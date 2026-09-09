La pasión rosarina de Central y Newell's se mudó al mundo digital y ya no hay vuelta atrás

Hay ciudades donde el fútbol se vive. Y hay ciudades donde se respira, se discute en la cola de la panadería y define con quién te sentás en un asado. Rosario es de las segundas. Acá no existe eso de ser de Boca o de River como en Buenos Aires. La grieta pasa por otro lado. O sos del Parque Independencia o sos de Arroyito. La ciudad se parte en dos y esa división cruza generaciones, barrios y grupos de WhatsApp. Lo que cambió, y cambió fuerte, es el canal. La pasión sigue intacta. El soporte ya es otro.

Hace cinco o seis años el consumo digital del hincha rosarino pasaba por ver los goles en YouTube, descargar la bronca en Twitter y compartir memes después de cada clásico. Eso todavía existe. Pero el mapa se amplió. El juego en línea y las apuestas deportivas entraron con una fuerza que pocos anticipaban, y hoy la conversación futbolera pasa por cuotas, hándicaps y mercados en vivo. Es por eso que muchos revisan las cuotas en sitios como Vbet que ofrecen datos sobre el mercado de las apuestas deportivas si visitas el sitio web. Lo que antes era cosa de entendidos ahora circula en los mismos grupos donde se debate si el técnico pone línea de cinco o de cuatro.

El Mundial 2026 encendió una mecha que nadie pudo apagar

Hay un antes y un después que se puede marcar con fecha. El Mundial 2026 metió las métricas avanzadas en la pantalla de cada televisor. La FIFA decidió mostrar los xG en tiempo real durante los partidos. Goles esperados. Una estadística que vivía encerrada en blogs de análisis táctico, de golpe aparecía al lado del marcador mientras jugaba la Selección. Millones de argentinos vieron esos números sin entender bien qué significaban. Pero la curiosidad hizo lo suyo. Los que googlearon xG terminaron en plataformas de apuestas donde esos datos sirven para armar jugadas.

El puente entre la estadística televisada y el betting fue más corto de lo que cualquiera imaginó.

Rosario consume fútbol digital como ninguna otra plaza del interior

Según fuentes especializadas del mercado, el 77% de la audiencia deportiva argentina llega desde plataformas sociales. Y el 51% de los hinchas interactúa en redes mientras mira los partidos por televisión. Rosario replica esos números con un matiz propio. La intensidad del clásico multiplica todo.

Central y Newell's suman juntos más de 1,7 millones de seguidores en redes, cifras que los ubican en el top diez del país. Esa masa no solo comenta goles. Comparte capturas de cuotas, discute pronósticos, se mete en foros de apuestas. La pasión se digitalizó sin perder un gramo de locura.

El mercado argentino de apuestas creció con el fanatismo como combustible

Los números del sector cuentan una historia clara. La industria del iGaming en Argentina mueve más de 1.500 millones de dólares anuales y la base de jugadores online supera los cuatro millones y medio. Seis de cada diez participan al menos una vez por semana. Durante el Mundial, la demanda creció un 30% en el país, uno de los aumentos más altos a nivel global.

El fútbol concentra la mayor tajada de ese volumen. En Rosario eso se traduce en algo concreto. El que antes iba a la quiniela de la esquina ahora abre una app, revisa las cuotas del próximo Central-Newell's y arma una combinada desde el celular mientras viaja por Av. Pellegrini.

El hincha rosarino ya piensa en datos antes de gritar un gol

Algo cambió en la cabeza del espectador. El Mundial instaló una cultura de métricas que antes no existía en el público masivo. Los argentinos pasan más de 150 horas mensuales en aplicaciones móviles, según relevamientos recientes. El consumo de YouTube en pantalla grande creció un 45% en dos años. Y las plataformas de apuestas se benefician de esa costumbre. El hincha de Central que antes solo miraba si ganaba o perdía ahora chequea posesión, remates al arco y xG antes de definir su apuesta. El de Newell's hace lo mismo.

La rivalidad se trasladó a quién la pega más con los pronósticos. La data se convirtió en un argumento más para la cargada del lunes.

La grieta rosarina tiene ahora una versión en cada pantalla

Esa división histórica entre canallas y leprosos no se diluyó con lo digital. Se potenció. Cada clásico genera picos de actividad en plataformas de apuestas que las empresas del sector reconocen como atípicos para una ciudad de ese tamaño. Rosario no es Buenos Aires. No tiene veinte millones de habitantes. Pero la densidad de pasión por metro cuadrado no tiene competencia.

El fútbol rosarino siempre fue visceral, de esos que te marcan desde la cuna. Lo nuevo es que esa marca deja huella en el historial de navegación y en las apps instaladas. Nadie vuelve atrás.