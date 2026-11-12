Argentina, de los países más caros de América Latina: qué rubros golpean el bolsillo

Resumen Ejecutivo Un informe de Fundar indica que el nivel general de precios argentino se ubicó un 1,7% por debajo del promedio regional al cierre de agosto.

indica que el nivel general de precios argentino se ubicó un al cierre de agosto. Los restaurantes lideran los rubros más costosos del país, superando en un 51% la referencia latinoamericana , seguidos por las comunicaciones y la indumentaria.

lideran los rubros más costosos del país, superando en un , seguidos por las comunicaciones y la indumentaria. El costo de vida argentino medido en dólares continúa siendo un 3% superior al registrado en noviembre de 2023.

Argentina logró abaratarse frente al promedio de América Latina durante agosto, pero esa mejora todavía no alcanza para modificar una realidad que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores: hay productos y servicios que siguen costando considerablemente más que en los países vecinos.

Un seguimiento mensual de Fundar, elaborado a partir de indicadores internacionales de precios, reveló que el nivel general de precios argentino se ubicó un 1,7% por debajo del promedio regional al cierre de agosto. Sin embargo, la comparación por sectores muestra diferencias importantes y deja en evidencia que el encarecimiento relativo no afecta a todos los rubros por igual.

Entre los casos más destacados aparecen los restaurantes, donde los precios argentinos superan en un 51% la referencia latinoamericana. La indumentaria ocupa el segundo lugar, con valores un 34% superiores al promedio regional.

Cinco rubros en los que Argentina es más cara que América Latina

El informe identifica cinco capítulos de consumo en los que los precios argentinos se encuentran por encima de la media regional.

La mayor diferencia aparece en restaurantes. El índice alcanzó los 151 puntos, tomando como referencia 100 para el promedio latinoamericano. Esto significa que comer afuera en Argentina resulta, en términos comparativos, un 51% más caro que en el conjunto de los países analizados.

En segundo lugar se ubica la indumentaria, con 134 puntos, equivalente a una diferencia positiva del 34%.

Las comunicaciones también presentan valores elevados: el índice llegó a 140 puntos, un 40% por encima de la referencia regional. Además, Argentina aparece como el país más caro de América Latina en este capítulo, con Costa Rica como la economía que más se aproxima.

La recreación registra 116 puntos, mientras que el equipamiento del hogar alcanza los 105.

De esta manera, los cinco sectores con precios superiores al promedio latinoamericano son:

Restaurantes : 51% más caros.

: 51% más caros. Comunicaciones : 40% más caros.

: 40% más caros. Indumentaria : 34% más cara.

: 34% más cara. Recreación : 16% más cara.

: 16% más cara. Equipamiento del hogar: 5% más caro.

En qué rubros Argentina es más barata que sus vecinos

La comparación también muestra sectores donde los precios argentinos se encuentran por debajo del promedio regional.

Entre ellos aparecen los alimentos, la educación, la vivienda y los servicios, el alcohol y el tabaco, y la salud.

El transporte, por su parte, se ubicó en línea con la referencia latinoamericana, con un índice de 100 puntos.

La fotografía es dispar: mientras algunos servicios y actividades de consumo cotidiano mantienen valores elevados en dólares, otros rubros muestran precios relativamente más bajos que los de los países vecinos.

Qué pasó con los precios durante agosto

La evolución mensual dejó una mejora relativa para Argentina.

Durante agosto, la inflación local fue del 1,7%, mientras que el tipo de cambio oficial aumentó un 1%. Esa combinación implicó un encarecimiento de los precios argentinos del 0,7% medidos en dólares.

Sin embargo, el promedio de América Latina registró un incremento del 1%. Como consecuencia, Argentina se abarató un 0,3% frente al conjunto regional.

La reducción relativa alcanzó a ocho de los 11 capítulos relevados. Recreación, indumentaria, equipamiento del hogar y transporte fueron algunos de los sectores que más redujeron su diferencia respecto de América Latina.

En sentido contrario, las comunicaciones, las bebidas alcohólicas y el tabaco, y la educación registraron aumentos relativos frente al promedio regional.

El costo de vida, por encima del registrado al inicio del Gobierno

A pesar de la mejora observada durante agosto, el informe advierte que la recomposición de los precios relativos todavía está lejos de completarse.

El costo de vida argentino medido en dólares continúa siendo un 3% superior al que tenía en noviembre de 2023, cuando comenzó la administración de Javier Milei. Además, se encuentra un 75,6% por encima del nivel registrado en enero de 2021.

En la comparación interanual, Argentina se encareció un 4,4% en dólares frente al promedio de América Latina.

La evolución también fue diferente según el sector. La indumentaria fue el rubro que más se abarató en ese período, seguida por alcohol y tabaco y equipamiento del hogar. En cambio, vivienda y servicios, comunicaciones, educación, transporte y alimentos mostraron los mayores encarecimientos relativos.

Una comparación que va más allá de la inflación

El relevamiento utiliza el Price Level Index (PLI), un indicador del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial que permite medir cuánto cuestan los bienes y servicios de un país en relación con un promedio de referencia.

La metodología toma como base 100 el promedio latinoamericano y permite comparar distintos capítulos de consumo entre economías.

El indicador no reemplaza las mediciones de inflación ni refleja directamente la evolución de los precios en pesos. Su utilidad consiste en mostrar cómo se posiciona Argentina frente a otros países cuando los valores se expresan en una moneda común.

El resultado deja una conclusión: aunque el país comenzó a reducir algunas de las diferencias acumuladas frente a sus vecinos, todavía existen sectores donde los precios argentinos mantienen una brecha significativa. Para los consumidores, comer afuera, comprar ropa y contratar servicios de comunicación siguen estando entre los gastos relativamente más caros de la región.