For export: con valor agregado, los caballos argentinos pisan fuerte en el mundo

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que entre enero y noviembre de 2025, Argentina exportó 2.905 equinos en pie, lo que representa un crecimiento del 4% respecto de igual período de 2024, alcanzando un valor total de 20,7 millones de dólares FOB (+ 9% interanual) y consolidando la presencia nacional en 38 destinos internacionales, de acuerdo a los datos analizados por la Dirección Nacional de Ganadería en base a INDEC.

En este período, Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos concentraron más del 57% del valor exportado, reflejando la fuerte demanda internacional por caballos argentinos vinculados al polo, las carreras y la equitación, actividades donde el país se destaca por su genética, manejo y tradición deportiva.

Durante algunos meses del año, como marzo, agosto, septiembre, y noviembre se registraron incrementos significativos en el valor FOB, explicados por operaciones puntuales de animales de alto valor individual.

En este sentido, es importante destacar que la exportación de equinos en pie no responde a la lógica de un commodity, ya que su precio depende de características individuales como son la genética, antecedentes deportivos, nivel de entrenamiento/competencia y destino productivo. Estos indicadores confirman el aporte estratégico de la industria equina argentina, que combina valor agregado, conocimiento técnico y posicionamiento internacional.