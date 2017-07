Ola de violencia: siete homicidios en la última semana

Detrás de la mayoría de estos hechos, no parece haber un intento de robo sino una orden de matar. Acceso fácil a las armas y cierta sensación de impunidad. Intolerancia al límite, diferencias que se zanjan a los tiros o cuchilladas. También en este tiempo se multiplicaron las discusiones a balazos y los “llamados de atención” a punta de pistola o navaja. Este jueves un vecino discutió con otro en zona sur y uno de ellos soltó una ráfaga de disparos contra su domicilio, otro terminó en el hospital porque alguien pasó frente a su casa y abrió fuego como si quisiera dejarle un mensaje; el martes un hombre de 21 años fue acuchillado en la puerta de su casa y el domingo un chico de barrio Triángulo recibió siete balazos cuando abrió la puerta y puso pie en la vereda.

Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en lo que va de 2017 se perpetraron 95 asesinatos en Rosario, 102 en todo el departamento Rosario. De esos 95 crímenes, 15 se cometieron en este mes de julio que todavía no termina.

Este jueves por la noche, Héctor encontró a su hijo acribillado , tirado en el patio de su casa. Vio a tres hombres entrar en su casa y escuchó las detonaciones. Más temprano ese mismo día, la policía descubrió el cuerpo sin vida de Pamela con múltiples disparos, abandonada en un camino rural de Pérez. En los últimos siete días se contaron en Rosario siete muertes violentas a razón de casi un asesinato por día. Hacía tiempo que no se registraban en la ciudad tantos crímenes seguidos, ni tan brutales. En cada caso, los homicidios parecen ejecuciones, a veces salvajes, que se cometieron con precisión y rapidez, como si la víctima fuera un blanco marcado.

