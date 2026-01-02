En el debut del esquema de bandas cambiarias, el dólar mete una suba en Argentina

Este viernes 2 de enero de 2026, entró en vigencia un nuevo esquema de bandas cambiarias en Argentina, modificado por el Banco Central (BCRA) para que tanto el piso como el techo del tipo de cambio se ajusten mensualmente en función de la inflación real medida por el INDEC, en lugar del ritmo fijo previo. El objetivo oficial es acumular reservas internacionales y reducir la volatilidad cambiaria, una demanda de los inversores y del Fondo Monetario Internacional. Buenos Aires

En la primera jornada hábil del año, el dólar oficial mayorista abrió con un alza notable de aproximadamente $15, ubicándose cerca de $1.470, mientras que el dólar minorista en el Banco Nación avanzó unos $10 respecto al cierre de 2025, operando alrededor de $1.490.

Los dólares financieros también mostraron incrementos: el dólar MEP cotiza en torno a $1.506 y el Contado con Liquidación (CCL) sobre $1.538. Por su parte, el dólar blue y el dólar cripto se ubican en un rango cercano a $1.530, reflejando mayor demanda en los segmentos alternativos del mercado.

El nuevo esquema reemplaza una metodología anterior que ajustaba las bandas por una tasa fija mensual (1%), desacoplada de la inflación real, lo que había sido criticado por generar brechas cambiarias y presiones sobre las reservas. A partir del 1° de enero, los límites del tipo de cambio se modificarán cada mes según la inflación registrada, en línea con la última información disponible.

Analistas y operadores del mercado financiero están atentos a cómo se comportarán estos parámetros en las próximas semanas. La acumulación de reservas es uno de los puntos más observados, ya que influirá en la percepción de estabilidad cambiaria y en la confianza de los inversores. Entre los factores adicionales que podrían impactar el tipo de cambio, se destaca la reciente liberación de más de u$s20.000 millones asociados al blanqueo de capitales 2024, que ahora circulan libremente en el sistema financiero argentino.

Queda por verse si esta nueva estrategia logra mitigar la presión sobre el dólar en el corto plazo y cómo influirá en variables complementarias como las tasas de interés, la inflación y la actividad económica. Los analistas también evaluarán si esta política se traduce en una convergencia más moderada entre diferentes cotizaciones del dólar a lo largo del trimestre.