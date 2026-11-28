La Virginia es una empresa de alimentos con sede en Rosario, Santa Fe, que elabora y vende café, té, otras infusiones y condimentos con marcas propias. Nació en 1915 como un emprendimiento familiar y su razón social es Cafés La Virginia S.A. En 2026 sumó un centro de distribución en Misiones.

Datos clave de La Virginia

Nombre legal Cafés La Virginia S.A. Sede Rosario, Santa Fe Fundación 1915 Sector Alimentos (café, té y condimentos) Actividad Elaboración y venta de café, té, infusiones y condimentos con marcas propias Conducción Presidente: Vicente Benedicto Rodríguez (dato a octubre de 2025)

Vicepresidenta: Verónica Mori (dato a octubre de 2025)

Secretario del directorio: Jorge Alberto Ramón Martinolich (dato a octubre de 2025)

Vocales: Ramiro Rodríguez y Leonardo Pedano (dato a octubre de 2025) Presencia Planta y sede en Rosario; sucursales de distribución en el país; centro de distribución en Garupá (Misiones) desde 2026 Marcas La Virginia, Alicante, Giacomo, Chocolino, Tuy, Litoral, La Virginia Espresso y Condilist Dirección Juan Pablo II 1340 bis, Rosario Certificación FSSC 22000 (inocuidad y calidad) Sitio oficial lavirginia.com.ar

A qué se dedica La Virginia

Su negocio principal es el café. Según su sitio oficial, vende café molido, en grano, en cápsulas, en saquitos, mixes o capuchinos y café soluble. Los granos llegan de orígenes como Brasil, Colombia, Honduras, Perú y Etiopía, y la empresa dice recibir materias primas e insumos de más de 20 países.

Trabaja con varias marcas: La Virginia, Alicante, Giacomo, Chocolino, Tuy, Litoral, La Virginia Espresso y Condilist. Su sistema de gestión de inocuidad y calidad está certificado bajo la norma internacional FSSC 22000. En mayo de 2026 presentó saquitos de té con un papel filtro hecho a base de plantas, biodegradable y compostable en forma industrial.

El café es un insumo importado y con precio internacional. A octubre de 2026, el precio del café arábica había caído alrededor de 20% por la sobreoferta de Brasil y Vietnam.

Historia de La Virginia

La empresa cuenta que nació en 1915 como un emprendimiento familiar, en unas pequeñas instalaciones de la ciudad de Rosario. A partir de 1940 empezó a expandirse con sucursales para abastecer a todo el país.

La sociedad anónima Cafés La Virginia está inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario desde el 18 de agosto de 1955, según los edictos publicados en el Boletín Oficial de Santa Fe.

Año Hito 1915 Nace como emprendimiento familiar en unas pequeñas instalaciones de Rosario 1940 Empieza su expansión geográfica con sucursales en el país 1955 Cafés La Virginia S.A. se inscribe en el Registro Público de Comercio de Rosario 2025 La Comisión de Planeamiento del Concejo de Rosario da acuerdo a una nueva nave de depósito en su predio 2026 Empieza a operar un centro de distribución en Garupá, Misiones

Quiénes conducen La Virginia

La asamblea de accionistas del 17 de octubre de 2025 eligió un directorio de cinco miembros por tres años. Lo preside Vicente Benedicto Rodríguez, con Verónica Mori como vicepresidenta, Jorge Alberto Ramón Martinolich como secretario y Ramiro Rodríguez y Leonardo Pedano como vocales, según el edicto publicado en abril de 2026.

Rodríguez preside la empresa al menos desde 2016, según los edictos de designación de directorio de 2016, 2019, 2022 y 2025. La composición de los accionistas no es pública.

La Virginia en Rosario y la región

La sede social está en Juan Pablo II 1340 bis, en Rosario. El sitio de la empresa informa que las visitas guiadas a la planta están suspendidas por el momento.

En febrero de 2025 se trató el pedido de la empresa para levantar una nueva nave industrial para depósito, de 38 metros de altura, en la colectora Juan Pablo II de la avenida de Circunvalación al 1300, cuando el máximo para naves industriales en la zona es de 15 metros.

El 24 de febrero de 2025, la Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal de Rosario dio acuerdo al mensaje del Ejecutivo que otorga la viabilidad. Por esa excepción, la empresa debe pagarle al municipio un aporte de 160.170.500 pesos. No se encontró la votación final en el recinto ni la fecha de la obra.

Últimas novedades de La Virginia

En mayo de 2026 lanzó los saquitos de té con papel filtro biodegradable y compostable en forma industrial.

Desde el 20 de abril de 2026 opera un centro de distribución en Garupá, Misiones, sobre la ruta nacional 12, con 23 trabajadores en la primera etapa. El predio recibe la mercadería de fábrica para distribuirla en la provincia y en la región.

En octubre de 2025, la asamblea de accionistas renovó el directorio por tres años y mantuvo a Vicente Benedicto Rodríguez como presidente.

Preguntas frecuentes sobre La Virginia

¿Dónde está La Virginia?

La sede de La Virginia está en Juan Pablo II 1340 bis, en Rosario, Santa Fe. Desde abril de 2026 también tiene un centro de distribución en Garupá, Misiones.

¿Quién es el dueño de La Virginia?

La Virginia es una sociedad anónima, Cafés La Virginia S.A., cuyos accionistas no son públicos. Desde octubre de 2025 su directorio lo preside Vicente Benedicto Rodríguez, que encabeza la empresa al menos desde 2016.

¿Desde cuándo existe La Virginia?

La Virginia nació en 1915 como un emprendimiento familiar en Rosario. La sociedad anónima está inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario desde 1955.

¿Qué marcas tiene La Virginia?

Además de la marca La Virginia, la empresa vende productos con las marcas Alicante, Giacomo, Chocolino, Tuy, Litoral, La Virginia Espresso y Condilist.

¿La Virginia tiene planta en Misiones?

La Virginia no produce en Misiones: desde abril de 2026 tiene en Garupá un centro de distribución que recibe la mercadería de fábrica y abastece a la provincia y a la región.

Última actualización: 25/11/2026.