Más de 500 millones de dólares para obras en los puertos de Santa Fe: ¿qué se hará en cada caso?

El Gobierno de la provincia anunció un plan de inversiones por USD 521,9 millones destinado a reforzar la infraestructura de los puertos santafesinos, en un esfuerzo conjunto entre el sector privado y la administración provincial que marca un hito en el desarrollo logístico de la región.

El gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacaron el logro después de meses de negociaciones con concesionarios y actores privados para destrabar proyectos clave en terminales de Rosario, Timbúes y Villa Constitución.

Qué comprende la inversión

La cifra de u$s 521,9 millones se compone de distintos aportes:

* u$s 276,9 millones del primer RIGI aprobado en Santa Fe para construir un puerto multipropósito en Timbúes.

* u$s 239 millones aportados por concesionarios de instalaciones portuarias, entre ellos Servicios Portuarios, Terminal Puerto Rosario (TPR) y PTP Group.

* u$s 5,5 millones aportados por el Gobierno provincial para complementar iniciativas y obras específicas.

Entre los proyectos concretos se encuentran la renovación de contratos con inversiones millonarias en la terminal de Rosario, con más de USD 80 millones anunciados por Servicios Portuarios y USD 30 millones de TPR, así como la expansión de la Zona Franca Santafesina en Villa Constitución, donde Zofravilla destinará alrededor de USD 120 millones en infraestructura ya en ejecución.

Impacto productivo y empleo

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se sostuvo que esta inyección de capital no solo mejora la infraestructura física de los puertos, sino que también promueve cadenas logísticas completas, facilitando la llegada de nuevas cargas y consolidando servicios para sectores que antes tenían limitada participación exportadora.

El ministro Puccini afirmó que la inversión “puede generar hasta 8.500 empleos directos e indirectos en la región”, incluyendo trabajo en construcción, operaciones portuarias, logística y servicios asociados.

La movilización de cargas en 2025 ya reflejó un crecimiento marcado: se trasladaron más de 3,7 millones de toneladas y 79.710 contenedores a través de puertos santafesinos, impulsados por exportaciones agroindustriales, autopartistas y el aumento del uso del transporte fluvial. Un dato sobresaliente fue la primera exportación de litio por la terminal de Rosario, con expectativas de atraer más cargas desde zonas como Vaca Muerta.

Integración y logística regional

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, resaltó que parte del impulso se basa en ordenar las concesiones y articular la logística portuaria con las áreas productivas, permitiendo abrir nuevas rutas comerciales y vínculos con provincias como Córdoba, Salta, Catamarca y Jujuy.

“Estamos concibiendo al sistema portuario como una política pública estratégica que fortalece el crecimiento regional sostenido”, aseguró el subsecretario Jorge Henn, al tiempo que confirmó que múltiples obras ya se encuentran en ejecución, como los muelles por USD 13 millones y mejoras en infraestructura por USD 17 millones en TPR.