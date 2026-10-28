Biotecnología: la venta de Gameto marca el sexto unicornio de Varsavsky y reconfigura los tratamientos de fertilidad

Resumen Ejecutivo La farmacéutica suiza Ferring Pharmaceuticals acordó la adquisición de la biotecnológica Gameto , cofundada por el empresario argentino Martín Varsavsky , por un monto de hasta u$s1.382,5 millones .

acordó la adquisición de la biotecnológica , cofundada por el empresario argentino , por un monto de hasta . La startup desarrolló Fertilo , un tratamiento experimental en fase 3 que utiliza ingeniería celular para madurar óvulos en laboratorio, reduciendo drásticamente el uso de hormonas.

, un tratamiento experimental en fase 3 que utiliza ingeniería celular para madurar óvulos en laboratorio, reduciendo drásticamente el uso de hormonas. La transacción marca el sexto unicornio en la trayectoria del inversor argentino y consolida la atracción global por desarrollos biotecnológicos de alto impacto sanitario e innovación disruptiva.

El mapa global de los negocios de alta tecnología volvió a presenciar un hito con sello argentino tras la confirmación de una operación de escala multinacional. La compañía farmacéutica suiza Ferring Pharmaceuticals cerró un acuerdo estratégico para adquirir la empresa biotecnológica Gameto, cofundada por el reconocido empresario e inversor Martín Varsavsky, en una transacción estructurada por hasta u$s1.382,5 millones.

El volumen económico final de la compra dependerá estrictamente del cumplimiento de metas operativas, regulatorias y comerciales preestablecidas. Mientras se completan las condiciones formales del traspaso, ambas firmas mantendrán sus estructuras operativas de forma independiente. Con este hito, la empresa se consolida formalmente como el sexto emprendimiento en alcanzar una valuación de escala de unicornio dentro del historial profesional del inversor argentino.

La propuesta diferencial que atrajo la atención del gigante multinacional reside en Fertilo, una plataforma tecnológica experimental enfocada en revolucionar los procedimientos de fertilización asistida. La técnica consiste en extraer óvulos inmaduros del cuerpo femenino para completar su ciclo de maduración en un entorno de laboratorio. Este procedimiento se realiza utilizando células de soporte ovárico creadas mediante avanzada ingeniería celular humana.

En la práctica médica tradicional, los tratamientos de estimulación ovárica requieren aproximadamente dos semanas continuas de aplicaciones hormonales intensivas. La tecnología desarrollada por Gameto busca reducir drásticamente esta etapa a un intervalo de entre uno y tres días. Esta simplificación no solo minimiza la carga física y emocional sobre las pacientes, sino que también optimiza los costos operativos en las clínicas especializadas.

Actualmente, el programa científico se encuentra transitando la fase 3 de sus ensayos clínicos internacionales. Si bien la tecnología ya registró su primer nacimiento exitoso en Lima durante diciembre de 2024, el tratamiento aguarda la aprobación formal de la FDA en Estados Unidos. La superación de este filtro regulatorio representa el paso crucial para desembarcar comercialmente en los principales mercados globales de la salud.

Modelos de escalabilidad y transferencia tecnológica

La génesis de esta innovación combina la investigación académica de frontera con la capacidad de estructurar capital de riesgo. El proyecto nació en 2020 a partir de una beca en la Universidad de Harvard, financiada por el propio empresario en memoria de su padre, el astrofísico Carlos M. Varsavsky. Aquella investigación sobre células de soporte derivó en la constitución de la empresa.

El equipo ejecutor se consolidó cuando el científico Christian Kramme asumió la dirección científica de la firma. Posteriormente, en 2021, la médica Dina Radenkovic Turner se incorporó como cofundadora y ejecutiva principal para liderar la estrategia corporativa. Esta combinación entre rigor académico, conocimiento médico aplicado y visión de negocios resultó determinante para captar el interés de grandes fondos internacionales de inversión.

Con sedes estratégicas situadas en Nueva York y Austin, la compañía captó un total de u$s117 millones en rondas privadas de financiamiento. El capital fue provisto por actores clave del venture capital mundial como Insight Partners, Overwater Ventures, RA Capital y Two Sigma Ventures. Este respaldo financiero validó la factibilidad del modelo antes de concretarse la venta estratégica al grupo suizo.

El recorrido de esta empresa evidencia cómo el sector de las ciencias de la vida exige alianzas entre ciencia y finanzas. Para ecosistemas productivos intensivos en biotecnología, como el polo que integra a Rosario, este caso ilustra la relevancia de conectar el talento de investigación con redes globales de capital para transformar patentes en empresas globales.

La transacción reafirma además una transformación en la visión de negocios de los grandes fundadores de tecnología. La trayectoria de Martín Varsavsky abarcó hitos en telecomunicaciones e internet mediante firmas emblemáticas como Viatel, Jazztel, Ya.com y Eolia Renovables. Su incursión posterior en el sector biotecnológico a través de Inception Fertility y Gameto demuestra cómo el capital emprendedor migra progresivamente hacia la salud.

Al analizar el cierre de esta transacción multimillonaria, el empresario definió públicamente a la firma como su "sexto unicornio" dentro de una carrera ligada a la creación de valor. Esta venta demuestra que los emprendimientos disruptivos centrados en resolver necesidades biológicas complejas no solo generan retornos financieros excepcionales, sino que redefinen estándares industriales completos en los mercados más competitivos del mundo.