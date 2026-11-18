Resumen Ejecutivo La Noche de las Heladerías se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026 en Rosario y la región con un 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal, desde las 19 y hasta agotar stock. Adhieren más de 150 heladerías de Rosario, Funes, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y San Lorenzo, según la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal de Rosario (CICHA) .

de Rosario, Funes, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y San Lorenzo, según la . La promoción es presencial, en el mostrador; la mayoría de los locales la aplicará solo a los pagos en efectivo .

. El 2x1 abre la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal (16 al 22 de noviembre), que reúne a más de 500 heladerías en todo el país según la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) .

(16 al 22 de noviembre), que reúne a más de en todo el país según la . El sabor de esta edición es el Maní Split; Rosario es Capital Nacional del Helado Artesanal por decreto nacional desde 1999.

Dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno. Esa será la promoción central de la Noche de las Heladerías, que se realizará este miércoles 18 de noviembre en Rosario y otras localidades de la región.

El beneficio comenzará a las 19 y se extenderá hasta el horario de cierre de cada comercio adherido, sujeto a la disponibilidad de stock. La Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal de Rosario (CICHA) informó que más de 150 heladerías de la ciudad y la región acompañarán la propuesta, con locales en Funes, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y San Lorenzo, entre otras.

Cómo funciona el 2x1 y qué medios de pago se aceptan

La promoción rige para compras presenciales en el mostrador: quien compre un cuarto de kilo recibirá otro del mismo peso sin costo adicional. Cada comercio puede fijar un límite de promociones por persona y aplicar el beneficio mientras tenga stock.

El medio de pago depende del local: la mayoría de las heladerías aplicará el 2x1 únicamente a los pagos en efectivo, un dato no menor en una plaza donde los medios de pago electrónicos ganan terreno en el resto de los comercios gastronómicos. Como la adhesión se informa por sucursal, conviene verificar qué locales de cada marca participan.

Más de 150 heladerías adheridas en Rosario y la región

Entre los comercios informados hay locales del centro y de distintos barrios de la ciudad. Estas son algunas de las sucursales que figuran en los relevamientos de la jornada.

Américo Córdoba 1813 y bulevar Oroño 117 Aruba San Martín 5111 Bajo Cero Rioja 411, Presidente Roca 694, Córdoba 1706, bulevar Rondeau 702 y avenida Carrasco 4233 Catania Bulevar Avellaneda 1499 Charlot Avenida del Rosario 294 y San Martín 5402 Copacabana Urquiza 1702 Cumbre Nevada Avenida Pellegrini 1165 y San Martín 3572 Esther Chacabuco 1598, Ovidio Lagos 957 y Presidente Roca 291 Free Shop San Martín 1201, Necochea 3198, Juan José Paso 5695 y Arijón 2631 Gelatería Italiana San Remo Avenida Presidente Perón 3277 y Presidente Roca 1095 Helados Peñas Casiano Casas 1997 y Ricardo Núñez 503 IKA Helados de Autor Moreno 17, Córdoba 963, Mariano Marull 667 y Schweitzer 9028 Marbet Córdoba 797, avenida Wheelwright 1983, avenida Carballo 170 y Dorrego 301 Mont Blanc Avenida Pellegrini 1421 Río Mendoza 3699, avenida Pellegrini 2494, avenida Jorge Newbery 9198 y sus 7 locales restantes Smart Córdoba 1641, bulevar Rondeau 1701, avenida Pellegrini 790 y avenida Mendoza 7097 Tento San Juan 608, Alberdi 301, Ovidio Lagos 3801 y avenida Batlle y Ordóñez 948 Valentino 3 de Febrero 1156 y Zeballos 601 Yampi Alberdi 746, San Martín 5460, avenida Eva Perón 7901 y Juan José Paso 5428 Yomo Paraguay 1537 y avenida Pellegrini 499, 604 y 1319

La AFADHYA publicó además una guía oficial —mapa interactivo— que permite buscar por localidad, ubicar las sucursales, consultar horarios e identificar qué locales ofrecen el 2x1 y cuáles elaboran el sabor especial de la edición.

Maní Split, el sabor de esta edición

La novedad de este año es el Maní Split, elaborado con una crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, láminas de chocolate y cristales de sal. Entre las sucursales rosarinas que figuran en la guía con el nuevo sabor están la Gelatería Italiana San Remo de avenida Presidente Perón 3277 y el local de IKA Helados de Autor de Schweitzer 9028, en Fisherton.

Río Helados: cuatro potes por minuto y colas de 100 metros

Para las heladerías, la jornada es tanto una fiesta como un examen de logística. Andrés Ríos, titular de Río Helados —una de las cadenas adheridas, con diez locales en la ciudad tras la reciente apertura de una sucursal en la zona sur—, señaló que la Noche de las Heladerías "se convirtió en una fecha fija en el año para todos los clientes" y que la demanda "siempre viene creciendo: la gente la espera con muchas ganas".

El dato de escala lo aporta él mismo: en la edición del año pasado, entre sus diez sucursales, Río Helados llegó a despachar "alrededor de cuatro potes de un kilo por minuto", un ritmo que este año espera superar. Según Ríos, se trata de la décima edición de la Noche —la actividad central de la Semana del Helado— y el pulso se siente en la calle: "la cola que se arma a veces supera los 100 metros".

Por eso el verdadero desafío pasa por la operación. A las 19 en punto, todos los empleados arrancan en simultáneo en todas las sucursales para que la espera no se eternice, con la reposición de mercadería al día siguiente como otro frente abierto. "Es una fiesta del helado en sí; el helado artesanal es el postre de Rosario y la gente ya lo pregunta", resumió el empresario.

Rosario, Capital Nacional del Helado Artesanal

El 2x1 es la actividad central de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre y que, según AFADHYA, reúne a más de 500 heladerías en todo el país. Rosario —declarada Capital Nacional del Helado Artesanal por decreto nacional en 1999— concentra buena parte de esa convocatoria junto con las localidades vecinas. Para un sector compuesto en su mayoría por pymes gastronómicas, la jornada funciona como una palanca de tráfico y prueba de producto en plena antesala del verano, cuando todavía el consumo masivo no termina de despegar.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo es la Noche de las Heladerías en Rosario?

El miércoles 18 de noviembre de 2026, desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada comercio adherido, mientras haya stock.

¿En qué consiste la promoción 2x1?

Por la compra presencial de un cuarto de kilo de helado artesanal, el cliente recibe otro cuarto de kilo sin costo. Cada local puede fijar un límite por persona.

¿Se puede pagar con tarjeta o solo en efectivo?

Depende de cada comercio: la mayoría aplica el 2x1 únicamente a los pagos en efectivo. Conviene confirmarlo en la sucursal antes de comprar.

¿Cuál es el sabor especial de esta edición?

El Maní Split: crema de maní tostado con dulce de leche, láminas de chocolate y cristales de sal.

¿Cuántas ediciones lleva la Noche de las Heladerías?

Según Andrés Ríos, titular de Río Helados, esta es la décima edición de la Noche de las Heladerías, la actividad central de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal.