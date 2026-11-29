La Gallega todavía acomoda las góndolas de Funes y ya busca la próxima esquina. Queda en Echesortu. Damián Brocca, gerente general de la cadena, me lo confirmó. Las inmobiliarias están "a full" con el pedido. La búsqueda no termina en Rosario: la cadena sigue mirando ubicaciones afuera.

En Funes, el supermercado es el ancla de un complejo con locales y gastronomía. Ese es el formato que la cadena quiere repetir en Alberdi, donde la sucursal histórica se viene modernizando, como adelantamos en Ecos365. Falta una obra: si se termina la reconversión de avenida Carballo, con apertura de calle, veredas y mobiliario, el corredor entre Avellaneda y Alberdi queda integrado. Esta semana ese recorrido sumó otra pieza. El jueves se inauguró Distrito Pesado Castro, sobre Carballo entre Alberdi y Estrada, con las concesionarias Citroën y GWM, Johnson Amoblamientos y Walmer. Desde el municipio dicen tener casi todo listo para su concreción.

La ley que se quedó sin defensores

Funes pudo haber sido más grande. A La Gallega le pasó lo mismo que a La Reina y a otros supermercadistas que invirtieron en esa ciudad: los metros los fijó la ley. La 12.069, de Grandes Superficies, se pensó para regular la competencia de los grandes comercios, sobre todo los de alimentos y bebidas.

Ahora la pide revisar justamente la cámara que la defendía. El argumento es que no solo creció la población: también cambió la forma de comprar. El Ejecutivo provincial ya trabaja en el tema y explora un camino concreto: aprovechar la autonomía municipal para que cada distrito decida si abre el juego. No es la única opción sobre la mesa.

Ya hay un precedente. En mayo, la Provincia reconoció que Reconquista dejó de adherir a la ley y recuperó la potestad de habilitar supermercados. En ese momento, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe le mandó una nota al municipio para rechazar esa interpretación. Seis meses después, la que cambió de idea fue la cámara.

Pichincha quiere clientes antes de la cena

El dueño de Soldini Stock, Pablo Raffaeli, me comentó que avanza con un local grande en Alvear al 100. Apunta a abrir en marzo, cuando Casa FOA desembarque en Midtown, a pocas cuadras. Barsante celebra la llegada. Los dos hacen la misma cuenta: Pichincha se convirtió en el polo gastronómico de la ciudad, pero para tener movimiento todo el día necesita otro tipo de comercio. "Como Palermo", repiten. La reciente inauguración del desarrollo inmobiliario de Lattuca va en esa línea.

El sur también cortó cintas. El viernes abrió el Howard Johnson Plaza Rosario, en bulevar Oroño y Circunvalación, frente al casino City Center. Tiene 96 habitaciones, cinco salones y un centro de convenciones para 500 personas. Terminarlo costó: la obra estuvo 14 años parada.

Y podría no ser el último Howard Johnson que abra en la zona. En las conversaciones de estos días apareció otro, en Villa Gobernador Gálvez, que estaría cerca de recibir huéspedes. Según pudo saber esta columna, lo que faltaría es una autorización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Si se destraba, la próxima inauguración hotelera quedaría del otro lado del arroyo.

Puerto Norte: ocho hectáreas y una decisión pendiente

Nación dio un paso para vender tierras ferroviarias en Puerto Norte. Con la Resolución 2017/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía les quitó el uso ferroviario a cuatro sectores asignados a ADIF: algo más de ocho hectáreas. El más grande, de 52.374 m², está sobre calle Madres de Plaza 25 de Mayo, detrás de las torres Dolfines Guaraní. Otro, de 11.865 m², da a avenida Caseros, entre Francia y Junín.

Las tierras no salen todavía a la venta. El próximo paso sería un decreto de Javier Milei que autorice la operación. Tampoco hay subasta convocada, tasación ni precio base, y antes de cualquier operación faltan la mensura y el deslinde. Lo que cambia por ahora es que dejan de estar atadas al ferrocarril. Desde La Libertad Avanza me bajaron las expectativas: esto no implica una venta inmediata ni que el desarrollo de esos terrenos vaya a concretarse pronto.

En la Municipalidad dicen que por ahora no hay nada nuevo. La decisión tampoco se agota en Buenos Aires. Esas tierras no tienen indicadores urbanísticos, así que cualquier emprendimiento tiene que pasar por el Concejo. En 2024, Javkin propuso destinarlas a viviendas para clase media con crédito hipotecario.

Interesados no faltan: los desarrolladores siempre miraron esos lotes. Lo que falta es una decisión política sobre qué hacer con las familias que ocupan parte de los terrenos y que ya tienen fallos en contra. En 2016, la Municipalidad y la AABE firmaron un convenio para el sector de Caseros que incluía relocalizar a unas 70 familias. Diez años después, sigue sin urbanizarse.

La discusión debería ir más allá de quién compra. Desarrollar la zona significa empleo en la construcción y valor agregado para la ciudad. También permitiría terminar de unir el centro y el norte con Puerto Norte, el shopping y el parque Scalabrini Ortiz. Y puede ser la oportunidad de sacar a esas familias de la precariedad con una relocalización ordenada, que también les mejore la calidad de vida. Hay algunas instituciones que tomaron ya el tema para ponerlo en agenda. "Hace dos décadas que estamos dando vueltas con esto y no se define un espacio ningún desarrollo en el corazón de la ciudad", aseguró el presidente de una reconocida fundación.

Brindis con dólar, sobremesa con ventas

Empezó la temporada de despedidas. En la cena de IDEA Rosario, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, dio una charla titulada "Mercado Libre: presente y futuro de una compañía que transforma". Sobre eso vuelvo más abajo. En las mesas se habló del dólar. En el Banco Nación cerró la semana a $1.625 y acumula una suba de 4,5% en noviembre, a falta de una rueda para que termine el mes. El mayorista quedó alrededor de $1.600. Pero lo que más preocupa es la falta de ventas.

Los concesionarios con los que hablé coinciden en que "noviembre fue malo" y que "diciembre ya está casi jugado". Los constructores dicen que la venta no levanta "hace dos meses". Siguen circulando versiones sobre desarrolladores auxiliados por proveedores o que venden activos para sostenerse, todavía sin nombres confirmados. El INDEC sí tiene números: en su último informe sobre supermercados, las ventas reales cayeron 3% interanual, la novena baja consecutiva.

Por eso llamó la atención el entusiasmo de Manuel Antelo por lo que viene en materia de consumo. Se mostró confiado en un repunte. Fue durante la apertura del local de Decathlon en el shopping El Portal. Fue una jornada de fiesta en el centro comercial que venía hasta ahora con años difíciles: varias marcas, como Ringo, aprovecharon para hacer presentaciones, y Cencosud mostró la ampliación y el restyling del Jumbo y del Easy. La posición de Antelo sobresalió en la semana. En las demás mesas, la pregunta era otra: qué va a poner en marcha las ventas. Antelo ve la recuperación; muchos de sus colegas todavía buscan el motor. Indian por lo pronto entró a mercado local con precios que llamaron la atención.

Lo que pasó casi desaparecibido fue el Black Friday, al que parece le llegó también el impacto de la caída del consumo.

También hubo conversaciones que terminaron en una propuesta concreta. En el Primer Congreso de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial "Convergente #26", organizado por la Universidad del Gran Rosario, donde coordiné un panel, se reactivó la idea de armar rondas de negocios. Ya había aparecido el año pasado, cuando se presentó la carrera. Esta vez se planteó vincular a empresas que necesitan resolver problemas con quienes pueden desarrollar soluciones. Todavía es una iniciativa, pero le agrega una agenda comercial al intercambio académico.

Los caranchos, a la Fiscalía

La Red de Instituciones por la Producción de Rosario, que integran el Foro, FECOI, la Sociedad Rural, Trascender y la Fundación Apertura, puso las ART una vez más en el centro de su agenda. Tiene prevista para el viernes 11 de diciembre una reunión con la fiscal general, María Cecilia Vranicich. Le van a pedir que el MPA investigue penalmente los fraudes del sistema: peritos médicos, abogados y lo que en el sector se conoce como "carancheo". El modelo es el que se aplicó en Córdoba para ordenar el sistema. "Estamos siguiendo fuerte con ese tema", me dijo uno de sus referentes.

El argumento apunta a un delito menos visible: la filtración de datos. Cuando un trabajador tiene un accidente, su información sale de algún lado. Puede ser de los prestadores, de las propias ART o de la Superintendencia; nadie lo sabe. Esos datos llegan a call centers de abogados, que llaman al damnificado para que inicie un juicio. "Ahí comienza parte del problema", resume. Para la red, además del fraude, hay un delito contra los datos personales.

La leche cambia de manos

En El Trébol apareció un comprador para la planta que Savencia, dueña de Milkaut e Ilolay, iba a cerrar en marzo. La Ramada, de la familia Gonella, se queda con la planta el 1° de diciembre, con 48 trabajadores y una capacidad de 130.000 litros diarios, sobre todo para tybo y gouda. No se informó el precio. Los Gonella vienen de invertir cerca de US$20 millones para quedarse con La Lácteo. ¿Qué números le cierran al comprador que no le cerraban al vendedor? En el sector hablan de escala, abastecimiento de leche y una estructura más liviana.

El Trébol se suma a un año con mucho movimiento. Saputo vendió el 80% de su negocio argentino a Gloria. Arcor y Danone anunciaron la compra del 51% de Mastellone que no tenían. Sudamericana de Lácteos, en Díaz, cambió de dueño después de seis meses parada y con 82 empleados sin cobrar. SanCor y Verónica muestran otro modelo: plantas que intentan volver a producir elaborando para terceros. En el sector no solo se discute quién es el dueño, también quién pone la leche y quién usa las máquinas. El secretario de Agricultura, Ignacio Mántaras, lo explicó en Ecos365: hay condiciones macro que están dejando afuera a los productores más chicos, sobre todo a los tamberos.

En SanCor, la reactivación ya tiene tres interesados: Savencia, a través de Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela presentaron propuestas ante la Justicia de Santa Fe para reactivar las fábricas y preservar los empleos. El tridente cuenta con algo que no se resuelve solo con dinero: leche para poner las plantas a producir de inmediato. Savencia aparece así en las dos puntas de la reorganización láctea: vende la planta de El Trébol y, a través de Milkaut, busca participar de la reactivación de SanCor.

En Bella Italia, donde Savencia tiene su complejo principal, la historia es otra. Re Neu, que reconstruye cubiertas agrícolas y viales, abrió su concurso preventivo en Rafaela, y los acreedores tienen hasta el 30 de diciembre para verificar créditos. La golpeó la importación: una cubierta china nueva cuesta casi lo mismo que su precurado.

Logística: cuotas, fichajes y un 2%

OCA tuvo una nueva audiencia con Camioneros en el Ministerio de Trabajo y tampoco hubo solución. La empresa avisó que recién este lunes 30 podría pagar la otra mitad de los sueldos, y el gremio respondió con trabajo día por medio en jornadas de seis horas. El conflicto llegó a Rosario. Repartidores y fleteros protestaron frente a la planta de Las Palmeras 1450, en el límite con Pérez, por pagos atrasados desde agosto. La empresa les ofreció vales de combustible por $50.000 y los rechazaron. En el concurso, el período para negociar con los acreedores vence este jueves 3 de diciembre.

Mientras OCA negocia cuotas, Pikapak contrata. La startup de logística colaborativa que dirige Luciano Cecchini incorporó como director de Estrategia a José Miniello, que pasó por Correo Argentino y por OCA. La plataforma ya opera en el país y conecta empresas, transportistas y depósitos para aprovechar vehículos y espacios ociosos. "Necesitás rodearte de personas extraordinarias", dice Cecchini.

En el oeste rosarino también se movió una pieza: la Municipalidad comenzó las obras vinculadas a la ampliación del sector donde funciona el Mercado de Fisherton. El avance acompaña una transformación que arrancó con el negocio de las verduras, sumó a frutas y busca ganar volumen con otras actividades de almacenamiento y distribución. La llamada ciudad logística empieza a necesitar, además de proyectos privados, obras que permitan mover la mercadería.

La Provincia quiere atraer más de ese negocio. El proyecto de Ley Tributaria 2027 baja la alícuota de Ingresos Brutos para logística del 4,5% al 2%, en proporción al personal que la empresa tenga en Santa Fe. También exime a los despachantes de aduana que operen por puertos y aeropuertos santafesinos. Hay más cambios, y ninguno sube alícuotas:

Se pueden seguir descontando de Ingresos Brutos los sueldos de los empleados nuevos.

La factura de luz puede cubrir hasta el 30% del impuesto.

Las pymes pueden usar hasta la mitad de sus inversiones nuevas como pago a cuenta.

El tope de facturación para pagar la alícuota del 2,5% en comercio sube a $400 millones.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, calcula una transferencia de unos $175.000 millones del Estado a los privados.

Mercado Libre es una de las empresas que pueden hacer esa cuenta. En IDEA, De la Serna repitió lo que adelantamos en Ecos365: para Rosario se prevén inversiones, y la compañía trabaja con centros logísticos que desarrollan terceros. La nueva alícuota puede darle a la región otro argumento, aunque el beneficio depende del empleo: cuanto más personal tenga en Santa Fe, mayor es la parte de sus ingresos que tributa al 2%. Para la compañía no es un detalle menor. De la Serna ya había reconocido que la competencia fiscal entre municipios pesó, aunque no fue lo único, cuando eligieron Tres de Febrero para un depósito en el conurbano.

La conversación con Mercado Libre tuvo otro capítulo a mitad de semana. El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, se reunió con representantes de la compañía, que le mostraron la inclusión de Rosario en un índice de ciudades logísticas. El esquema de análisis abarca algo más de 40 ciudades del país. No trascendió una posición de Rosario dentro de esa comparación, pero la ciudad ya forma parte del conjunto que se evalúa.

¿Puede haber novedades cuando se termine de definir el esquema tributario? Por ahora no hay un anuncio que una las dos cosas, pero vale seguirlo de cerca.

La logística también apareció en otra reunión. Empresas centroamericanas estuvieron esta semana en Santa Fe para evaluar radicarse en la región con el negocio del fósforo para fertilizantes. Se reunieron con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el tema central fue la logística.

El gas de invierno se compra en primavera

Litoral Gas reunió a industriales el miércoles en La Fluvial. Estuvo María Tettamanti, que conoce el negocio desde adentro: fue la número uno de Camuzzi y hoy es secretaria de Energía de la Nación. Su consejo fue directo: "Yo empezaría ya a pedirles a los productores y comercializadores que presenten sus cotizaciones".

La conclusión del encuentro fue que el gas para la industria ya no se compra para el mes siguiente. El ejemplo fue Pampa Energía: en octubre se adjudicó tres contratos de cinco años, con entregas escalonadas entre 2028 y 2035, a US$2,25 por millón de BTU. Ese precio no se traslada directo a una fábrica santafesina, pero muestra el método. Después de los cortes de este año, la lógica es sencilla: el que espera al invierno se puede quedar sin gas o pagarlo a precio de oro. Litoral Gas prevé mejores condiciones para 2027 por Vaca Muerta y la ampliación del transporte. Sin embargo, en las mesas industriales, muchos ven un 2027 parecido a 2026.

Capital que sí se mueve

La integración de los bancos de Santa Fe, Entre Ríos y San Juan ya tiene un nombre que salió del círculo de las negociaciones: Banco UNE. Para los santafesinos, la novedad toca una ventanilla conocida: el Banco Santa Fe es el agente financiero del Estado provincial y allí cobran sus sueldos los empleados públicos provinciales. El nombre fue publicado por Tiempo de San Juan y tiene una pista documental: la marca figura a nombre del Nuevo Banco de Santa Fe en el boletín del INPI del 25 de noviembre. Según lo que trascendió, sería la denominación que reuniría a las tres entidades del Grupo Petersen, con continuidad de las marcas provinciales y una identidad común para expandirse a otros mercados.

A nivel nacional también hay más compras de empresas. KPMG contó 78 operaciones entre enero y septiembre, 5% más que el año pasado: 44 con compradores extranjeros y 34 con locales. Energía y Recursos Naturales encabezó con 25.

Tether entró en Lemon con US$5 millones de inversión directa y otros US$9,5 millones en incentivos. Lemon tiene más de 4 millones de usuarios, y Tether busca usarlos para impulsar USDT y XAUT, su token respaldado en oro. En Rosario, Gastón Foyatier y Nicolás Amelong salieron a levantar US$3 millones para Parabx, un fondo para startups de agro y energía que prevé unas 16 inversiones de US$150.000 en promedio, a cambio de entre 10% y 20% de cada empresa. GDM, en cambio, invierte afuera: unos US$20 millones en su estación de Petrolina, en Brasil, que ya tiene 450 hectáreas para investigar soja, maíz, sorgo, girasol y trigo a la vez.

En las cenas de fin de año se brinda por el año que viene. Esta vez, muchos levantaron la copa con una pregunta antes que con un deseo: si 2027 será el año en que vuelvan las ventas o uno más para administrar la espera. La respuesta no va a salir de un brindis. Pero algunos ya dejaron de esperarla: el martes, en El Trébol, una planta que tenía fecha de cierre amanece con otro dueño.