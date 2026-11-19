El dólar vuelve a exigir atención en las mesas financieras argentinas y Agrofina pone sobre la mesa una propuesta que obliga a sus acreedores a elegir entre quitas y plazos prolongados. En el otro extremo del financiamiento, la inteligencia artificial moviliza una colocación multimillonaria en Wall Street y abre una discusión para Santa Fe: qué condiciones puede ofrecer para atraer la infraestructura que necesita ese negocio.

La agenda del jueves 19 de noviembre también atraviesa a Rosario. Swiss Medical define la conducción operativa de Grupo Oroño, Casa FOA recibe una demanda que podría ampliar su propuesta y los inversores argentinos reacomodan posiciones. En Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se encuentran con guerras, comercio y control nuclear sobre la mesa.

Agrofina propone quitas y alternativas de pago a largo plazo

Agrofina presentó su propuesta de acuerdo preventivo para acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles. La compañía lo comunicó a la CNV, BYMA y A3 Mercados. La propuesta está expresada en dólares y permite elegir una o más de tres alternativas respecto del crédito. La opción A ofrece un pago único del 30% a los tres años de quedar firme la homologación judicial: equivale a una quita del 70% y admite hasta US$20 millones de créditos asignados. Ese tope corresponde al capital que puede ingresar en la opción, no al dinero total que se desembolsaría.

La opción B contempla recuperar el 50% del crédito mediante siete cuotas anuales crecientes, con tres años de gracia desde la homologación firme. El límite de créditos asignables es de US$25 millones. La opción C propone pagar el 100% en once cuotas anuales, con cuatro años de gracia, más un interés del 1% anual pagadero semestralmente.

El esquema enfrenta a los acreedores con una decisión entre resignar una parte del crédito o aceptar una espera más prolongada. Recuperar el 100% nominal a lo largo de varios años tampoco equivale económicamente a cobrar hoy: el tiempo y el costo de oportunidad modifican el valor de ese flujo.

Los créditos que superen los cupos de las opciones A y B serán reasignados según el orden establecido en la propuesta. Quienes no elijan ninguna alternativa quedarán en la opción C. El documento no incluye a los acreedores privilegiados.

Swiss Medical elige a su hombre para la nueva etapa de Oroño

Miguel Alberto Bruyère será el encargado de la gestión cotidiana de Grupo Oroño, después del acuerdo por el que Swiss Medical y Chicago Capital tomaron el control accionario. El ejecutivo ocupará el lugar que deja Nicolás Villavicencio y trabajará coordinadamente con Facundo Belocopitt y Luciano Tourn.

Bruyère integra desde 2016 la conducción corporativa de Gestión Societaria y Administrativo-Legal de Swiss Medical. Su experiencia se concentra en la organización de sociedades y el seguimiento de cuestiones administrativas y judiciales. También conoce Rosario por su paso previo por la filial local.

La red comprende al Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños, el Instituto Cardiovascular de Rosario, Diagnóstico Médico Oroño, la Maternidad Oroño, GO Sanatorio Funes y Medicina Esencial. La transición pone el foco en cómo se integrarán los procesos de esas instituciones bajo los nuevos accionistas.

El alcance económico del cambio también se medirá en las decisiones sobre compras, inversiones y vínculos con financiadores. Para proveedores y competidores, importa conocer dónde se resolverán esas cuestiones y qué autonomía conservarán los distintos establecimientos.

Casa FOA: más de 300 estudios y una muestra que podría crecer

La presentación de Casa FOA Rosario 2027 reunió a más de 300 estudios interesados. Esa respuesta llevó a evaluar una ampliación de los 34 espacios previstos para la exposición en Midtown, en Santiago y Tucumán.

La muestra se realizará del 30 de abril al 30 de mayo de 2027, bajo el lema “Rosario Diseña”. La inscripción tiene como fecha límite anunciada el 30 de noviembre. La convocatoria contempla profesionales a cargo de los ambientes, marcas auspiciantes y empresas que aporten materiales y soluciones.

El interés abre posibilidades para fabricantes de muebles, iluminación, revestimientos y equipamiento. El paso siguiente será conocer qué estudios y marcas quedan seleccionados y cuánto de esa convocatoria se transforma en trabajo para proveedores de la región.

Santa Fe y los datacenters: del ranking a las inversiones

Un relevamiento de Cabase ubica a Santa Fe entre las diez jurisdicciones argentinas mejor posicionadas para captar datacenters. El índice considera energía, conectividad, incentivos, impuestos y talento; los dos primeros factores concentran el 60% de la ponderación. Entre las fortalezas provinciales aparecen los recursos humanos y los regímenes de promoción.

La ubicación describe condiciones relativas para recibir proyectos. No implica que se hayan concretado inversiones ni que existan obras adjudicadas.

La pregunta para el Gobierno y las empresas pasa ahora por identificar predios con potencia eléctrica disponible, conexiones adecuadas y plazos de habilitación compatibles con las necesidades de un inversor. También por establecer si las consultas recibidas ya incluyen requerimientos técnicos, capacidad de procesamiento o compromisos de inversión.

Ese es el vínculo con la expansión mundial de la inteligencia artificial: además de desarrollar software, hacen falta instalaciones, energía, refrigeración, mantenimiento y conectividad.

Los cinco factores detrás de la presión sobre el dólar

El cierre del miércoles dejó un contado con liquidación en torno de $1.720 y una brecha cercana al 10% frente al mayorista, según el relevamiento de iProfesional. Los dólares libres acumulaban subas de entre 3% y 4% en noviembre.

Los economistas consultados por ese medio identificaron cinco motores: salida de inversiones de mercados emergentes ante la volatilidad internacional; dudas sobre financiamiento y reservas para afrontar vencimientos de 2027; menor atractivo de las tasas en pesos y desarme del carry trade; incertidumbre política y electoral; y una dinámica en la que la expectativa de subas incentiva compras y puede demorar ventas de divisas.

También señalaron la depreciación del real como una presión sobre la competitividad argentina. Se trata de explicaciones de los analistas sobre el movimiento cambiario, no de una causa única.

Luis Caputo buscó moderar las expectativas de devaluación con el argumento de que existe una mayor disponibilidad de dólares. La discusión del mercado sigue centrada en la oferta efectiva de divisas, los vencimientos y el rendimiento de mantener posiciones en pesos.

Bonos en recuperación, acciones castigadas

La rueda mostró comportamientos distintos dentro de los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares cerraron mayormente en alza y el riesgo país retrocedió 0,7%, hasta 848 puntos básicos, según Ámbito.

Entre los Bonares, el AL35 avanzó 0,31%; el AL41, 0,27%, y el AL30, 0,24%. Los títulos vinculados al dólar también encontraron demanda, con una mejora promedio de 0,6%.

En Wall Street, las acciones argentinas sufrieron bajas encabezadas por Cresud, con 6,68%, seguida por Vista, con 3,76%, e YPF, con 3,60%. El Merval mejoró levemente en pesos, pero perdió más de 1% medido en dólares.

La diferencia importa al evaluar resultados: una suba nominal en moneda local puede convivir con una pérdida en dólares. Y la recuperación de la deuda no supone que el mercado esté aumentando por igual su exposición a las empresas.

Anthropic moviliza US$107.300 millones y pone a prueba la fiebre por la IA

Anthropic, creadora de Claude, reunió US$107.300 millones mediante una oferta pública y una colocación privada. El total se compone de US$81.300 millones de oferta pública y US$26.000 millones de inversión privada.

El precio se fijó en US$83 por acción, por encima del rango previsto de US$70 a US$78. La demanda se acercó a siete veces la oferta disponible y la valuación completamente diluida quedó alrededor de US$1,5 billones.

La oferta pública, incluso sin la inversión privada, superó los US$75.000 millones atribuidos a la operación de SpaceX. El comienzo de la negociación de Anthropic estaba previsto para este jueves 19 en Nasdaq, bajo el símbolo ANT.

La colocación llega después de una semana de presión sobre las tecnológicas: el Nasdaq 100 acumulaba una baja de 4,4%. El debut permitirá observar si el entusiasmo de los compradores iniciales se sostiene cuando las acciones comiencen a negociarse.

Trump, Xi y Putin: guerras y tecnología en una misma negociación

En Shenzhen, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se reúnen con el control nuclear, Ucrania e Irán entre los principales asuntos de la agenda, informó Infobae. El encuentro también está atravesado por las tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing.

Trump busca impulsar una negociación nuclear que incorpore a China, después de la expiración del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia en febrero. Beijing mantiene objeciones a participar en un esquema con países cuyos arsenales son considerablemente mayores.

La guerra en Ucrania introduce otra tensión: Kiev y sus aliados europeos temen quedar afuera de decisiones sobre el conflicto. En el frente tecnológico, el acceso chino a chips avanzados de Nvidia forma parte de la disputa por el liderazgo en inteligencia artificial.

Para la economía argentina, los posibles canales de impacto incluyen energía, granos, comercio y flujos financieros. Una modificación de sanciones, restricciones tecnológicas o condiciones de intercambio puede alterar precios y oportunidades. La atención estará en los compromisos verificables que surjan del encuentro: hasta entonces, la agenda de conversaciones no equivale a acuerdos alcanzados.