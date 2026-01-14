El Gobierno adjudicó casi $10 billones en otra licitación de deuda: ¿ a qué tasa?

En una operación semanal de deuda, el Ministerio de Economía adjudicó instrumentos del Tesoro Nacional tanto en pesos como vinculados al dólar estadounidense, consolidando financiamiento en el mercado local por aproximadamente $9,37 billones en valor efectivo adjudicado.

Una colocación relevante para las finanzas públicas

La Secretaría de Finanzas anunció los resultados de una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, en la que participaron tanto títulos denominados en pesos como instrumentos vinculados al dólar estadounidense. Según los datos oficiales:

* Ofertas recibidas: 4.613 totales (4.374 pesos y 239 dólares).

* Valor nominal ofertado: $ 8.378.986 millones y USD 296 millones.

* Valor efectivo adjudicado: alrededor de $9,19 billones en pesos y $185.500 millones equivalente en dólares.

Este monto representa la confianza de los inversores y permite al Tesoro avanzar en su plan de financiamiento de corto y mediano plazo, crucial para afrontar vencimientos y necesidades de liquidez del sector público.

Instrumentos en pesos adjudicados

Los títulos en pesos adjudicados incluyeron diversas Letras del Tesoro Nacional capitalizables y un Bono Capitalizable con distintos plazos de vencimiento. Entre los principales resultados se destacan:

* LECAP con vencimiento 27/02/2026: adjudicada casi la totalidad de lo ofrecido, con una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,39%.

* LECAP con vencimiento 29/05/2026: con TEM de aproximadamente 2,86%.

* Bonos y letras que abarcan hasta noviembre de 2026 y junio de 2027.

Además, se adjudicaron instrumentos ajustados por CER (coeficiente de estabilización de referencia) y una LETRA a tasa TAMAR con tasas efectivas atractivas para inversores que buscan cobertura contra la inflación.

Instrumentos vinculados al dólar estadounidense

En el segmento de títulos vinculados al dólar, se adjudicó una Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 27 de febrero de 2026, por USD 128 millones equivalente, a un precio de corte de USD 990 por cada USD 1.000 de valor nominal y una TIREA aproximada de 9,23%.

Se informó también que otra letra dólar vinculada con vencimiento en marzo de 2026 se declaró desierta, es decir, no encontró demanda suficiente para ser adjudicada.

Qué representa esta licitación

Este tipo de licitaciones quincenales forma parte del programa de financiamiento público del Tesoro Nacional, y se utilizan para renovar deuda existente, refinanciar vencimientos y captar recursos que permitan al Estado enfrentar sus obligaciones sin recurrir exclusivamente a otras vías como adelantos del Banco Central.

La participación de títulos vinculados al dólar ofrece a los inversores una alternativa de cobertura cambiaria ante la volatilidad de los mercados internos. Este mercado ha ido ganando relevancia a medida que el Gobierno busca estrategias diversificadas para captar financiación.