costos de emisión de deuda y dificultar el acceso al financiamiento externo. Por ese motivo, el FMI recomienda reducir las vulnerabilidades fiscales, fortalecer la gestión de la deuda y avanzar con planes presupuestarios creíbles a mediano plazo.

La conclusión central del informe es que postergar las medidas necesarias para estabilizar las cuentas públicas puede incrementar la carga de intereses y hacer más costoso el ajuste posterior.

Para los gobiernos, el desafío será compatibilizar la sostenibilidad fiscal con las necesidades de inversión y gasto, en un contexto internacional marcado por mayores costos financieros y una elevada incertidumbre económica.