La inflación subió en el final del 2025, pero fue el año con el porcentaje más bajo desde 2017

La inflación en Argentina continuó desacelerándose al cierre de 2025, según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 2,8 % mensual, por encima de lo esperado por los analistas, que habían estimado cerca de 2,3-2,5 % para ese mes. Con ese resultado, el acumulado anual cerró en 31,5 %, marcando el nivel interanual más bajo desde 2017, cuando se ubicó en 24,8 %.

Un cierre de año con señales mixtas

La lectura de diciembre revela una inflación mensual que se aceleró después de varios meses de cifras relativamente moderadas, en parte por factores estacionales propios del último mes del año. El resultado de 2,8 % quedó por encima de la mayoría de las proyecciones privadas, que previeron cifras entre 2,3 % y 2,7 % para el mes.

A nivel anual, la variación del 31,5 % representa una disminución pronunciada respecto al 117,8 % de 2024, consolidando así una tendencia de desaceleración inflacionaria que venía observándose a lo largo de 2025. El dato también confirma que la inflación interanual se ubicó en su nivel más bajo en ocho años.

2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS



La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%.



De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 13, 2026

Qué impulsó los precios en diciembre

Según el desglose oficial, las divisiones con mayores aumentos en diciembre fueron: Transporte (+4%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,3 % a +3,4 %); Alimentos y bebidas no alcohólicas: con incidencia relevante en todas las regiones del país.

En contraste, algunos rubros como prendas de vestir y calzado y educación moderaron sus incrementos, con subas menores al promedio general.

Contexto y expectativas

El cierre de 2025 con una inflación anual de 31,5 % marca un hito relevante en el panorama económico argentino, dado que es el registro más bajo desde 2017. Esto se da en un contexto donde el país busca estabilizar precios tras varios años de niveles extremadamente altos de inflación. Sin embargo, persisten desafíos para consolidar y profundizar la tendencia de desinflación en 2026, especialmente en servicios y precios regulados, cuyos aumentos han mostrado cierta rigidez.

Además, el INDEC ha implementado cambios metodológicos en la medición del IPC desde enero de 2026, lo cual podría influir en la comparabilidad con años anteriores.