Punto final para los aranceles a la importación de celulares: cambio y efectos de lo que viene

El Gobierno nacional oficializó la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, medida que entrará en vigencia desde este jueves y que busca dinamizar el mercado, fomentar la competencia y reducir los precios al consumidor hasta un 30%.

¿Qué implica la medida?

A partir del jueves, los celulares importados no pagarán aranceles aduaneros, es decir que la alícuota del Derecho de Importación Extrazona (DIE) pasará a ser del 0% sobre estos productos. Hasta ahora ese arancel, luego de una reducción previa, era del 8% para estos equipos.

La decisión está establecida en el Decreto 333/2025, publicado en el Boletín Oficial como parte de una política más amplia de modificación de los arreglos impositivos sobre bienes tecnológicos.

El Gobierno sostiene que la medida mejorará la oferta de modelos disponibles en el mercado interno, incentivará la competencia y permitirá a los consumidores acceder a tecnología más económica. En base a estimaciones oficiales, los precios de los dispositivos importados podrían bajar hasta un 30%, aunque el impacto no será inmediato ni uniforme en todos los segmentos del mercado.

Contexto de los cambios impositivos

La eliminación de aranceles a celulares forma parte de una reforma más amplia que también abarcó otros bienes tecnológicos. Según el decreto oficial:

* Aranceles a celulares importados pasarán a 0% desde el 15 de enero de 2026.

* Impuestos internos sobre productos electrónicos como celulares, televisores y aires acondicionados se reducirán, aunque seguirán vigentes a niveles menores.

* Antes de esta etapa, los aranceles ya habían sido reducidos del 16% al 8% en mayo de 2025.

Reacciones y perspectivas

Aunque la medida es celebrada por sectores ligados al consumo y al comercio por su potencial para abaratar productos, hay preocupación desde áreas vinculadas a la industria nacional, particularmente en Tierra del Fuego, donde muchas fábricas y empleos dependen de la producción de electrónicos y teléfonos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros actores alertan que la eliminación de aranceles podría complicar la competitividad de la producción local y afectar puestos de trabajo.

Desde el Gobierno, en tanto, se explicó que la decisión forma parte de una estrategia para promover la inclusión digital y alentar la inversión y la competitividad del mercado, buscando que el acceso a tecnología sea más amplio para los consumidores.