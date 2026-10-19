Roldán entra al circuito ITF en noviembre con puntos ATP en juego

Roldán tendrá tenis profesional internacional en noviembre. El M15 Roldán Future Pro forma parte del ITF World Tennis Tour y se desarrollará hasta el 15 de noviembre, con la clasificación desde el día 8 y el cuadro principal a partir del 10. La sede oficial será el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, en el año del 160° aniversario de la ciudad.

Para quienes siguen los torneos y los mercados disponibles en 1xbet.es, la categoría importa: un M15 no se analiza igual que un ATP 250. Hay menos historial entre muchos participantes y la clasificación puede añadir partidos antes del cuadro principal.

Un M15 con 15.000 dólares y 32 jugadores

La ficha oficial de la ITF confirma que el Roldán Future Pro será un M15, repartirá 15.000 dólares en premios y se jugará sobre arcilla al aire libre.

La estructura está definida:

48 jugadores en la clasificación de singles;

32 jugadores en el cuadro principal de singles;

16 parejas en el cuadro principal de dobles;

clasificación desde el 8 de noviembre;

cuadro principal desde el 10 de noviembre;

cierre del torneo el 15 de noviembre.

Eduardo Schwank figura como director. La ITF sitúa la sede en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, Pellegrini 342, Roldán. La organización local anunció además actividad de la clasificación en el Schwank Tennis Center, en Tierra de Sueños 2.

Qué significan 15 puntos ATP en este nivel

El campeón de un M15 recibe 15 puntos ATP. El finalista suma 8, cada semifinalista 4, los cuartofinalistas 2 y quienes alcanzan octavos obtienen 1.

Son cifras pequeñas frente a un Challenger o un torneo ATP, pero pueden cambiar la lista de aceptación de las semanas siguientes para jugadores que buscan subir posiciones y entrar directamente en cuadros superiores.

El ranking funciona sobre una ventana de 52 semanas y su estructura general contempla 18 resultados. Así, una buena actuación en Roldán puede seguir teniendo efecto durante buena parte de 2027. El ITF World Tennis Tour masculino es una de las primeras escalas del profesionalismo antes de Challengers y torneos ATP.

Roldán ya empezó a vivir el torneo

Durante octubre, la organización puso en marcha el Future Amateur como antesala del M15. El primer fin de semana reunió a más de 80 inscriptos en singles. Las finales de esas categorías se disputarán durante la semana profesional.

Roldán está a unos 25 kilómetros de Rosario. La primera edición del Roldán Future Pro incorpora a la ciudad al calendario 2026 del ITF World Tennis Tour masculino con un torneo oficial de puntos ATP.

Qué cambia al analizar partidos de un M15

En este nivel conviene mirar primero el cuadro. Un jugador procedente de la clasificación puede llegar al martes con dos partidos adicionales, mientras que un cabeza de serie entra directamente al cuadro principal.

Roldán se jugará en arcilla, donde el intercambio y la resistencia suelen pesar más que en una pista rápida. El estado físico, la duración de las rondas anteriores y el rendimiento reciente sobre tierra aportan información relevante.

Si hay mercados disponibles, ganador, hándicap de juegos y total deben leerse después de conocer el cruce. Un 6-2 y un 7-6 son victorias en dos sets, pero describen partidos muy distintos para un hándicap o un total.

En directo, un jugador que pasó por la clasificación puede empezar bien y perder intensidad después de un primer set largo. El número de partidos acumulados durante la semana también pesa en la lectura de un M15.

Una semana que deja puntos y una nueva sede

El torneo terminará el 15 de noviembre. Habrá puntos ATP para quienes avancen en el cuadro y 15.000 dólares en premios.

Con esta primera edición, Roldán entra en el calendario 2026 del ITF World Tennis Tour masculino. Para los jugadores, es una oportunidad de sumar puntos; para la zona de Rosario, una semana de tenis profesional internacional.