Se espera que las lluvias afecten a Santa Fe todo el verano

El funcionario se refirió a la situación en Rafaela , donde el 1º de enero, a las 6.30, se vivió u temporal de lluvia y viento de más de 110 kilómetros por hora. También fueron afectadas algunas lcoalidades aledañas. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas pero sí pérdidas materiales, caída de árboles y ramas y la voladura de 12 techos sin contar que el servicio eléctrico quedó resentido en alguns zonas.

