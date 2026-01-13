La banca pública digitaliza el crédito hipotecario: ¿cómo iniciar el trámite on line?

El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció una modernización clave en el acceso al crédito hipotecario. A partir del 12 de enero de 2026, la entidad habilitó un proceso completamente digital para evaluación y aprobación de préstamos”, que permite a los solicitantes realizar todo el trámite desde su casa con un “clic”, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

Esta innovación se implementa dentro de la plataforma “+Hogares con BNA”, el programa de financiamiento hipotecario del banco que ya superó los 20.000 créditos otorgados destinados al acceso a la vivienda propia en todo el país.

¿Cómo funciona el sistema digital?

Los interesados pueden iniciar el trámite a través del portal institucional del Banco Nación o directamente desde la web de "Hogares con BNA". Allí completan sus datos personales, cargan la documentación requerida y reciben en menos de 24 horas una oferta personalizada con el monto, tasa y plazo que les corresponde. El trámite centraliza la gestión del crédito y reduce las etapas presenciales al mínimo indispensable: solo la firma de la escritura se realiza en la sucursal elegida.

Además, la plataforma digital permite acceder a un catálogo de propiedades previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario, creando un vínculo directo entre compradores, inmobiliarias y el banco, lo que agiliza la búsqueda y la concreción de operaciones inmobiliarias.

Este nuevo esquema refuerza la intención del Banco Nación de liderar el mercado de crédito para viviendas en la Argentina, profundizando la digitalización de trámites y promoviendo un modelo más ágil, accesible y federal.

El desarrollo tecnológico responde también a la creciente demanda de financiamiento para la vivienda, en un contexto donde los créditos hipotecarios comienzan a reactivarse en el país después de años de contracción. La digitalización promete facilitar especialmente el acceso de familias que no tienen tiempo de trasladarse o que buscan transparencia y rapidez en cada etapa del proceso crediticio.