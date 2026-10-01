Los autos chinos aceleran y los nacionales pierden terreno en el mercado argentino

Resumen Ejecutivo Los patentamientos alcanzaron 49.814 vehículos en septiembre , registrando un repunte mensual del 10,7% que señala un posible cambio de tendencia para el sector automotor.

, registrando un repunte mensual del que señala un posible cambio de tendencia para el sector automotor. A pesar del rebote mensual, el mercado acumula 435.493 unidades en 2026 , representando una caída del 13% interanual en los primeros nueve meses.

, representando una caída del en los primeros nueve meses. Según ACARA, los vehículos importados ya concentran cerca del 70% de la oferta, impulsados por la apertura comercial y el avance de marcas asiáticas.

El mercado automotor argentino mostró en septiembre una recuperación mensual que podría marcar un punto de inflexión para el sector. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se patentaron 49.814 vehículos.

La cifra representa una suba del 10,7% respecto de agosto, cuando se habían registrado 45.003 unidades. Sin embargo, el dato todavía muestra una contracción interanual: frente a septiembre de 2025, los patentamientos cayeron 11,4%, desde las 56.241 unidades registradas entonces.

El dato que resume el escenario actual es el acumulado anual. Entre enero y septiembre se patentaron 435.493 vehículos, un 13% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 500.497 unidades.

ACARA: “Estamos ante un cambio de tendencia”

Desde la entidad que representa a los concesionarios interpretaron la recuperación mensual como una señal positiva después de varios meses de desaceleración.

“La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia”, afirmó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

El dirigente destacó que toda la cadena de valor realizó esfuerzos para atravesar el período de menor actividad y consideró que el mercado comienza a mostrar una nueva dinámica.

“La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”, sostuvo Beato.

Más importados y menos producción nacional

Más allá de la cantidad de vehículos vendidos, ACARA puso el foco en una transformación estructural del mercado argentino.

Según Beato, los vehículos importados ya representan alrededor del 70% de las unidades, en un contexto de mayor apertura comercial y llegada de nuevas marcas, particularmente de origen asiático.

El cambio implica una modificación en la composición de la oferta disponible para los consumidores y plantea nuevos desafíos para fabricantes, concesionarios y proveedores locales.

Las marcas asiáticas ganan protagonismo

El desembarco de nuevas automotrices, especialmente asiáticas, aparece como uno de los factores centrales de esta nueva etapa.

El fenómeno tendrá uno de sus próximos puntos de exposición durante el fin de semana, con la realización de la primera exposición de autos chinos, donde ACARA confirmó su participación.

Para los concesionarios, el desafío será adaptarse a un mercado con mayor variedad de marcas y modelos y, al mismo tiempo, sostener la competitividad frente a una oferta importada cada vez más amplia.

Un cierre de año bajo la lupa

Los números de septiembre todavía no permiten borrar el retroceso acumulado durante 2026: en nueve meses, el mercado registra una caída del 13% interanual.

Pero la recuperación frente a agosto introduce una señal diferente. El interrogante ahora pasa por saber si el repunte mensual puede consolidarse durante el último trimestre y permitir una recuperación progresiva del mercado.

La expectativa de ACARA es concreta: cerrar 2026 con crecimiento y utilizar ese impulso como punto de partida para un 2027 de mayor actividad.

Los números que dejó septiembre

* 49.814: vehículos patentados en septiembre de 2026.

* +10,7%: crecimiento frente a agosto.

* -11,4%: variación interanual frente a septiembre de 2025.

* 435.493: unidades patentadas entre enero y septiembre.

* -13%: caída acumulada respecto del mismo período de 2025.

* 70%: participación estimada de los vehículos importados mencionada por ACARA.