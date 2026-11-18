Resumen Ejecutivo J.P. Morgan advierte que el déficit fiscal de los países desarrollados alcanzará el 5,5% de su producto bruto en 2026, récord fuera de recesión desde la posguerra.

advierte que el de los países desarrollados alcanzará el 5,5% de su producto bruto en 2026, récord fuera de recesión desde la posguerra. Según Fitch Ratings , la deuda soberana de las economías avanzadas trepará hasta un máximo histórico de 75,8 billones de dólares al cierre del año.

, la de las economías avanzadas trepará hasta un máximo histórico de 75,8 billones de dólares al cierre del año. El encarecimiento de las tasas de interés globales obliga a potencias como Estados Unidos , Francia y el Reino Unido a ejecutar ajustes fiscales exigentes.

globales obliga a potencias como , y el a ejecutar ajustes fiscales exigentes. La restricción de liquidez internacional condiciona el costo del crédito y la planificación financiera de las cadenas exportadoras de Rosario y Santa Fe.

Las decisiones presupuestarias en Washington, Londres o París tienen eco inmediato en las terminales portuarias de Rosario y en el entramado productivo de Santa Fe. Un nuevo informe de J.P. Morgan encendió las alarmas financieras al proyectar que el déficit fiscal de los mercados desarrollados alcanzará este año el 5,5% de su producto económico combinado.

Se trata del desequilibrio más elevado fuera de una recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La entidad financiera fue contundente sobre el rumbo de las cuentas públicas globales: "La política fiscal en los mercados desarrollados se ha desconectado del ciclo económico. La consecuencia es una trayectoria de deuda en deterioro".

En términos de gestión corporativa, el fenómeno equivale a una compañía que, aun operando en temporada alta de ventas, financia su gasto corriente con crédito. Cuando la expansión económica no se aprovecha para recomponer reservas, cualquier cambio de escenario reduce el margen de maniobra operativo.

Las cifras respaldan esta inquietud. Desde 2019, el endeudamiento gubernamental en las economías avanzadas escaló siete puntos porcentuales del producto bruto, y más del 70% exhibe balances más frágiles que antes de la pandemia. En sintonía, Fitch Ratings estimó que este pasivo soberano tocará un récord de 75,8 billones de dólares al finalizar 2026.

Durante las décadas posteriores a 1945, el crecimiento económico superaba cómodamente el costo del endeudamiento, facilitando la absorción de los pasivos estatales. Hoy ese viento de cola se disipó. El repunte sostenido de las tasas de interés encarece el refinanciamiento soberano y absorbe capitales que antes fluían hacia el sector privado y los mercados emergentes.

Para las firmas agroindustriales, metalmecánicas y tecnológicas asentadas en Santa Fe, este escenario redefine las variables del negocio. Una mayor demanda de fondos por parte de los tesoros centrales sostiene alto el piso del costo del dinero en dólares, condicionando el prefinanciamiento de exportaciones desde Rosario y los proyectos de inversión.

El dilema del ajuste y la apuesta por la inteligencia artificial

Revertir esta dinámica exigirá medidas profundas. Según los cálculos de J.P. Morgan, con los niveles actuales de pasivos, las naciones desarrolladas necesitan mejorar sus balances fiscales primarios en casi 4,6 puntos porcentuales del producto simplemente para estabilizar la relación entre deuda y crecimiento.

El banco subrayó que potencias como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido enfrentan correcciones exigentes. El caso estadounidense concentra el mayor desafío estructural por su abultada deuda y su desequilibrio persistente, aunque conserva una capacidad institucional y monetaria superior para articular respuestas de política económica sin perder atractivo financiero.

En Europa, tanto Francia como el Reino Unido disponen de menor holgura tributaria y presupuestos rígidos. Cuando los inversores internacionales perciben demoras en la consolidación fiscal, penalizan rápidamente los bonos soberanos, trasladando volatilidad financiera hacia el resto de las plazas comerciales.

Ante este tablero internacional, las compañías con inserción externa priorizan el calce de monedas y el alargamiento de plazos financieros. Optimizar el capital de trabajo y acotar la exposición a tasas variables resultan prácticas esenciales para proteger márgenes frente a episodios de iliquidez global.

Frente al costo político que implican los recortes de gasto o las subas impositivas, varios analistas depositan sus expectativas en un salto de productividad impulsado por la inteligencia artificial. Una aceleración tecnológica semejante permitiría ampliar la base imponible y diluir el peso real de los pasivos públicos sin frenar la actividad económica.

Sin embargo, los propios estrategas de J.P. Morgan mantienen cautela sobre los plazos en que esa revolución digital impactará en las cuentas fiscales. Mientras la eficiencia tecnológica madura, la disciplina sobre el flujo de caja y la cobertura financiera siguen marcando la agenda de los directorios globales.