Deudas, cheques sin fondos y crédito en crisis: las pymes encienden las alarmas

Resumen Ejecutivo El Mapa de la Deuda elaborado por APYME expone que la morosidad en microempresas ascendió al 17,73% en montos, superando ampliamente a las grandes corporaciones.

elaborado por expone que la morosidad en ascendió al en montos, superando ampliamente a las grandes corporaciones. La construcción lidera el nivel de mora sectorial en microempresas con un 27,85% , afectada por la parálisis de la obra pública y el incremento de costos.

lidera el nivel de mora sectorial en microempresas con un , afectada por la parálisis de la obra pública y el incremento de costos. El deterioro financiero se reflejó en las SGR , donde la mora pyme se triplicó, mientras el 42,3% de las firmas refinanciadas reincidió en morosidad.

, donde la mora pyme se triplicó, mientras el de las firmas refinanciadas reincidió en morosidad. Las grandes empresas concentran el 90,3% del crédito empresarial nacional ($74,01 billones) registrando una tasa de mora contenida del 3,74%.

La situación financiera de las pequeñas empresas vuelve a encender las alarmas. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y el Centro de Estudios para la Ciudad presentaron un nuevo módulo del Mapa de la Deuda, una herramienta interactiva que permite observar la evolución del endeudamiento corporativo en la Argentina y expone una marcada desigualdad entre las empresas según su tamaño.

De acuerdo con los datos difundidos por la iniciativa, la morosidad se concentra en las unidades productivas más pequeñas. Mientras que las grandes compañías registran una tasa de mora del 3,74% en montos, en las microempresas el indicador asciende al 17,73%, casi cinco veces más.

La herramienta, disponible en mapadeladeuda.ar, cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Las microempresas, las más afectadas por el endeudamiento

El relevamiento muestra diferencias significativas entre los segmentos empresariales. En las microempresas, el 13,83% de las unidades endeudadas se encuentra en situación irregular, mientras que la morosidad medida por monto alcanza el 17,73%.

En las pequeñas empresas, la mora representa el 9,86% del crédito en monto y alcanza al 12,07% de las firmas. En las medianas, el indicador se ubica en el 7,34%.

El escenario contrasta con el de las grandes compañías, que concentran el 90,3% del crédito empresarial del país, equivalente a $74,01 billones, y presentan una mora del 3,74%.

En el conjunto de las empresas, la tasa de morosidad sobre los montos adeudados llega al 4,13%. Sin embargo, el promedio general oculta diferencias importantes entre los distintos estratos productivos.

Construcción: la actividad con mayor nivel de mora

Entre los sectores analizados, la construcción presenta los indicadores más preocupantes. En las microempresas de esta actividad, la morosidad alcanza el 27,85% en montos y llega al 19,86% cuando se mide la cantidad de firmas en situación irregular.

El dato refleja las dificultades financieras que atraviesan las empresas más pequeñas vinculadas a la actividad, en un contexto señalado por el informe por el freno de la obra pública y el encarecimiento de los costos de la construcción privada.

La industria orientada a bienes de consumo también muestra señales de deterioro: la mora de las microempresas llega al 20,50%.

En el comercio, el indicador alcanza el 19,75% entre las microempresas dedicadas a la venta de bienes esenciales, mientras que en aquellas vinculadas a bienes de lujo se ubica en el 17%.

Los resultados muestran que las dificultades de pago se extienden a distintas ramas de actividad, aunque con mayor intensidad en los segmentos de menor escala.

Cheques sin fondos y dificultades para refinanciar

El informe también advierte sobre un deterioro en otros indicadores financieros. Durante el último trimestre de 2025, se triplicó la cantidad de empresas y personas que emitieron cheques sin fondos.

A su vez, el 42,3% de las PyMEs que refinanciaron sus deudas durante 2026 volvió a caer en situación de morosidad. En contraste, el 16,3% logró mejorar su situación crediticia.

En las grandes empresas, el panorama también presenta dificultades: según los datos difundidos, la situación crediticia empeoró para el 49%, mientras que solo el 10,9% mostró una mejora.

El acceso al financiamiento con garantías tampoco quedó al margen. La tasa de PyMEs en mora se triplicó en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) durante los últimos dos años y se duplicó en el Fondo de Garantías Argentino (FGCP), según el relevamiento, durante el primer semestre de 2026.

Monotributistas y autónomos, también bajo presión

Las dificultades financieras alcanzan además a los trabajadores independientes y cuentapropistas productivos.

En este segmento, la morosidad sobre los montos adeudados llega al 11,67%, mientras que el 15,16% de los deudores presenta atrasos. Esto representa a más de 645.000 personas en situación de mora, de acuerdo con los datos presentados.

Una señal de alerta para la cadena de pagos

El nuevo Mapa de la Deuda expone una brecha significativa entre las grandes compañías y las unidades productivas de menor tamaño. Las micro y pequeñas empresas registran niveles de morosidad de dos dígitos en varios de los indicadores analizados, mientras que las grandes firmas presentan tasas considerablemente menores.

La evolución de estos indicadores resulta relevante para el conjunto de la economía, ya que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras pueden trasladarse a proveedores, trabajadores y otros actores de la cadena de pagos.

En ese contexto, el seguimiento del endeudamiento empresarial permite dimensionar la presión que enfrentan las PyMEs y los trabajadores independientes, así como los desafíos para sostener el capital de trabajo y la continuidad de la actividad productiva.