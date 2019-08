El director técnico de Newell’s Frank Kudelka habló tras la caída por 3 a 1 ante Vélez en Liniers por la 4ª fecha de la Superliga y dijo que el equipo no tuvo “el convencimiento” que mostró de local en las dos fechas jugadas en el Coloso Marcelo Bielsa. “Creo que corrimos demasiado, más de lo que jugamos”, señaló al tiempo que comentó: “Hay que aprender. Ningún paso en falso, si esto sucede tenemos que tener la capacidad de que no vuelva a suceder”.

En conferencia de prensa, el entrenador rojinegro manifestó que el equipo no tuvo la posesión de la pelota que pretendía. “El segundo gol vino en nuestro mejor momento, en una jugada de ataque nuestra. No es que estábamos jugando mejor, teníamos una buena estructuración jugando alto y el rival se estaba empezando a equivocar. Sentimos el cimbronazo. Hasta ahí el partido era parejo, trabado”, comentó.

“Creo que corrimos demasiado, más de lo que jugamos. El rival tuvo mejor la pelota y no generó muchas situaciones de gol. Fue muy efectivo y justo ganador”, sostuvo.

Kudelka destacó que desde el inicio del partido el conjunto leproso se metió “un poco atrás” y añadió que esa cuestión táctica fue corregida en el entretiempo. “A todo el equipo le quedó lejos el arco rival jugando de esa manera. No era la pretensión, pero a veces sucede”, indicó.

“Hay que ser autocrítico y corregir. No hay que hacer un mundo. No tuvimos el convencimiento que tenemos en nuestra cancha. Es un equipo en construcción contra un equipo construido. Hay que aprender; ningún paso en falso, si nos sucede tenemos que tener la capacidad de que no vuelva a suceder”, finalizó.