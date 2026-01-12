Ranking global de PIB 2026: según el FMI, Argentina ocupará el puesto 26°

De acuerdo con el último informe de Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía argentina mantendría en 2026 un lugar destacado en el ranking global de PIB (medido a precios corrientes). Este informe, cuyos datos fueron difundidos y recopilados por Visual Capitalist, proyecta que el producto interno bruto nominal de Argentina rondará u$s 668.000 millones, ubicando al país en el puesto 26 entre las economías más grandes del mundo.

Aunque Argentina atraviesa desequilibrios macroeconómicos relevantes —como una inflación que se mantiene elevada en comparación con otros países— su economía sigue siendo considerable en términos de tamaño global, superando a muchas economías de mayor cantidad de población o con niveles de desarrollo más avanzados.

Contexto económico internacional y local

El FMI también considera que la inflación global se desacelerará en 2026, con una tasa promedio proyectada alrededor del 3,7 % a nivel mundial, producto de la moderación de precios en economías avanzadas y emergentes. Sin embargo, Argentina se mantiene entre los países con niveles de inflación significativamente superiores, aunque con una tendencia a la desaceleración respecto a picos anteriores.

En 2025, el organismo multilateral había estimado una inflación argentina de 41,3 %, colocándola entre los países con mayor suba de precios del mundo. Esta cifra contrasta con la tendencia global de desaceleración de inflación.

Ventana de análisis: ranking de economía global

Mantener una posición dentro de las 30 economías más grandes del mundo es un indicador relevante para Argentina, incluso en un contexto de volatilidad macroeconómica y tensiones inflacionarias. Las principales economías del mundo —como Estados Unidos, China, India y Japón— continúan concentrando gran parte de la producción global, pero países de tamaño mediano en términos económicos siguen consolidándose.

Es importante recordar que los rankings de PIB nominal reflejan el tamaño bruto de la economía, no necesariamente su nivel de desarrollo o bienestar promedio por habitante. Por ello, si bien Argentina figura entre las economías de mayor volumen total, indicadores como el PIB per cápita pueden ubicarse por debajo de países más pequeños o con economías más productivas por persona.