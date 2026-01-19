La inflación mayorista se aceleró en diciembre, pero terminó el año por debajo del 30%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 2,4% en diciembre de 2025 respecto de noviembre, cerrando el año con una variación interanual del 26,2%. El dato refleja el comportamiento de los precios a los que productores e importadores venden sus bienes en el mercado interno, incluyendo impuestos.

Según el informe oficial, el incremento mensual estuvo explicado principalmente por la suba del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los productos importados. Dentro de la producción nacional, los mayores aportes al aumento del IPIM provinieron de los productos refinados del petróleo, los alimentos y bebidas, el petróleo crudo y gas, los vehículos automotores y los productos agropecuarios.

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, mostró un aumento del 2,2% mensual y acumuló una suba del 26,6% interanual. Este comportamiento indica que la dinámica de los precios mayoristas estuvo mayormente asociada a los costos de producción y comercialización, más allá de la carga tributaria.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales excluyendo importaciones, registró una suba del 2,4% en diciembre y cerró el año con un incremento del 28,0% interanual. En este caso, se destacaron los aumentos en los productos primarios y en los manufacturados y la energía eléctrica.

En el análisis sectorial, los productos agropecuarios mostraron una variación interanual del 36,8% en el IPIM, mientras que los alimentos y bebidas subieron 28%. Estos datos resultan relevantes para el sector agroindustrial, ya que anticipan presiones de costos que pueden trasladarse a lo largo de la cadena productiva durante los primeros meses de 2026.