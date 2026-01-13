Guiño del Banco Central para cambiar los dólares "cara chica": todos los detalles

La normativa cambiaria que regula la aceptación y canje de dólares estadounidenses de diseño antiguo —popularmente llamados “cara chica”— por billetes más recientes fue modificada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según se conoció, la autoridad monetaria extendió indefinidamente la posibilidad de que las entidades financieras reciban y cambien estos billetes sin un plazo límite establecido anteriormente.

Los billetes “cara chica” son emisiones de dólares estadounidenses previas a 1996, caracterizadas por una figura de Benjamin Franklin con menor tamaño en el diseño, que en muchos casos los vuelve menos demandados en el mercado informal local. Este fenómeno históricamente generó descuentos en el valor de estos billetes en la plaza paralela, debido a la preferencia por las ediciones más nuevas.

La eliminación del vencimiento que estaba previsto para el 31 de diciembre de 2025 fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8352, con lo cual las entidades financieras que adhieran al programa pueden seguir recibiendo dólares “cara chica” y billetes deteriorados sin restricciones temporales. La adhesión continúa siendo voluntaria, por lo que cada banco decide si participa o no.

El procedimiento para cambiar estos billetes incluye una verificación de autenticidad y estado por parte del banco. Los billetes que cumplan con criterios básicos de integridad —como conservar más de la mitad de su superficie y permitir identificar la denominación y medidas de seguridad— son aceptados y depositados en la entidad. Luego, son transferidos al Banco Central, que se encarga de enviarlos a los Estados Unidos para su destrucción y gestionar el ingreso de nuevas emisiones como reemplazo.

Esta medida busca facilitar la regularización de billetes físicos acumulados fuera del sistema financiero formal, incentivando a los ahorristas a depositarlos en cuentas bancarias y evitando su permanencia en el mercado informal, donde suelen tener menor liquidez o cotización desfavorable.

Requisitos y exclusiones

Para ser aceptados, los billetes deben conservar más del 50% de su superficie, permitir la identificación de su denominación y contar con las medidas de seguridad visibles.

Deben presentarse sin clips, gomas ni subdivisiones, alineados y en condiciones de ser contados por pieza. Los billetes mutilados no son recepcionados y no deben incluirse junto con otros aptos o no aptos.

Desde el Banco Central señalaron que la eliminación del plazo busca facilitar el recambio, ampliar la participación de entidades públicas y privadas y permitir que más personas regularicen sus tenencias de dólares físicos dentro del sistema financiero formal.

¿Qué significa para ahorristas y bancos?

Los ahorristas ahora tienen más tranquilidad para depositar dólares antiguos o con desgaste sin la presión de un vencimiento.

Los bancos, si bien pueden optar por adherir o no, cuentan con un esquema claro para recibir estos billetes y canalizarlos a través del sistema formal.

El BCRA asume la responsabilidad de la eliminación física de los billetes antiguos, reduciendo costos intermediarios.