Empleo y tarifas: “Rosario está en el grupo de los perdedores del modelo de Milei”

En Rosario, las facturas y el alquiler se llevan una porción cada vez mayor del sueldo. Y ese avance ocurre sobre un mercado laboral que ya venía mostrando señales de deterioro. “El costo de vida está subiendo más rápido en Rosario que en otros centros urbanos”, advirtió el economisa Emmanuel Álvarez Agis durante la presentación de un informe junto al diputado socialista Joaquín Blanco, este miércoles por la tarde en La Usina.

El trabajo aporta una comparación que permite dimensionar esa presión: entre octubre de 2024 y julio de 2026, la canasta de servicios públicos de la ciudad aumentó 122%, frente a una inflación nacional del 69,6% y una mejora del salario privado registrado santafesino del 59,7%. En el ejercicio que incorpora alimentos, movilidad y alquiler, los gastos pasaron de absorber el 81,7% de un salario formal de referencia al 99,4%.

“Rosario está en el grupo de los perdedores del modelo de Milei”, sostuvo Blanco. Su planteo combina dos problemas: la debilidad de las actividades que generan empleo en la ciudad y el encarecimiento de los gastos que las familias tienen menos margen para recortar.

La desocupación del 11,5% en el Gran Rosario, correspondiente al segundo trimestre y ya difundida por el Indec, forma parte de ese escenario. El aporte de la presentación fue cruzar esa situación laboral con la evolución del presupuesto familiar: cuánto cuesta sostener un hogar y cuánto queda del ingreso después de pagar lo básico.

Las cuentas que se comen el sueldo

“Las cosas que tenés que pagar entre el primero y el 10 de cada mes te llevan cada vez más una porción más grande de tu ingreso”, describió Álvarez Agis. Para el economista, esa dinámica explica por qué la desaceleración de la inflación no se traduce automáticamente en alivio para las familias.

El informe muestra que, entre octubre de 2024 y julio de 2026, las tarifas eléctricas aumentaron 154,4% y las de gas, 113,3%. Los alquileres relevados subieron un promedio de 115,8%. Todos esos incrementos superaron ampliamente la evolución del salario formal utilizado como referencia. "Si antes eran caras ahora son carísimas", aseguró Alvarez Agis.

La canasta alimentaria, por su parte, aumentó 61,1%: por debajo de la inflación general, aunque también por encima del crecimiento salarial del 59,7%.

Para julio, el estudio estimó un gasto de $230.222 en electricidad, gas y agua. Esa cifra fue 51% superior a la de marzo, pero en esa comparación interviene principalmente el mayor consumo de invierno, además de las actualizaciones tarifarias. En cambio, para calcular el aumento acumulado del 122% desde octubre de 2024, los autores normalizaron los consumos y eliminaron el efecto estacional.

La diferencia importa: una cosa es cuánto sube la tarifa y otra cuánto termina pagando el hogar, que también depende de la cantidad de energía consumida.

Álvarez Agis destacó, además, el peso del transporte para quienes deben trasladarse diariamente a trabajar. El informe registra comportamientos distintos dentro de ese gasto: desde octubre de 2024, la nafta súper aumentó 85,8%, mientras que el boleto de colectivo subió 60,7%, por debajo de la inflación general del período.

El planteo del economista apunta a la relación entre esas erogaciones y los ingresos. Aunque un precio aumente menos que la inflación, puede seguir representando una carga difícil de afrontar cuando el salario pierde poder de compra o el hogar necesita sostenerse con menos trabajo.

Rosario frente a Buenos Aires y Córdoba

La comparación con otros centros urbanos aporta uno de los resultados más relevantes del trabajo. En el ejercicio que homogeneiza los consumos para evitar distorsiones estacionales, Rosario fue la ciudad donde más creció la incidencia de los gastos analizados sobre el salario de referencia, entre octubre de 2024 y julio de 2026.

Sin alquiler, esa relación pasó del 51,1% al 54,8%. Al sumar la vivienda, saltó del 81,7% al 99,4%.

El documento vincula ese deterioro con el aumento de los servicios públicos y, especialmente, de los alquileres. También introduce un matiz: parte de la diferencia responde a que las actualizaciones tarifarias en las otras jurisdicciones habían comenzado antes de la fecha elegida como base.

La comparación no implica que todos los servicios rosarinos hayan aumentado más que en cualquier lugar del país. El estudio contrasta Rosario con la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, bajo criterios comunes de consumo y valuación.

Con alquiler incluido, la canasta representa el 105,1% del salario de referencia en Córdoba y el 82,8% en CABA. Rosario conserva valores locativos más bajos en términos absolutos, pero esa ventaja se achicó por la velocidad de los aumentos. La Capital Federal, a su vez, combina servicios más económicos con una remuneración de referencia mayor.

Para Rosario, el ejercicio utiliza el salario promedio del sector privado registrado de Santa Fe, ante la falta de una serie específica de ingresos de los hogares de la ciudad. No significa que todas las familias gasten el 99,4% de sus ingresos ni que tengan un solo sueldo: permite medir cuánto se redujo la capacidad de una remuneración formal para cubrir esa canasta.

Además, el cálculo deja afuera telecomunicaciones, expensas, cobertura médica y educación privadas, y distintos servicios personales y culturales.

Blanco describió ese estrechamiento del presupuesto como una de las razones por las que las familias buscan otra ocupación o recurren al crédito. Con alquileres y tarifas que avanzan más rápido que los salarios, sostuvo, incluso un ingreso en blanco puede resultar insuficiente.

Un mercado laboral que no da respiro

La presión sobre el bolsillo se combina con las dificultades para conseguir empleo. El informe retoma los datos del Indec que ubicaron la desocupación del Gran Rosario en el 11,5% durante el segundo trimestre, con un incremento interanual de 3,8 puntos porcentuales. En el conjunto de los aglomerados relevados, la tasa fue del 7,9%, con una suba de 0,3 puntos.

El documento atribuye el deterioro local principalmente a una caída de casi dos puntos porcentuales en la tasa de empleo —la proporción de ocupados sobre la población total—, acompañada por un leve aumento de la participación laboral.

Blanco describió a Rosario como el aglomerado con mayor desempleo del país y advirtió que casi uno de cada cuatro busca trabajo sin encontrarlo o necesita otra ocupación para llegar a fin de mes.

La medición del informe refiere específicamente a la población económicamente activa: suma a los desocupados y a quienes, aun teniendo trabajo, buscan empleo. Estos últimos pueden intentar sumar una ocupación o reemplazar la actual.

También empeoró la calidad de la inserción laboral. La proporción de asalariados sin registro en la seguridad social pasó del 38,6% en el primer trimestre de 2025 al 40,9% en igual período de 2026.

El empleo formal presenta un recorrido diferente. La Encuesta de Indicadores Laborales citada en el estudio muestra un nivel prácticamente estancado en el Gran Rosario en julio, con una variación interanual de -0,06%. Se trata de un relevamiento empresarial de cobertura más acotada que la encuesta de hogares, que también permite observar el trabajo informal y por cuenta propia.

Por qué las exportaciones no alcanzan

“Los ganadores están en petróleo, gas, agro, energía y minería. Los perdedores en construcción, industria y comercio”, planteó Álvarez Agis al explicar las diferencias sectoriales del modelo económico.

Su argumento es que Rosario tiene una exposición mayor a las actividades golpeadas y no cuenta con extracción de petróleo y gas que compense ese retroceso. “En este esquema al país tal vez en algún momento las cuentas le empaten, pero no va a pasar lo mismo con la ciudad”, sostuvo.

Los datos locales muestran la debilidad del mercado interno. Según el informe, sobre la base de información del Centro de Información Económica municipal, la facturación de Rosario a valores constantes cayó 3,6% entre enero y julio respecto del mismo período de 2025. La industria manufacturera retrocedió 11,2% y el comercio, 8%.

En toda Santa Fe, el estudio registra 3.311 unidades productivas menos entre enero de 2024 y julio de 2026, una disminución del 6,52%. La cifra corresponde a empleadores registrados en el sistema de riesgos del trabajo; no es un conteo de quiebras ni se limita a Rosario.

“Francamente nos preocupó y nos sorprendió el crecimiento de la tasa de desempleo”, señaló Álvarez Agis. Según su evaluación, desde enero la situación se agravó porque perdió fuerza el impulso que había aportado la recuperación agrícola posterior a la sequía y quedó más expuesto el deterioro industrial y comercial.

Las exportaciones provinciales crecieron 28% en los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con el documento. Sin embargo, las manufacturas de origen industrial representaron apenas el 7% de las ventas externas, frente a un promedio cercano al 15% entre 2013 y 2022.

Blanco advirtió que “cuatro de cada diez empleos industriales en la ciudad de Rosario están bajo riesgo” y destacó la situación de la metalmecánica. Su planteo refiere a puestos amenazados, no a empleos ya perdidos. También sostuvo que la agroindustria no está impulsando el trabajo y el consumo urbano como en otras etapas.

Endeudarse para cerrar el mes

“La gente lo compensa con crédito y se está sobreendeudando”, afirmó Álvarez Agis. Para el economista, el problema central sigue siendo la falta de dinamismo del mercado laboral y la debilidad de los ingresos.

El informe registra una pérdida del 2% en el poder adquisitivo del salario privado formal santafesino durante el primer semestre de 2026 frente a diciembre de 2025. La masa salarial provincial, que combina cantidad de empleo y remuneraciones, quedó 5% por debajo de noviembre de 2023.

Blanco advirtió que las familias recurren a tasas que calificó de “usureras” para cubrir necesidades básicas y trasladan el desequilibrio hacia los meses siguientes. Vinculó esa situación con la búsqueda de una segunda ocupación, muchas veces precaria.

Álvarez Agis consideró que el endeudamiento familiar atraviesa uno de sus momentos más graves desde la caída de la convertibilidad. Según señaló, la deuda ya aparece como una preocupación para entre el 8% y el 10% de los argentinos.

También cuestionó que el Gobierno atribuya el fenómeno a una falta de educación financiera. “Si una familia su decisión es pasar hambre o sacar un crédito, nadie va a hacer un cálculo de cuánto es la tasa de interés versus cuánto me sube el ingreso; las urgencias mandan”, expresó.

El economista reclamó regulación y sostuvo que llegaron a registrarse tasas de política monetaria del 200%. Rechazó, en ese marco, que las consecuencias del costo del crédito puedan tratarse exclusivamente como un asunto entre privados: “No puede ser un problema entre privados si la tasa de interés la define particularmente un organismo como el Banco Central de la República Argentina”.

“El PBI no vota, vota la gente”

Consultado sobre el riesgo país y el dólar, Álvarez Agis concentró su respuesta en la sostenibilidad política del programa. “El PBI no vota, vota la gente”, resumió.

Según explicó, los inversores también empiezan a preguntarse cuánto puede durar un esquema que ofrece resultados valorados por el mercado financiero, pero no mejora el empleo ni los ingresos. Afirmó que, mientras el año pasado podían coexistir una expansión del producto y un deterioro laboral, en los últimos dos trimestres también se había frenado el PBI.