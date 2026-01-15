Guiño del FMI: satisfacción por las reservas argentinas y revisión de metas en febrero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró positivamente el ritmo de compras de reservas internacionales que viene logrando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el inicio de 2026, al tiempo que confirmó que se revisarán las metas del acuerdo económico con Argentina en febrero próximo.

Acumulación de reservas a ritmo acelerado

En una reciente conferencia de prensa en Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, calificó como “muy positivo” el desempeño del BCRA en la acumulación de reservas vía compras de dólares en el mercado, gracias a las recientes medidas económicas y ajustes en la política monetaria y cambiaria.

Según datos citados por medios locales, el Banco Central logró en los primeros días del año un saldo neto comprador de divisas superior a lo esperado, con operaciones en varias ruedas consecutivas que sumaron montos significativos, reflejando el compromiso oficial por reforzar los activos externos.

¿Qué viene con la revisión de metas?

El organismo multilateral confirmó que la segunda revisión técnica del acuerdo económico entre Argentina y el FMI —usualmente llamada misión de revisión— se llevará a cabo en algún momento de febrero, aunque no precisó una fecha exacta. Durante esa misión se evaluarán los avances de las metas pactadas y se discutirán posibles ajustes o concesiones (waivers), especialmente en lo relacionado con la meta de reservas.

Esto es relevante porque en revisiones anteriores Argentina no había alcanzado plenamente las metas de acumulación de reservas establecidas en el programa firmado, aunque sí se cumplió con otros objetivos macroeconómicos y se tomaron medidas correctivas.

Contexto de política económica

Las medidas de política económica implementadas incluyen un esquema de bandas cambiarias ajustadas mensualmente, con incentivos para que el BCRA pueda intervenir en el mercado oficial y comprar divisas sin desestabilizar el tipo de cambio. Este enfoque forma parte del programa de estabilización y reconstrucción de reservas pactado con el FMI, que busca consolidar la confianza de los mercados y sentar bases más sólidas para el acceso a financiamiento externo.

Kozack también subrayó la importancia de mantener la coherencia en la implementación de las políticas económicas, ya que la estabilidad externa y la previsibilidad son claves para alcanzar objetivos de crecimiento, inflación y empleo de manera equilibrada.