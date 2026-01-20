La tensión global sacude a los mercados: ¿por qué Wall Street sufre fuertes caídas?

Este martes, los mercados financieros globales registran un clima de alta incertidumbre con fuertes caídas en los índices bursátiles de Wall Street y un impulso significativo en los activos de refugio, como el oro y la plata, tras declaraciones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mercados en rojo tras el feriado

Con motivo del feriado por el Martin Luther King Jr. Day en Estados Unidos, los principales índices se negocian con retrocesos al retomarse las operaciones este martes. Los futuros de Wall Street caen hasta 1,8%, anticipando una apertura con pérdidas. En Europa, los índices también sufrieron su mayor desplome en dos meses, arrastrados por el renovado conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Aranceles que inquietan al mundo

El presidente Trump anunció que aplicará aranceles adicionales del 10 % desde el 1 de febrero, escalando hasta 25 % en junio, a productos importados desde varios países europeos si no se alcanza un acuerdo sobre la compra de Groenlandia. Además, Amenazó con tasas de hasta 200 % a vinos y champán franceses si Francia se niega a integrar una iniciativa impulsada por EE. UU. Esto reactivó tensiones comerciales que el mercado temía superadas.

Clima de aversión al riesgo

La incertidumbre se ha reflejado de inmediato en los mercados. El oro alcanzó un nuevo récord histórico al superar los u$s4.700 la onza, mientras que la plata también marcó valores máximos. Estos metales suelen subir cuando los inversores buscan activos refugio ante la volatilidad y el riesgo geopolítico.

En contraste, otros activos considerados más riesgosos están siendo vendidos y muestran debilidad en sus cotizaciones. El petróleo registra fluctuaciones moderadas, y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años asciende, revelando un ajuste global de carteras.

Reacción global

La Unión Europea respondió rechazando las amenazas arancelarias y evaluando activar mecanismos de defensa comercial, lo que podría añadir tensión a las relaciones con EE. UU. Expertos del sector financiero describen el momento como de “confusión e imprevisibilidad”, lo que contribuye al incremento de la aversión al riesgo entre los inversores globales.