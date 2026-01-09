El Gobierno paga US$ 4.300 millones de deuda: todos los detalles de la operatoria

El Gobierno nacional afrontó este 9 de enero de 2026 un vencimiento de deuda por más de US$ 4.300 millones con bonistas internacionales y locales, y logró conseguir los fondos mediante combinaciones de reservas del Tesoro, ingresos por ventas de activos y un acuerdo financiero con bancos internacionales.

Contexto del pago

Este primer gran vencimiento de deuda externa del año incluyó compromisos de bonos Globales (bajo ley extranjera) y BONARes (bajo ley local), cuyo pago total alcanza alrededor de US$ 4.216 millones entre capital e intereses.

Estos bonos provienen de la deuda reestructurada durante la última década y, pese al gran monto, las autoridades confirmaron que la operación se realizó sin contratiempos.

¿Cómo se consiguieron los fondos?

Para cumplir con este pago, el Gobierno combinó varias fuentes de financiamiento:

1. Depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA): El Tesoro contaba con aproximadamente US$ 1.963 millones en sus depósitos en el BCRA, que fueron destinados parte a este vencimiento.

2. Ingresos por venta de activos: Ingresaron US$ 700 millones por la venta de las represas del Comahue, una operación prevista en el plan de financiamiento.

3. Acuerdo Repo con bancos internacionales: Se cerró un pase pasivo (repo) por US$ 3.000 millones con seis bancos internacionales, a un plazo de 372 días, comprometido a recomprar esos bonos luego de ese periodo.

El Banco Central abonará una tasa equivalente a la SOFR más un spread de unos 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual para este financiamiento.

¿Qué representa este pago?

Este cumplimiento de obligaciones forma parte de la estrategia oficial de demostrar la capacidad de pago de Argentina en un calendario exigente de vencimientos, así como también buscar mejorar la confianza de los mercados internacionales tras años de restructuraciones y defaults parciales.