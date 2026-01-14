Todos miran a Wall Street: tiempo de balances, proyecciones de mercado y acciones

Comenzó la publicación de resultados del 4° trimestre de 2025 en Wall Street; el mercado espera ganancias sólidas, aunque con valuaciones elevadas y selectividad en acciones recomendadas

Por: Ecos365

     Comentarios

La temporada de balances corporativos en Wall Street para el cuarto trimestre de 2025 ya está en marcha, marcando un momento clave para inversores globales que observan de cerca resultados, proyecciones y reacciones del mercado tras un 2025 con fuertes ganancias bursátiles.

El pistoletazo de salida lo dieron grandes nombres como JP Morgan, Delta Airlines y Bank of New York, que publicaron sus resultados con reacciones variadas del mercado. En el caso de JP Morgan, los beneficios ajustados por acción fueron de US$ 5,23, por encima de las estimaciones, con ingresos de US$ 46.770 millones, un 7 % más que lo esperado. Sin embargo, sus acciones operaron a la baja tras los informes.

Delta Airlines también superó expectativas de ganancias por acción, con US$ 1,55 ajustados, pero sus títulos igualmente cedieron terreno luego del balance. Estas caídas iniciales reflejan la sensibilidad del mercado a cualquier desviación, incluso leve, de las proyecciones.

Durante la semana continuarán reportando balances instituciones financieras de peso, como Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs y BlackRock, entre otros, lo que permitirá completar la primera etapa de la temporada de resultados y ofrecer una foto más amplia sobre la salud del sector financiero.

Expectativas del mercado

Según estimaciones de FactSet, se espera que las compañías del S&P 500 informen un crecimiento interanual de 7,7 % en ingresos y 8,3 % en ganancias para este trimestre, superando las proyecciones previas de septiembre. El sector que lideraría este crecimiento es el tecnológico, con casi 26 % de aumento en beneficios, seguido por materiales y otros sectores defensivos.

No obstante, algunos sectores —como industrial, energía y consumo discrecional— podrían mostrar resultados más débiles o incluso contracción interanual de ganancias.

Valuaciones y riesgos

Tras un 2025 donde el S&P 500 subió más del 17 %, los índices operan cerca de máximos históricos y con valuaciones elevadas. El ratio precio/ganancias (Price Earnings) del S&P 500 ronda 22 veces ganancias, por encima del promedio de los últimos años, lo cual incrementa riesgos de corrección si los resultados no cumplen expectativas.

Acciones y estrategias destacadas

Analistas consultados señalan oportunidades selectivas, pese a las altas valuaciones:

* Meta Platforms y Amazon: vistas con potencial por crecimiento publicitario y normalización de márgenes, respectivamente.

* ETF diversificados: como QQQ, SPY y DIA, recomendados para exposición equilibrada a diversos sectores estadounidenses, especialmente tecnológicos y defensivos.

