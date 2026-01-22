Se viene un finde "hot": altas temperaturas afectarán al Litoral y al centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional informa que, a partir del viernes 23 y al menos hasta el lunes 26 de enero, se espera un período de altas temperaturas que impactará en amplias regiones del país.

El escenario abarca a la provincia de Buenos Aires -incluyendo el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires-, el centro y oeste de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

A partir del viernes 23 y al menos hasta el lunes 26 de enero, las condiciones atmosféricas favorecen la persistencia del calor, con valores de temperatura que se ubican por encima de lo habitual para esta época del año. En el sur de la zona central y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, las temperaturas máximas se moverán entre los 34 y 37 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 20 y 27 °C. En las zonas costeras bonaerenses, los registros térmicos resultan levemente más bajos, al igual que en el sur del Litoral.

En cambio, el centro y norte del Litoral y el norte de la zona central enfrentarán las condiciones más exigentes. Allí se prevén temperaturas máximas que alcanzan valores de entre 37 y 40 °C, acompañadas por una elevada sensación térmica, producto de la combinación entre el calor y la humedad. En esas regiones, el ambiente se presenta particularmente agobiante, incluso durante la noche, con escaso alivio térmico.

Según el análisis del SMN, este episodio de calor se mantiene al menos hasta el lunes 26 de enero, sin cambios significativos en el patrón meteorológico que permitan un descenso marcado de las temperaturas en el corto plazo.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, prestar atención a los avisos y alertas vigentes y adoptar medidas de prevención frente a las altas temperaturas, especialmente en los grupos de mayor riesgo.