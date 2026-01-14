Suben las tasas de plazo fijo para “contener” al dólar y atraer pesos: los detalles

La inflación de diciembre sorprendió al mercado con un 2,8%, por encima de lo que las expectativas del Banco Central habían pronosticado para ese mes. Ese dato puso presión sobre las bandas cambiarias y generó temores de que el dólar pudiera subir en las próximas semanas, lo que alentaría la demanda de divisas. Para contrarrestar ese efecto, el Gobierno, a través del Banco Nación, decidió mover al alza las tasas de interés que se ofrecen por depósitos a plazo fijo.

La medida busca que los pesos se mantengan en el sistema financiero y no se orienten hacia la compra de dólares. En concreto, la tasa nominal que el Banco Nación ofrecía a empresas pasó del 25,5% al 28%, lo que implica una tasa efectiva que sube del 29% al 32% para quienes invierten en estos instrumentos en pesos.

Aunque por ahora la tasa para personas físicas se mantiene en 23,5%, los analistas ven esta decisión como una primera señal de que podrían venir más ajustes en las tasas dirigidas a individuos si es necesario para alinear al resto del sistema financiero. El objetivo es que los bancos privados eleven sus tasas y compitan por captar depósitos.

El relevamiento de tasas vigente muestra disparidad entre entidades financieras. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para plazos fijos rondan entre el 20,5% y el 24,5%, dependiendo de la entidad. Por ejemplo, Banco Ciudad paga 20,5%, Santander y Galicia 21%, BBVA 22% y Banco Macro encabeza este grupo con 24,5%.

Fuera de ese grupo, hay instituciones que ofrecen rendimientos más altos: algunos bancos pagan hasta 29%, como Banco de Comercio, Meridian y Voii, mientras que otros mantienen tasas en torno al 28%.

En síntesis, ante una inflación que presiona al alza al dólar, el Ejecutivo impulsa tasas más atractivas para los depósitos en pesos con el fin de frenar la búsqueda de refugio en divisas y fortalecer la liquidez interna.