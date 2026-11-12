La estrategia industrial que disparó un 74% la rentabilidad de un gigante del agro

Resumen Ejecutivo Adecoagro facturó US$559 millones en ventas de urea durante los primeros nueve meses de 2026, logrando un crecimiento interanual del 25% a través de Profertil .

facturó en ventas de urea durante los primeros nueve meses de 2026, logrando un crecimiento interanual del a través de . La producción alcanzó un récord histórico de 960.000 toneladas de urea en el período, impulsada por mejoras operativas tras una parada técnica realizada a fines de 2025.

de urea en el período, impulsada por mejoras operativas tras una parada técnica realizada a fines de 2025. El Ebitda ajustado de Profertil trepó un 64,9% hasta los US$283,1 millones , llevando el resultado consolidado del grupo Adecoagro a un máximo de US$471,8 millones .

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El desempeño industrial volvió a marcar el pulso de los negocios agropecuarios en Argentina. Durante los primeros nueve meses de 2026, el grupo Adecoagro consolidó un salto financiero histórico gracias a Profertil, la compañía productora de urea donde posee el 90% del capital, alcanzando una facturación de US$559 millones en fertilizantes, cifra que representa un incremento interanual del 25%.

Detrás de esta expansión comercial subyace un logro técnico contundente. Entre enero y septiembre de 2026, la planta alcanzó un récord productivo de 960.000 toneladas de urea, superando en un 11,4% los volúmenes registrados en igual lapso del año previo. Solo en el tercer trimestre se fabricaron 342.000 toneladas, anotando marcas mensuales inéditas tanto en urea como en amoníaco.

Este salto operativo no fue producto del azar, sino de una planificación industrial rigurosa. La dirección de Adecoagro atribuyó la mejora sostenida a la optimización de procesos ejecutada tras una parada programada de mantenimiento a fines de 2025. En industrias de proceso continuo, detener la maquinaria a tiempo garantiza luego tasas de utilización cercanas al máximo teórico.

Para comprender la magnitud financiera de este fenómeno conviene observar la dinámica de los costos industriales. Funciona igual que una línea de montaje de alta velocidad: cuando la estructura fija permanece estable y el volumen producido crece, el costo unitario se diluye rápidamente. Cada tonelada adicional fabricada aporta un margen operativo sustancialmente superior al promedio inicial.

Esa eficiencia de escala se tradujo de inmediato en los balances corporativos. El Ebitda ajustado del segmento Profertil escaló un 64,9% interanual en los primeros nueve meses de 2026, totalizando US$283,1 millones, con US$109,3 millones aportados en el tercer trimestre. Impulsado por este motor, el Ebitda consolidado de Adecoagro alcanzó un récord histórico de US$471,8 millones.

El contexto internacional acompañó la estrategia productiva de la compañía. Tras atravesar fuertes oscilaciones durante el primer semestre de 2026, las cotizaciones globales de la urea encontraron un piso firme y retomaron una trayectoria alcista. En ese escenario, el precio promedio de venta de Adecoagro en el acumulado anual se ubicó en US$561 por tonelada, un 16,9% arriba.

Impacto estratégico en el polo agroindustrial de Rosario y Santa Fe

La disponibilidad previsible de fertilizantes nitrogenados constituye un factor determinante para la rentabilidad agrícola. La urea opera como el combustible esencial para potenciar los rindes por hectárea en planteos extensivos. Cuando la oferta doméstica responde con volumen y regularidad, toda la cadena de valor gana certidumbre frente a los vaivenes del comercio exterior.

En la provincia de Santa Fe y el nodo portuario del Gran Rosario, corazón del complejo agroexportador, estos indicadores cobran relevancia directa. La región concentra el mayor flujo de originación, procesamiento y despacho de granos del país. Contar con un abastecimiento fluido desde Profertil reduce fricciones logísticas y atenúa la exposición a cuellos de botella importadores.

El dinamismo del tercer trimestre coincidió exactamente con el avance de la siembra de cultivos de verano en Sudamérica. En ese tramo, las ventas de Profertil sumaron US$263,2 millones, un 16% más que el año anterior, con un valor medio de US$511 por tonelada. Para planteos intensivos como el maíz, asegurar el insumo en ventana óptima define la ecuación económica.

Tanto el maíz como la soja sostienen el entramado económico de las localidades productivas santafesinas. Una mayor oferta local de nutrientes favorece una estructura de costos más competitiva para los productores y acopios de la región pampeana. De este modo, la eficiencia industrial de una planta petroquímica termina irrigando competitividad hacia miles de explotaciones agropecuarias.

Ante mercados globales volátiles como los de principios de 2026, la gestión empresarial exige disciplina operativa y cobertura natural. Adecoagro resuelve este desafío mediante la integración vertical de su matriz de negocios. Al combinar producción primaria de granos con fabricación industrial de insumos, el grupo amortigua las caídas cíclicas de precios en cualquiera de ambos eslabones.

La gestión preventiva de activos demuestra ser una ventaja competitiva clave en industrias de capital intensivo. Postergar inversiones de mantenimiento suele derivar en detenciones imprevistas durante los picos de demanda comercial. Al ejecutar las tareas técnicas a fines de 2025, Profertil capturó plenamente la recuperación de precios internacionales durante la campaña gruesa sudamericana.

Con márgenes operativos consolidados y una capacidad productiva operando a máxima eficiencia, Adecoagro y Profertil redefinen el estándar de rentabilidad industrial en el agro argentino. La sinergia entre escala fabril, abastecimiento interno y demanda regional posiciona al sector fertilizantes como un motor central de la balanza comercial agroindustrial en 2026.